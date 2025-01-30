1 час
Водная прогулка
Рыбалка на катере в Выборгском заливе. Кордон Кузьмича и окрестности
Начало: ЛО, Выборгский район, п. Советский, ул. Спортивная
«Рыбалка на катере в Выборгском заливе в сопровождении профессионального рыбака»
Расписание: Время выхода по согласованию!
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
8000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Водная прогулка
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
«На острове находится база отдыха «Кордон Кузьмича» — та самая, где снимали фильм «Особенности национальной рыбалки»»
Завтра в 07:00
1 фев в 07:00
7000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Водная прогулка
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
Насладиться ловлей в Выборгском заливе в компании опытного гида-рыбака
Начало: В посёлке Советский
«Снeгoxoд, крытые сaни или аэролодка пронесут вас по местам съёмок тематического фильма «Особенности национальной рыбалки» и дocтaвят прямо к меcту лoвли»
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:00
7500₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Рыбалка»
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Хотите поехать половить рыбу в Выборге 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2025