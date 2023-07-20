Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения парка Монрепо - с мая по сентябрь, когда природа в полном расцвете, а погода наиболее комфортна. В октябре и ноябре можно насладиться осенними красками, но стоит учесть возможные дожди. Зимой парк также открыт, но некоторые объекты могут быть недоступны из-за снега. Весной, в марте и апреле, парк оживает после зимы, но стоит быть готовым к переменчивой погоде.

Парк Монрепо в Выборге - это уникальное место, где история и природа сливаются воедино. Начните своё путешествие с ворот 1830-х годов и пройдите по Китайскому мостику. Узнайте о бароне Людвиге

Генрихе Николаи и его вкладе в развитие парка. Посетите памятник Вяйнямёйнену, усадьбу и библиотечный флигель. Откройте для себя загадочный Грот желаний и узнайте, что такое рапакиви. Это место оставит незабываемые впечатления и станет источником вдохновения

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приглашаем вас в увлекательное путешествие к уникальным воротам, построенным в 1830 году. Это не просто красивые ворота, а вход в мир исторического наследия парка и живописной природы.

Что нас ждет?

В нашем путешествии вы сможете увидеть множество интересных объектов:

Китайский мостик

Памятник Вяйнямёйнену

Усадьба

Библиотечный флигель

Обелиск братьев Броглио

Храм Нептуна

Остров Людвигштайн

Величественные каменные глыбы

История парка

Вы узнаете о владельцах парка и о времени барона Людвига Генриха Николаи, который связал с этим местом эпоху расцвета Монрепо. Также мы разгадаем загадку слова "рапакиви", за которым скрывается мощь и сила.

Уникальные моменты

Хотите увидеть конец света? В парке Монрепо это станет возможным! Кроме того, вы сможете загадать желание в специальном месте – Гроте желаний.

Приготовьтесь к незабываемому путешествию, полному загадок и красоты. Это будет удивительное приключение, которое откроет перед вами новые горизонты!