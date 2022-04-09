В Монрепо - за вдохновением

Исследовать старинный скальный парк в компании профессионального гида

Индивидуальная
Монрепо покорит вас заповедной северной природой, изящной архитектурой, романтикой и таинственной атмосферой.

Вы насладитесь причудливыми скалами, хвойными лесами и видами Выборгского залива.

Рассмотрите храм Нептуна, пройдете по Китайскому мостику и погрузитесь в историю острова-некрополь Людвигштайн.
В Монрепо - за вдохновением
В Монрепо - за вдохновением
В Монрепо - за вдохновением
В Монрепо - за вдохновением
В Монрепо - за вдохновением
В Монрепо - за вдохновением
В Монрепо - за вдохновением
В Монрепо - за вдохновением
В Монрепо - за вдохновением
В Монрепо - за вдохновением
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Знаковые места Монрепо

Вы увидите главные достопримечательности парка: ворота 19 века, Китайский мостик, храм Нептуна и памятник Вяйнямёйнену, герою карело-финского эпоса «Калевала». Оцените панораму острова Людвигштайн — семейного некрополя баронов Николаи, владельцев Монрепо. А также рассмотрите обелиск братьям Броглио, погибшим в войне с Наполеоном.

Идиллические пейзажи и занимательные рассказы

Расположенный на берегу Выборгского залива, Монрепо запомнится вам сказочно красивой природой. Вы погуляете по старинным аллеям, любуясь соснами и поросшими мхом каменными валунами. Отыщете Грот желаний и узнаете, как выглядит Конец света. А я расскажу о создании и расцвете парка, поделюсь связанными с ним интересными историями и раскрою, что такое «рапакиви».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты в парк не включены в стоимость: взрослые — 100 руб., пенсионеры и дети 16-18 лет — 50 руб., дети до 16 лет и льготные категории — бесплатно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у главного входа в Монрепо
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеПарк Монрепо🗽Достопримечательности🏞Парки

Еще несколько похожих предложений в Выборге

На байдарках и каяках по Выборгу и парку Монрепо
5 часов
🚣‍♂️ На байдарках
Мини-группа
Ахтилахти
5
15 отзывов
На байдарках и каяках по Выборгу и парку Монрепо
Активный однодневный тур на байдарках по Выборгу и парку Монрепо в сопровождении гида-инструктора
3 500 за 1 человека
Прогулка по скальному парку Монрепо
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Денис
4.9
62 отзыва
Прогулка по скальному парку Монрепо
Насладиться красотой северной природы и услышать романтические истории парка
3 200 за 1-15 чел.
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гильдия
4.9
32 отзыва
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
В Монрепо гармонично переплетается дикая северная природа и парковые элементы: скульптуры, изящные мостики, беседки
3 200 за 1-15 чел.
Монрепо - чудо старинного Выборга
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Надежда
5
6 отзывов
Монрепо - чудо старинного Выборга
Познакомиться с историей и символами единственного скального пейзажного парка России
2 800 за 1-10 чел.
На байдарках - в парк Монрепо
4 часа
🚣‍♂️ На байдарках
Мини-группа
Иван
Нет отзывов
На байдарках - в парк Монрепо
Попробовать себя в гребле, полюбоваться идиллическими пейзажами и устроить пикник на острове
2 700 за 1 человека
Экскурсия в парк Монрепо на катере
1 час
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
Дмитрий
5
7 отзывов
Экскурсия в парк Монрепо на катере
Если вы ознакомились со всеми главными достопримечательностями Выборга, то присоединяйтесь к нашей теплоходной прогулке
5 600 за 1-5 чел.
Экскурсия по парку Монрепо
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
ВизитВыборг
5
1 отзыв
Экскурсия по парку Монрепо
Обзорная историческая экскурсия, с возможностью насладиться великолепными, незабываемыми видами Монрепо, где природа
2 500 за 1-10 чел.
Индивидуальная экскурсия по парку Монрепо
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Петербургский
4
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия по парку Монрепо
Если вы устали от суеты и шума городской жизни, мы приглашаем вас окунуться
3 000 за 1-5 чел.
Расширенная экскурсия с посещением Выборгского замка и парка Монрепо
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
4.9
16 отзывов
Расширенная экскурсия с посещением Выборгского замка и парка Монрепо
Во время экскурсии мы окунёмся в историю российского Выборга, города с европейской архитектурой
от 7 000 за 1-10 чел.
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
от 790 за 1 человека
Автомобильная экскурсия: Средневековый город и крепости Выборга
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
Гильдия
4.5
23 отзыва
Очень популярно сейчас
Автомобильная экскурсия: Средневековый город и крепости Выборга
Вас ждёт неординарная экскурсия по завораживающему Выборгу в компании знающего гида
от 4 000 за 1-4 чел.
Выборг в компании художника
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Владимир
4.7
19 отзывов
Выборг в компании художника
Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора
2 500 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Выборге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Выборге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ