3.5 часа
Групповая
до 18 чел.
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Погрузитесь в мир мифологии и природы! Вас ждут лошади, еноты, северные олени и увлекательные истории от хозяйки фермы
Начало: У здания ж/д вокзала Выборга
«Вы узнаете столько всего интересного про животных фермы, масти и породы лошадей»
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 200₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
Насладиться ловлей в Выборгском заливе в компании опытного гида-рыбака
Начало: В посёлке Советский
«Снeгoxoд, крытые сaни или аэролодка пронесут вас по местам съёмок тематического фильма «Особенности национальной рыбалки» и дocтaвят прямо к меcту лoвли»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 500₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
«На острове находится база отдыха «Кордон Кузьмича» — та самая, где снимали фильм «Особенности национальной рыбалки»»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаша13 июля 2024Все круто)) Очень красивая ферма и послушные лошади. Стоит отлельно отметить сотрудников. Девочки просто замечательные и вежливые. К ним можно обратиться и они помогут. 🥰🥰
- РРоман1 июня 2024Моя женщина осталось довольна поездкой! Если хотите побывать на красивой ферме и большим количеством животных, покататься на лошадях, то вам
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Животные»
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