Описание водной прогулкиРыбалка на катере в Выборгском заливе в сопровождении профессионального рыбака. По тем самым местам, где снимался фильм «Особенности национальной рыбалки». Наш гид — это современный Кузьмич, очень колоритный и интересный рассказчик и настоящий профессиональный рыбак. Замечательные виды Выборгских шхер и, конечно же, ни с чем не сравнимое удовольствие от рыбалки! Мы гарантируем вам улов, т. к. сотрудничаем с промысловыми компаниями и у нас всегда есть актуальная информация о местонахождении, движении и миграции рыбы в акватории. Мы можем приготовить ваш улов: есть коптильня и жаровня. Предоставим лодки, моторы, необходимые снасти и абсолютно всё, что нужно будет для рыбалки. Мы сможем высадиться на очень интересный частный остров, где есть зимник: можно будет переночевать и приготовить свой улов. При желании вы можете также остановиться на базе отдыха — по вашему запросу предоставим варианты. Подарите себе незабываемый и колоритный отдых на природе! Важная информация:
- Экскурсия подразумевает индивидуальный фрахт: не сборная экскурсия, будет только ваша компания. На один катер поместится 5-6 человек (в зависимости от общего веса). Если ваша компания больше, мы можем предоставить несколько катеров.
- Каждая рыбалка индивидуальна, поэтому согласовать всё и учесть все ваши пожелания мы сможем по запросу.
Время выхода по согласованию!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гряда островов в акватории Выборгского залива
- Выборгские шхеры
- Финский залив
Что включено
- Услуги гида-рыбака
- Аренда катера
- Услуги капитана
- Предоставление инвентаря и снастей
- Трансфер к месту ловли и обратно
Что не входит в цену
- Питание
- Проживание (дополнительно по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ЛО, Выборгский район, п. Советский, ул. Спортивная
Завершение: Порт Йоханесс ЛО, Выборгский район, п. Советский, ул. Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: Время выхода по согласованию!
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
