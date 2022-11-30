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Нас ждёт путешествие, которое начинается от уникальных ворот, построенных в 1830 годах. Это ворота в историческое прошлое парка и в мир живописнейшей природы.

Китайский мостик, памятник Вяйнямёйнену, усадьба, библиотечный флигель, обелиск братьев Броглио, храм Нептуна, остров Людвигштайн, огромные каменные глыбы – это и многое другое мы увидим с вами в парке. Вы узнаете о его владельцах, о времени барона Людвига Генриха Николаи, именно с его именем связывают расцвет Монрепо.

Также мы расскажем, что такое рапакиви. Правда, странное слово? Но зато кроется за ним мощь и сила!

Хотели давно увидеть, как выглядит Конец света? В парке Монрепо и это увидим! А ещё обязательно загадаем желание в специально отведённом для этого месте – Гроте желаний.

Итак, в путешествие – загадочное, завораживающее, очаровывающее!