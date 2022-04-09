Что вас ожидает

Знаковые места Монрепо

Вы увидите главные достопримечательности парка: ворота 19 века, Китайский мостик, храм Нептуна и памятник Вяйнямёйнену, герою карело-финского эпоса «Калевала». Оцените панораму острова Людвигштайн — семейного некрополя баронов Николаи, владельцев Монрепо. А также рассмотрите обелиск братьям Броглио, погибшим в войне с Наполеоном.

Идиллические пейзажи и занимательные рассказы

Расположенный на берегу Выборгского залива, Монрепо запомнится вам сказочно красивой природой. Вы погуляете по старинным аллеям, любуясь соснами и поросшими мхом каменными валунами. Отыщете Грот желаний и узнаете, как выглядит Конец света. А я расскажу о создании и расцвете парка, поделюсь связанными с ним интересными историями и раскрою, что такое «рапакиви».

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