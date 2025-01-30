Найдено 3 экскурсии в категории « Рыбалка » в Выборге, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности На катере 1 час Водная прогулка Рыбалка на катере в Выборгском заливе. Кордон Кузьмича и окрестности Начало: ЛО, Выборгский район, п. Советский, ул. Спортивная «Рыбалка на катере в Выборгском заливе в сопровождении профессионального рыбака» Расписание: Время выхода по согласованию! 8000 ₽ за всё до 5 чел. На катере 1 час Водная прогулка Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем «На острове находится база отдыха «Кордон Кузьмича» — та самая, где снимали фильм «Особенности национальной рыбалки»» 7000 ₽ за всё до 5 чел. 1 час Водная прогулка Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича Насладиться ловлей в Выборгском заливе в компании опытного гида-рыбака Начало: В посёлке Советский «Снeгoxoд, крытые сaни или аэролодка пронесут вас по местам съёмок тематического фильма «Особенности национальной рыбалки» и дocтaвят прямо к меcту лoвли» 7500 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Выборга

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Рыбалка»

Хотите поехать половить рыбу в Выборге 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2025