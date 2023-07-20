Посетите парк Монрепо в Выборге и откройте для себя его скальные пейзажи, богатую историю и уникальные природные объекты. Погрузитесь в атмосферу
Парк Монрепо в Выборге - это уникальное место, где история и природа сливаются воедино. Начните своё путешествие с ворот 1830-х годов и пройдите по Китайскому мостику. Узнайте о бароне Людвиге читать дальшеуменьшить
Генрихе Николаи и его вкладе в развитие парка. Посетите памятник Вяйнямёйнену, усадьбу и библиотечный флигель. Откройте для себя загадочный Грот желаний и узнайте, что такое рапакиви. Это место оставит незабываемые впечатления и станет источником вдохновения
Лучшее время для посещения парка Монрепо - с мая по сентябрь, когда природа в полном расцвете, а погода наиболее комфортна. В октябре и ноябре можно насладиться осенними красками, но стоит учесть возможные дожди. Зимой парк также открыт, но некоторые объекты могут быть недоступны из-за снега. Весной, в марте и апреле, парк оживает после зимы, но стоит быть готовым к переменчивой погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ворота 1830-х годов
Китайский мостик
Памятник Вяйнямёйнену
Усадьба
Библиотечный флигель
Обелиск братьев Броглио
Храм Нептуна
Остров Людвигштайн
Описание экскурсии
Приглашаем вас в увлекательное путешествие к уникальным воротам, построенным в 1830 году. Это не просто красивые ворота, а вход в мир исторического наследия парка и живописной природы.
Что нас ждет?
В нашем путешествии вы сможете увидеть множество интересных объектов:
Китайский мостик
Памятник Вяйнямёйнену
Усадьба
Библиотечный флигель
Обелиск братьев Броглио
Храм Нептуна
Остров Людвигштайн
Величественные каменные глыбы
История парка
Вы узнаете о владельцах парка и о времени барона Людвига Генриха Николаи, который связал с этим местом эпоху расцвета Монрепо. Также мы разгадаем загадку слова "рапакиви", за которым скрывается мощь и сила.
Уникальные моменты
Хотите увидеть конец света? В парке Монрепо это станет возможным! Кроме того, вы сможете загадать желание в специальном месте – Гроте желаний.
Приготовьтесь к незабываемому путешествию, полному загадок и красоты. Это будет удивительное приключение, которое откроет перед вами новые горизонты!
Согласно расписанию в календаре
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Главные ворота парка
Усадьба
Библиотечный флигель
Обелиск братьев Броглио
Храм Нептуна
Остров Людвигштайн
Памятник Вяйнямёйнену
Родник
Грот желаний и многое другое
Что включено
Услуги гида.
Что не входит в цену
Билеты в парк Монрепо.
Место начала и завершения?
Главные ворота парка Монрепо
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Спасибо огромное Андрею за интереснейшую экскурсию по Выборгу. Познакомил с городом, его историей от самого основания и до сегодняшних дней. Андрей рассказывает очень интересно, увлекательно и не нудно. Сразу чувствуется, читать дальшеуменьшить
что Андрей очень любит то, чем занимается, а именно знакомит нас с Выборгом. Советовал, где можно сделать чудесные "фоточки" и сам очень много фотографировал нас. Огромное спасибо. Также у нас была еще одна экскурсия с Андреем по парку Монрепо…. очень советую….. самим столько не узнать об истории парка. Огромное спасибо.
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И
Ирина
Всем доброго дня! 04.06.2024 заказали экскурсию по скальному парку Монрепо. Вёл экскурсию Андрей. Не спешно, познавательно, информативно, с частыми остановками у живописных мест. Получили удовольствие от общения с гидом и от увиденных красот. Одназначно рекомендую!!! Спасибо🙏💕
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Е
Елена
Ирина, огромное спасибо вам за содержательную, эмоциональную, увлекательную экскурсию по Выборгу!
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З
Злата
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И
Ирина
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с
сергей
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