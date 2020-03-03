6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Выборг сквозь столетия

За семь веков богатой истории Выборг пережил немало. В разные времена над его главной башней возвышались: шведский флаг, стяг Российской империи, бело-голубое полотнище Финляндской республики и советский красный флаг с серпом и молотом. Я расскажу, как повлиял на Выборг «феномен приграничья», как менялись вооружение и другие средства защиты города и как на смену обветшавшим пришли новые каменные стены, вдоль которых мы и погуляем.

Образы из прошлого

Наш путь начнется на Рыночной площади с Круглой башней. Вы услышите о «Выборгском громе» и узнаете, почему в XV веке русским дружинам не удалось взять город. А еще вспомните о Святой Люсии, монахах доминиканского и францисканского орденов и раскроете тайны исполинского Выборгского замка и регента короля — Торгильсе Кнутссона. Вперед навстречу приключениям!