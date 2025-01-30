Рыбалка в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыбалка» в Выборге, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Рыбалка на катере в Выборгском заливе. Кордон Кузьмича и окрестности
На катере
1 час
Водная прогулка
Рыбалка на катере в Выборгском заливе. Кордон Кузьмича и окрестности
Начало: ЛО, Выборгский район, п. Советский, ул. Спортивная
«Рыбалка на катере в Выборгском заливе в сопровождении профессионального рыбака»
Расписание: Время выхода по согласованию!
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
8000 за всё до 5 чел.
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
На катере
1 час
Водная прогулка
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
«На острове находится база отдыха «Кордон Кузьмича» — та самая, где снимали фильм «Особенности национальной рыбалки»»
Завтра в 07:00
1 фев в 07:00
7000 за всё до 5 чел.
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
1 час
Водная прогулка
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
Насладиться ловлей в Выборгском заливе в компании опытного гида-рыбака
Начало: В посёлке Советский
«Снeгoxoд, крытые сaни или аэролодка пронесут вас по местам съёмок тематического фильма «Особенности национальной рыбалки» и дocтaвят прямо к меcту лoвли»
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:00
7500 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Рыбалка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рыбалка на катере в Выборгском заливе. Кордон Кузьмича и окрестности
  2. Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
  3. Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Круглая Башня
  2. Выборгский замок
  3. Самое главное
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в январе 2025
Сейчас в Выборге в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 8000.
Хотите поехать половить рыбу в Выборге 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2025