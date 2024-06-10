В Монрепо - со старожилом

Вдохновиться атмосферой парка и узнать его историю из уст местного жителя
Это будет неторопливая прогулка-погружение в парковую историю.

Среди скал, деревьев, вод залива и малых архитектурных форм, созданных семейством Николаи, вы прочувствуете гармонию и единение с природой. Поймёте, насколько точно подходит парку его имя — в переводе с французского «мой отдых, мой покой».
В Монрепо - со старожилом
В Монрепо - со старожилом
В Монрепо - со старожилом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы начнём прогулку у входных готических ворот.
  • По липовой аллее дойдём до фруктового формового сада — напоминание о первом хозяине парка Петре Алексеевиче Ступишине.
  • Осмотрим снаружи усадебный дом и библиотечный флигель «Монрепо». Я поделюсь историей создания и возрождения одного из старейших в России деревянных ансамблей в классическом стиле.
  • Взглянем на Левкадскую скалу, где был Храм Амура, а сегодня возвышается обелиск братьям Броглио.
  • Увидим китайские мостики и острова Палатки, Колонны, Пампушинка.
  • Мимо Елисейских полей дойдём до греческого полуострова, где постоим в тени Храма Нептуна и полюбуемся капеллой Людвигсбург на острове Людвигштайн.
  • Прогуляемся до волшебного источника Нарцисс (захватите бутылочку для целебной воды).
  • А затем удалимся под сень леса, где найдём хижину отшельника, загадаем желание в гроте, увидим скульптуру Вяйнямёйнена и окажемся на Краю света.
  • Я расскажу о пяти поколениях семейства Николаи, которые жили в усадьбе и создавали прекрасный парк.
  • Вы узнаете историю любви Пауля и настоящей французской принцессы.
  • А ещё мы разберёмся, почему лужок перед усадебным домом называется Елисейские поля.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются:

  • Билеты в парк — 300 руб. /чел. с 16 лет, бесплатно/дети до 15 лет.
  • Экскурсионный сбор — 100 руб. /чел.

Как добраться:

  • Оптимальный вариант — доехать из Выборга на такси за 5 минут. Стоимость поездки — 100–200 руб.
  • Общественный транспорт ходит без строгого расписания, примерно 1 раз в 30 минут, от остановки до парка идти около 1 км.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У касс парка Монрепо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеПрирода и пейзажиУсадьбы и дворцыПаркиПарк МонрепоПопулярные местаДля студентов

Похожие экскурсии из Выборга

Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
74 отзыва
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
6 700 за всё до 6 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
140 отзывов
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 600 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Выборге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Выборге
ХорошоТам