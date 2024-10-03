Храм Нептуна – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Нептуна» в Выборге, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Пешая
78 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Начало: У касс парка Монрепо
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо
Начало: Главные ворота парка Монрепо
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Экскурсия в парк Монрепо на катере
На катере
62 отзыва
54 минуты
Водная прогулка
Экскурсия в парк Монрепо на катере
Начало: Выборг, Северный вал, д. 11
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00 каждый час.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 октября 2024
    Экскурсия в парк Монрепо на катере
    Отличная авторская экскурсия. Эксклюзивные виды на исторически памятные места с воды. Небольшая морская прогулка добавляет положительных впечатлений. Рекомендую.
  • П
    Павел
    13 сентября 2024
    Экскурсия в парк Монрепо на катере
    Благодаря Дмитрию, экскурсия была информативной, красивой и просто замечательной!
  • Н
    Наталья
    8 сентября 2024
    Экскурсия в парк Монрепо на катере
    Экскурсия прекрасна! Дмитрий -зеаюший и очень внимательный гид. Большое спасибо за хорошие впечатления!
  • И
    Ирина
    8 июня 2024
    Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо
    Всем доброго дня! 04.06.2024 заказали экскурсию по скальному парку Монрепо. Вёл экскурсию Андрей. Не спешно, познавательно, информативно, с частыми остановками у живописных мест. Получили удовольствие от общения с гидом и от увиденных красот. Одназначно рекомендую!!! Спасибо🙏💕
  • Е
    Елена
    19 ноября 2023
    Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо
    Ирина, огромное спасибо вам за содержательную, эмоциональную, увлекательную экскурсию по Выборгу!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Храм Нептуна»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
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  3. Экскурсия в парк Монрепо на катере
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Бастион Панцерлакс
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в ноябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Храм Нептуна" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 6 300. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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