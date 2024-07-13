Экскурсии с животными в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Выборге, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
На автобусе
Конные прогулки
2 отзыва
3.5 часа
Групповая
до 18 чел.
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Погрузитесь в мир мифологии и природы! Вас ждут лошади, еноты, северные олени и увлекательные истории от хозяйки фермы
Начало: У здания ж/д вокзала Выборга
«Вы узнаете столько всего интересного про животных фермы, масти и породы лошадей»
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 200 за человека
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
2 часа
Водная прогулка
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
Насладиться ловлей в Выборгском заливе в компании опытного гида-рыбака
Начало: В посёлке Советский
«Снeгoxoд, крытые сaни или аэролодка пронесут вас по местам съёмок тематического фильма «Особенности национальной рыбалки» и дocтaвят прямо к меcту лoвли»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 500 за человека
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
На катере
1 час
Водная прогулка
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
«На острове находится база отдыха «Кордон Кузьмича» — та самая, где снимали фильм «Особенности национальной рыбалки»»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
7 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даша
    13 июля 2024
    Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
    Все круто)) Очень красивая ферма и послушные лошади. Стоит отлельно отметить сотрудников. Девочки просто замечательные и вежливые. К ним можно обратиться и они помогут. 🥰🥰
  • Р
    Роман
    1 июня 2024
    Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
    Моя женщина осталось довольна поездкой! Если хотите побывать на красивой ферме и большим количеством животных, покататься на лошадях, то вам
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    сюда. Хороший сервис, добрые люди, воспитанные животные(при соблюдении мер бесопасности). Организатор также хороший, трансфер вовремя - без задержек, заранее все организовали, предупредили, на обратном пути даже довезли до нужного места, а не к вокзалу, что очень приятно! Прекрасный отдых на несколько часов (2-4 часа будет вполне интересно, больше уже может быть скучно), но от Организатора как раз получилось 3.5 часа, что было очень комфортно.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
  2. Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
  3. Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Парк Монрепо
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в ноябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 200 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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