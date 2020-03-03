6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Вдоль старинных стен Выборга

Прикоснуться к истории далеких времен на увлекательной интерактивной экскурсии

Константин
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Константин – ваш гид
Вы узнаете, где проходили стены первого каменного пояса города, рассмотрите старинные башни и бастионы и увидите, где снимались знакомые всем фильмы.

А призвав на помощь знания, логику и сообразительность, найдете ответы на мои каверзные вопросы и соберете по фрагментам карту средневекового Выборга!
2080 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча на Рыночной площади напротив здания Центрального Рынка
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Вдоль старинных стен Выборга
Вдоль старинных стен Выборга

Что вас ожидает

Выборг сквозь столетия
За семь веков богатой истории Выборг пережил немало. В разные времена над его главной башней возвышались: шведский флаг, стяг Российской империи, бело-голубое полотнище Финляндской республики и советский красный флаг с серпом и молотом. Я расскажу, как повлиял на Выборг «феномен приграничья», как менялись вооружение и другие средства защиты города и как на смену обветшавшим пришли новые каменные стены, вдоль которых мы и погуляем.

Образы из прошлого
Наш путь начнется на Рыночной площади с Круглой башней. Вы услышите о «Выборгском громе» и узнаете, почему в XV веке русским дружинам не удалось взять город. А еще вспомните о Святой Люсии, монахах доминиканского и францисканского орденов и раскроете тайны исполинского Выборгского замка и регента короля — Торгильсе Кнутссона. Вперед навстречу приключениям!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега — Ольга Ивановна
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсия может быть костюмированной,если позволяют технические и погодные условия. Если вы хотите такой вариант, то сообщайте об этом комментариях к заказу заранее.
Вдоль старинных стен Выборга
Вдоль старинных стен Выборга
Вдоль старинных стен Выборга
Вдоль старинных стен Выборга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Рыночной площади напротив здания Центрального Рынка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Добро пожаловать в Выборг. Меня зовут Константин. Более 40 лет я живу в Выборге, знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь я стараюсь передать путешественникам. По образованию я филолог и стараюсь сделать все возможное, чтобы мои экскурсии запомнились не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью. Я стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребенок тоже полноценный путешественник. Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Гид - необычный, интересный человек, увлеченный историей своего города.
25 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась! Константин - творческий и очень позитивный человек, прекрасный рассказчик. Первоначально немного переживали по поводу квеста, таких экскурсий ещё не брали, но это действительно увлекательно. С первых минут Константин завладел нашим вниманием и эмоциями, а его исторический рассказ о Выборге и его жителях ожил в лицах и красках! Прекрасно построенный маршрут, увлекательный исторический экскурс, вовлечённость нас в отгадывание ребусов и загадок сделали нашу прогулку с Константином запоминающейся и интересной! Спасибо Константину также за то, что после этой экскурсии он предложил нам маршрут дальнейшей прогулки по городу. Думаем, что обязательно ещё вернёмся в Выборг и продолжим исследовать этот замечательный скандинавский город России и обязательно с другими квестами Константина!
18 февраля 2020
Узнали про историю города Выборга , про те эпизоды , про которые даже не догадывались. Очень познавательная программа и интересный собеседник!!!
17 февраля 2020
Экскурсия очень интересная. Гид был в одет в костюм средневекового горожанина, поэтому сразу погружаешься в атмосферу средневекового города. Рассказ гида об истории города сопровождался элементами квеста с заданиями, ребусами,кроссвордами. Константин очень позитивный и хороший рассказчик. Желаем успехов и процветания!
25 декабря 2019
Огромное спасибо Константину за очень интересную экскурсию!
Очень необычно, нестандартно и весело было!
Так держать, Константин!!!!
С уважением, Марина Огарь
16 декабря 2019
Выборг встретил нас зимней сказкой.
А наш гид Константин - самый необычный гид, которого мы встречали. Он необычайно увлечен своим делом и умеет увлечь им и взрослых и детей. Во-первых, ещё за пару дней до экскурсии он уже сумел заинтриговать нас и мы с нетерпением ждали встречи в Выборге. Нас ждал гид в средневековом наряде, водил по исторической части города, мы отгадывали загадки, искали части карты и в итоге получилась необычная и увлекательная прогулка.
После прогулки наш гид Константин отвёл нас в удивительно уютное кафе, а так же порекомендовал куда ещё можно сходить в Выборге.
Выборг - это тот город, в который хочется вернуться!

Константин проводит ещё 2 экскурсии

Средневековое приключение в ВыборгеСредневековое приключение в ВыборгеСредневековое приключение в Выборге
2340 за экскурсию
2.5 часа
2 отзыва
Выполнить задания квеста, обойти ключевые места города и погрузиться в атмосферу прошлого
Старинные улочки Выборга таят множество секретов и загадок. Вам предстоит разгадать их, накопить монет и выполнить поручения Городского Совета. В компании горожанина вы прогуляетесь по историческому центру, услышите о достопримечательностях, поймете, как жилось в эпоху Средневековья, и узнаете имена людей, повлиявших на судьбу города.
Загадки ВыборгаЗагадки ВыборгаЗагадки Выборга
2870 за экскурсию
3 часа
20 отзывов
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей и взрослых
Выборг скрывает множество тайн. Еще в XV веке был составлен, но затем утрачен манускрипт, проливающий свет на появление города. Решая головоломки, загадки и ребусы, вы пройдете путем первоооткрывателей и восстановите утраченный текст. Это не будет легко, это будет даже страшно — страшно интересно! Если вы готовы, вперед навстречу приключениям!

Необычные маршруты по Выборгу

Выборг в кинематографеВыборг в кинематографеВыборг в кинематографе
2600 за экскурсию
2.5 часа
7 отзывов
Пройти по местам съемок известных фильмов и по-новому взглянуть на Старый город
Старинный Выборг с его булыжными мостовыми, европейской архитектурой, узенькими улочками, средневековой атмосферой и красивой северной природой просто создан для «важнейшего из искусств». На моей авторской прогулке вы познакомитесь с историей Выборга и с его насыщенной кинематографической жизнью, прогуляетесь по выборгской «Аллее звёзд» и местам съемок знаковых фильмов, узнаете о знаменитых актёрах, побывавших здесь, и курьезных историях, произошедших на съемках.

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