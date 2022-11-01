6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться прогулками по старинным улочкам Выборга и полностью погрузиться в атмосферу средневекового города.

Представьте себе город, где каждый уголок хранит вековые тайны, а история оживает на каждом шагу.«Загадки старинного Выборга» - это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое, где вы станете главным

героем увлекательного квеста. Пройдя по маршруту первого каменного пояса Выборга, вы узнаете, как менялась архитектура и оборонительные сооружения города, услышите рассказы о знаменитых сражениях и политических переворотах. На Рыночной площади, у Круглой башни, начнется ваше приключение, где каждый найденный фрагмент карты приблизит вас к разгадке. Вам предстоит не только познать историю, но и проявить логику, внимательность, чтобы собрать все части воедино. Эта экскурсия станет незабываемым приключением для детей и подростков старше 10 лет, а также их родителей. Подарите себе возможность окунуться в атмосферу средневековья, познакомиться с героями прошлого и вместе с ними отправиться на поиски сокровищ. Экскурсия проводится в любую погоду, а костюмированный формат добавит погружения в эпоху. Еда и напитки оплачиваются отдельно, а удобный формат экскурсии-квеста позволит вам насладиться путешествием без спешки и лишней усталости

Описание экскурсии

Выборг сквозь столетия

За семь веков богатой истории Выборг пережил немало. В разные времена над его главной башней возвышались: шведский флаг, стяг Российской империи, бело-голубое полотнище Финляндской республики и советский красный флаг с серпом и молотом. Я расскажу, как повлиял на Выборг «феномен приграничья», как менялись вооружение и другие средства защиты города и как на смену обветшавшим пришли новые каменные стены, вдоль которых мы и погуляем.

Образы из прошлого

Наш путь начнется на Рыночной площади с Круглой башней. Вы услышите о «Выборгском громе» и узнаете, почему в XV веке русским дружинам не удалось взять город.

Образы средневековых персонажей будут встречать нас на улочках города. Каждый из героев хранит фрагмент средневековой карты Выборга, которую вам и нужно будет собрать в финале. Приготовьтесь призвать на помощь всю свою сообразительность, внимательность и чуть-чуть знаний: вас ждут ждут загадки, ребусы, головоломки. Удача же будет вашей спутницей.

Кому подойдет экскурсия

Детям и подросткам старше 10 лет.

Организационные детали