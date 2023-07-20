Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо

Посетите парк Монрепо в Выборге и откройте для себя его скальные пейзажи, богатую историю и уникальные природные объекты. Погрузитесь в атмосферу
Парк Монрепо в Выборге - это уникальное место, где история и природа сливаются воедино. Начните своё путешествие с ворот 1830-х годов и пройдите по Китайскому мостику. Узнайте о бароне Людвиге
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Генрихе Николаи и его вкладе в развитие парка. Посетите памятник Вяйнямёйнену, усадьбу и библиотечный флигель. Откройте для себя загадочный Грот желаний и узнайте, что такое рапакиви. Это место оставит незабываемые впечатления и станет источником вдохновения

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные пейзажи
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🗿 Памятник Вяйнямёйнену
  • 🌉 Китайский мостик
  • 🔮 Грот желаний

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения парка Монрепо - с мая по сентябрь, когда природа в полном расцвете, а погода наиболее комфортна. В октябре и ноябре можно насладиться осенними красками, но стоит учесть возможные дожди. Зимой парк также открыт, но некоторые объекты могут быть недоступны из-за снега. Весной, в марте и апреле, парк оживает после зимы, но стоит быть готовым к переменчивой погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо
Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо
Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо

Что можно увидеть

  • Ворота 1830-х годов
  • Китайский мостик
  • Памятник Вяйнямёйнену
  • Усадьба
  • Библиотечный флигель
  • Обелиск братьев Броглио
  • Храм Нептуна
  • Остров Людвигштайн

Описание экскурсии

Приглашаем вас в увлекательное путешествие к уникальным воротам, построенным в 1830 году. Это не просто красивые ворота, а вход в мир исторического наследия парка и живописной природы.

Что нас ждет?

В нашем путешествии вы сможете увидеть множество интересных объектов:

  • Китайский мостик
  • Памятник Вяйнямёйнену
  • Усадьба
  • Библиотечный флигель
  • Обелиск братьев Броглио
  • Храм Нептуна
  • Остров Людвигштайн
  • Величественные каменные глыбы

История парка

Вы узнаете о владельцах парка и о времени барона Людвига Генриха Николаи, который связал с этим местом эпоху расцвета Монрепо. Также мы разгадаем загадку слова "рапакиви", за которым скрывается мощь и сила.

Уникальные моменты

Хотите увидеть конец света? В парке Монрепо это станет возможным! Кроме того, вы сможете загадать желание в специальном месте – Гроте желаний.

Приготовьтесь к незабываемому путешествию, полному загадок и красоты. Это будет удивительное приключение, которое откроет перед вами новые горизонты!

Согласно расписанию в календаре

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Главные ворота парка
  • Усадьба
  • Библиотечный флигель
  • Обелиск братьев Броглио
  • Храм Нептуна
  • Остров Людвигштайн
  • Памятник Вяйнямёйнену
  • Родник
  • Грот желаний и многое другое
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Билеты в парк Монрепо.
Место начала и завершения?
Главные ворота парка Монрепо
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
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1
О
Спасибо огромное Андрею за интереснейшую экскурсию по Выборгу. Познакомил с городом, его историей от самого основания и до сегодняшних дней. Андрей рассказывает очень интересно, увлекательно и не нудно. Сразу чувствуется,
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что Андрей очень любит то, чем занимается, а именно знакомит нас с Выборгом. Советовал, где можно сделать чудесные "фоточки" и сам очень много фотографировал нас. Огромное спасибо. Также у нас была еще одна экскурсия с Андреем по парку Монрепо…. очень советую….. самим столько не узнать об истории парка. Огромное спасибо.

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И
Всем доброго дня! 04.06.2024 заказали экскурсию по скальному парку Монрепо. Вёл экскурсию Андрей. Не спешно, познавательно, информативно, с частыми остановками у живописных мест. Получили удовольствие от общения с гидом и от увиденных красот. Одназначно рекомендую!!!
Спасибо🙏💕
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Е
Ирина, огромное спасибо вам за содержательную, эмоциональную, увлекательную экскурсию по Выборгу!
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З
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И
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с
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