Романтика карельского перешейка: Парк Монрепо

Если вы собираетесь или уже приехали в Выборг, то посетить парк Монрепо - дело само собой разумеющееся

Если вы собираетесь или уже приехали в Выборг, то посетить парк Монрепо – дело само собой разумеющееся.

Очаровательный скальный пейзажный парк Монрепо, заставляющий влюбиться в себя всех и каждого, таит в себе большую историю.

Он уникален в каждом камешке, который встретится нам по пути, в каждом деревце, которое шепчет вам слова приветствия.
Романтика карельского перешейка: Парк Монрепо
Романтика карельского перешейка: Парк Монрепо
Романтика карельского перешейка: Парк Монрепо
Романтика карельского перешейка: Парк Монрепо
Романтика карельского перешейка: Парк Монрепо
Романтика карельского перешейка: Парк Монрепо
Романтика карельского перешейка: Парк Монрепо
Ближайшие даты:
19
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Что вас ожидает 🤩

  • Главные ворота парка
  • Усадьба
  • Библиотечный флигель
  • Обелиск братьев Броглио
  • Храм Нептуна
  • Остров Людвигштайн
  • Памятник Вяйнямёйнену
  • Родник
  • Грот желаний и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

Нас ждёт путешествие, которое начинается от уникальных ворот, построенных в 1830 годах. Это ворота в историческое прошлое парка и в мир живописнейшей природы.
Китайский мостик, памятник Вяйнямёйнену, усадьба, библиотечный флигель, обелиск братьев Броглио, храм Нептуна, остров Людвигштайн, огромные каменные глыбы – это и многое другое мы увидим с вами в парке. Вы узнаете о его владельцах, о времени барона Людвига Генриха Николаи, именно с его именем связывают расцвет Монрепо.
Также мы расскажем, что такое рапакиви. Правда, странное слово? Но зато кроется за ним мощь и сила!
Хотели давно увидеть, как выглядит Конец света? В парке Монрепо и это увидим! А ещё обязательно загадаем желание в специально отведённом для этого месте – Гроте желаний.
Итак, в путешествие – загадочное, завораживающее, очаровывающее!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в парк Монрепо
Место начала и завершения?
Главные ворота парка Монрепо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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