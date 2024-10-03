Д Дмитрий Экскурсия в парк Монрепо на катере Отличная авторская экскурсия. Эксклюзивные виды на исторически памятные места с воды. Небольшая морская прогулка добавляет положительных впечатлений. Рекомендую.

П Павел Экскурсия в парк Монрепо на катере Благодаря Дмитрию, экскурсия была информативной, красивой и просто замечательной!

Н Наталья Экскурсия в парк Монрепо на катере Экскурсия прекрасна! Дмитрий -зеаюший и очень внимательный гид. Большое спасибо за хорошие впечатления!

И Ирина Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо Всем доброго дня! 04.06.2024 заказали экскурсию по скальному парку Монрепо. Вёл экскурсию Андрей. Не спешно, познавательно, информативно, с частыми остановками у живописных мест. Получили удовольствие от общения с гидом и от увиденных красот. Одназначно рекомендую!!! Спасибо🙏💕