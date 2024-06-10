Юрий — ваш гид в Выборге

Провёл экскурсии для 281 туриста

читать дальше и состояния города в его разные эпохи. Я был свидетелем ухода многих исторических памятников, как например, Новый кафедральный собор. Мальчишкой катался на сцепке выборгского трамвая, о котором сегодня ходят только легенды. Своим гостям рассказываю историю Выборга от Средневековья до современности.

Добрый день! Я Юрий Николаевич, 60 лет живу в Выборге. Влюблён в свой город с детства. За жизнь напитался его историей, окончил курсы экскурсоводов и с удовольствием передаю свои знания