6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в историю Выборга, решая каверзные задачи и собирая карту средневекового города в захватывающем квесте
Представьте себе город, где каждый уголок хранит вековые тайны, а история оживает на каждом шагу.
«Загадки старинного Выборга» - это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое, где вы станете главным читать дальшеуменьшить
героем увлекательного квеста.
Пройдя по маршруту первого каменного пояса Выборга, вы узнаете, как менялась архитектура и оборонительные сооружения города, услышите рассказы о знаменитых сражениях и политических переворотах.
На Рыночной площади, у Круглой башни, начнется ваше приключение, где каждый найденный фрагмент карты приблизит вас к разгадке.
Вам предстоит не только познать историю, но и проявить логику, внимательность, чтобы собрать все части воедино.
Эта экскурсия станет незабываемым приключением для детей и подростков старше 10 лет, а также их родителей.
Подарите себе возможность окунуться в атмосферу средневековья, познакомиться с героями прошлого и вместе с ними отправиться на поиски сокровищ. Экскурсия проводится в любую погоду, а костюмированный формат добавит погружения в эпоху.
Еда и напитки оплачиваются отдельно, а удобный формат экскурсии-квеста позволит вам насладиться путешествием без спешки и лишней усталости
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться прогулками по старинным улочкам Выборга и полностью погрузиться в атмосферу средневекового города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Рыночная площадь
Круглая башня
Первый каменный пояс города
Описание экскурсии
Выборг сквозь столетия
За семь веков богатой истории Выборг пережил немало. В разные времена над его главной башней возвышались: шведский флаг, стяг Российской империи, бело-голубое полотнище Финляндской республики и советский красный флаг с серпом и молотом. Я расскажу, как повлиял на Выборг «феномен приграничья», как менялись вооружение и другие средства защиты города и как на смену обветшавшим пришли новые каменные стены, вдоль которых мы и погуляем.
Образы из прошлого
Наш путь начнется на Рыночной площади с Круглой башней. Вы услышите о «Выборгском громе» и узнаете, почему в XV веке русским дружинам не удалось взять город. Образы средневековых персонажей будут встречать нас на улочках города. Каждый из героев хранит фрагмент средневековой карты Выборга, которую вам и нужно будет собрать в финале. Приготовьтесь призвать на помощь всю свою сообразительность, внимательность и чуть-чуть знаний: вас ждут ждут загадки, ребусы, головоломки. Удача же будет вашей спутницей.
Кому подойдет экскурсия
Детям и подросткам старше 10 лет.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Я проведу для вас экскурсию в костюме персонажа 16, 18 или 19 века, если позволят погодные условия.
Формат экскурсии-квеста не предполагает подробного изложения богатой истории Выборга: квест проходит вдоль первого каменного пояса Выборга и не затрагивает последующие периоды развития города.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии на Рыночной площади, напротив входа в Ресторан «Круглая Башня» в небольшом сквере с картой. Адрес: Улица Красноармейская д. 17
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 6475 туристов
Добро пожаловать в Выборг! Я хорошо знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь стараюсь передать путешественникам. По образованию филолог и стараюсь сделать всё возможное, чтобы мои экскурсии запомнились читать дальшеуменьшить
не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью.
Я накопил огромный опыт проведения различных экскурсий: пешеходных, комбинированных на автомобиле и на автобусе, трассовых, экскурсий на яхте, катере и т. д. Стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребёнок — это полноценный путешественник.
В 2023 году прошёл государственную аттестацию и вхожу в перечень аккредитованных гидов по Ленинградской области. Дважды: в 2021 и в 2023 году принимал участие в областном конкурсе «Лучший в туризме» в номинации Лучший гид-экскурсовод. В 2021 году был награждён за 2 место, а в 2023 году стал победителем этого конкурса.
Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Все очень понравилось! Природа подарила нм чудесный день, а проведение прекрасного гида! Спасибо большое, прогулка в стиле квест получилась насыщенная и интересная! Думаю дети запомнят эту поездку!
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Любовь
Отличный квест. Детям было очень интересно. Информативно, весело, душевно. Вернёмся летом и пойдём на квест для взрослых! 😉
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В
Варвара
Были на экскурсии 25 марта. Все прошло прекрасно! Интересные вопросы, продуманный маршрут с остановками, чтобы согреться, в марте с детьми это важно! 2 часа пролетели незаметно! Спасибо, Константин, мы обязательно вернёмся!
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О
Ольга
Интересно, познавательно, увлекательно. Бодро и весело!
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Светлана
Это был замечательный опыт. В Выборге мы были много раз, а муж захотел отпраздновать там день рождения. Задача была провести время интересно, необычно и конечно же …. не на обзорке. читать дальшеуменьшить
Я нашла Константина, и не пожалела. Константин-человек, который имеет огромный багаж знаний, и не только по истории города, но и знаний в филологии, литературе, музыке. Он очень любит свой город и людей, это сразу бросается в глаза. Мы провели два часа очень динамично, весело и позитивно, при этом узнали много интересного. У Константина 20 квестов, при этом на каждый свой костюм. Есть повод вернуться и попробовать еще один (или не один😀). Мы обязательно вернемся. Спасибо огромное, Вы делаете замечательное дело!
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Яна
Яркий, харизматичный Константин в костюме горожанина средних веков, колоритно и гармонично вписывается в антураж булыжных мостовых и каменных домов, башен, мостов исторического центра Выборга! Достигается эффект полного погружения в ту читать дальшеуменьшить
эпоху. На экскурсии мы не только познакомились с фактами об истории города, но и получили интересные знания о словообразовании, а также решали разнообразные задачки на логику, счёт, ребусы, были и шуточные! Маршрут продуман здорово! Константин увлекательный рассказчик. Было интересно и взрослым и детям! Спасибо нашему проводнику в мир средневекового Выборга! Рекомендую от души!