2 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Начало: У касс парка Монрепо
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо
Начало: Главные ворота парка Монрепо
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
54 минуты
Водная прогулка
Экскурсия в парк Монрепо на катере
Начало: Выборг, Северный вал, д. 11
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00 каждый час.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 октября 2024Отличная авторская экскурсия. Эксклюзивные виды на исторически памятные места с воды. Небольшая морская прогулка добавляет положительных впечатлений. Рекомендую.
- ППавел13 сентября 2024Благодаря Дмитрию, экскурсия была информативной, красивой и просто замечательной!
- ННаталья8 сентября 2024Экскурсия прекрасна! Дмитрий -зеаюший и очень внимательный гид. Большое спасибо за хорошие впечатления!
- ИИрина8 июня 2024Всем доброго дня! 04.06.2024 заказали экскурсию по скальному парку Монрепо. Вёл экскурсию Андрей. Не спешно, познавательно, информативно, с частыми остановками у живописных мест. Получили удовольствие от общения с гидом и от увиденных красот. Одназначно рекомендую!!! Спасибо🙏💕
- ЕЕлена19 ноября 2023Ирина, огромное спасибо вам за содержательную, эмоциональную, увлекательную экскурсию по Выборгу!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Храм Нептуна»
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