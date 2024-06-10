Это будет неторопливая прогулка-погружение в парковую историю.
Среди скал, деревьев, вод залива и малых архитектурных форм, созданных семейством Николаи, вы прочувствуете гармонию и единение с природой. Поймёте, насколько точно подходит парку его имя — в переводе с французского «мой отдых, мой покой».
Среди скал, деревьев, вод залива и малых архитектурных форм, созданных семейством Николаи, вы прочувствуете гармонию и единение с природой. Поймёте, насколько точно подходит парку его имя — в переводе с французского «мой отдых, мой покой».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы начнём прогулку у входных готических ворот.
- По липовой аллее дойдём до фруктового формового сада — напоминание о первом хозяине парка Петре Алексеевиче Ступишине.
- Осмотрим снаружи усадебный дом и библиотечный флигель «Монрепо». Я поделюсь историей создания и возрождения одного из старейших в России деревянных ансамблей в классическом стиле.
- Взглянем на Левкадскую скалу, где был Храм Амура, а сегодня возвышается обелиск братьям Броглио.
- Увидим китайские мостики и острова Палатки, Колонны, Пампушинка.
- Мимо Елисейских полей дойдём до греческого полуострова, где постоим в тени Храма Нептуна и полюбуемся капеллой Людвигсбург на острове Людвигштайн.
- Прогуляемся до волшебного источника Нарцисс (захватите бутылочку для целебной воды).
- А затем удалимся под сень леса, где найдём хижину отшельника, загадаем желание в гроте, увидим скульптуру Вяйнямёйнена и окажемся на Краю света.
- Я расскажу о пяти поколениях семейства Николаи, которые жили в усадьбе и создавали прекрасный парк.
- Вы узнаете историю любви Пауля и настоящей французской принцессы.
- А ещё мы разберёмся, почему лужок перед усадебным домом называется Елисейские поля.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются:
- Билеты в парк — 300 руб. /чел. с 16 лет, бесплатно/дети до 15 лет.
- Экскурсионный сбор — 100 руб. /чел.
Как добраться:
- Оптимальный вариант — доехать из Выборга на такси за 5 минут. Стоимость поездки — 100–200 руб.
- Общественный транспорт ходит без строгого расписания, примерно 1 раз в 30 минут, от остановки до парка идти около 1 км.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У касс парка Монрепо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Выборге
Провёл экскурсии для 281 туриста
Добрый день! Я Юрий Николаевич, 60 лет живу в Выборге. Влюблён в свой город с детства. За жизнь напитался его историей, окончил курсы экскурсоводов и с удовольствием передаю свои знанияЗадать вопрос
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