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Фотоприключение в старинном Выборге

Откройте для себя Выборг с новой стороны: средневековые замки, секретные места и вкуснейшие крендели ждут вас на фотопрогулке
Фотоприключение в Выборге предлагает уникальную возможность запечатлеть самые живописные уголки города. Программа включает посещение замка, Ратуши и библиотеки Алвара Аалто.

Участники смогут насладиться прогулкой по скрытым от глаз туристов бульварам и попробовать традиционный крендель.

В завершение вы получите 100 профессиональных фотографий, которые сохранят воспоминания о путешествии.

Это идеальный выбор для тех, кто хочет не только увидеть, но и запомнить атмосферу старинного города
5
20 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📷 100 профессиональных фото
  • 🏰 Посещение замка и Ратуши
  • 📚 Уникальная библиотека Алвара Аалто
  • 🥨 Дегустация традиционного кренделя
  • 🐈 Интересные факты о Выборге и его жителях

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для фотопрогулки в Выборге - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и фотографии получаются яркими и живописными. Атмосфера старинного города раскрывается во всей красе, а приятная погода позволяет насладиться прогулкой в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Фотоприключение в старинном Выборге
Фотоприключение в старинном Выборге
Фотоприключение в старинном Выборге

Что можно увидеть

  • Выборгский замок
  • Ратуша
  • Часовая башня
  • Рыночная площадь
  • Круглая башня
  • Костёл Св. Гиацинта
  • Усадьба Бюргера
  • Библиотека Алвара Аалто

Описание фото-прогулки

Начнём с главного!

Конечно, первым делом направим стопы к главным достопримечательностям Выборга, которые нам обеспечат по-настоящему картинные пейзажи. В нашей программе: средневековый замок шведских наместников, пряничная Ратуша, старинная Часовая башня и Рыночная площадь с Круглой башней, а также костёл Св. Гиацинта, усадьба Бюргера и проект скандинавского гения Алвара Аалто.

«Для своих»

Но на этом приключение не заканчивается — я припасла несколько секретных локаций, где получаются чудесные снимки. Погуляем по бульвару с сохранившимися финскими домами и дойдём до нетуристической «смотровой». Если вы первый раз в городе, наверняка вас мучает вопрос кренделя — где самый вкусный, самый аутентичный? Поделюсь местом, где точно стоит попробовать нашу традиционную выпечку. А ещё предложу оценить шведский глёг — прогулки с ним становятся ещё душевнее.

📷 И главное! Через две недели после фотопрогулки вы получите 100 фотографий, которые украсят вашу фотоколлекцию тёплыми воспоминаниями.

Организационные детали

  • До Выборга вы добираетесь самостоятельно. Я встречу вас у отеля, вокзала или парковки, где вы оставили авто.
  • Передвигаться по городу будем пешком, поэтому важно выбрать удобную обувь, а с собой в рюкзачке можно прихватить туфли на каблуках. Фотосессия будет в комфортных местах, где можно ходить в любом возрасте, передвигаться на коляске и взять с собой детскую коляску.
  • Во время прогулки можно остановиться на перекус в кофейне или ресторане (не входит в стоимость экскурсии)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около желтого выборгского Трамвая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 200 туристов
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Мария, я занимаюсь фотографией более 10 лет. Для меня это дело, которому хочется посвятить всю жизнь. Невозможно описать словами чувство, когда помогаешь запечатлеть на камеру тёплые и важные моменты жизни и получаешь восторженные отзывы о проделанной работе. Буду рада встрече с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
Мария
Хотела бы выразить благодарность фотографу Марии за проведенную фотопрогулку по Выборгу! Год назад заказывала фотосъемку в качестве подарка для своей мамы на ее День рождения. Это был некий выход из
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зоны комфорта, так как ни мама, ни я особо не любим фотографироваться. Спасибо Маше за ее индивидуальный подход и умение расположить к себе! Помимо прекрасных, разноплановых снимков мы получили много фактов о городе и, даже, рекомендации относительно кафе/ресторана:) Очень приятно вспоминать прогулку спустя время, просматривая качественные, уникальные и такие яркие фотографии!

Хотела бы выразить благодарность фотографу Марии за проведенную фотопрогулку по Выборгу! Год назад заказывала фотосъемку в
Хотела бы выразить благодарность фотографу Марии за проведенную фотопрогулку по Выборгу! Год назад заказывала фотосъемку в
Хотела бы выразить благодарность фотографу Марии за проведенную фотопрогулку по Выборгу! Год назад заказывала фотосъемку в
Хотела бы выразить благодарность фотографу Марии за проведенную фотопрогулку по Выборгу! Год назад заказывала фотосъемку в
Хотела бы выразить благодарность фотографу Марии за проведенную фотопрогулку по Выборгу! Год назад заказывала фотосъемку в
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Татьяна
Хочу поделиться ВОСТОРГОМ от экскурсии и от Марии! Необыкновенная девушка, тёплая, позитивная и очаровательная! Очень любит и знает свой город! Время пролетело незаметно под интересные рассказы об истории города, при
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этом незаметно Мария делала снимки, ненавязчиво выстраивая кадры и поправляя позы. Всё очень естественно и дружелюбно. А вчера мы получили альбом -более 100 фотографий!!!!! Удивлению и восторгу нет предела!!!!! Суперпрофессионально!!!! С большим удовольствием будем вспоминать Выборг во многом благодаря встрече с этой удивительной и настолько профессиональной девушкой!!! Рекомендуем всем от души! Море восхитительных эмоций и великолепные снимки на память об этом удивительном городе! Мария- вы жемчужина города, удачи вам во всём и благодарных заказчиков!!!!

Хочу поделиться ВОСТОРГОМ от экскурсии и от Марии! Необыкновенная девушка, тёплая, позитивная и очаровательная! Очень любит
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Ю
Огромное спасибо Марии за прекрасные, душевные и атмосферные фотографии! Общение прошло очень легко и весело, благодаря чему фотографии получились очень живыми и естественными. Мария помогала в позировании и рассказывала интересные факты о городе Выборг. Девушка очень приятная, тактичная и талантливая. Смело рекомендуем такой формат прогулки, потому-что запечатленные моменты останутся с нами на всю жизнь.
Огромное спасибо Марии за прекрасные, душевные и атмосферные фотографии! Общение прошло очень легко и весело, благодаря
Огромное спасибо Марии за прекрасные, душевные и атмосферные фотографии! Общение прошло очень легко и весело, благодаря
Огромное спасибо Марии за прекрасные, душевные и атмосферные фотографии! Общение прошло очень легко и весело, благодаря
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Дарья
Большое спасибо Марии за замечательную прогулку и отличные фотографии! Всё получилось именно так, как задумывала, благодаря отличной работе Марии! Прогулка была настолько тёплая,что мороз -25 нам не помешал сделать памятные красивые снимки. Обязательно порекомендую Марию друзьям!
Большое спасибо Марии за замечательную прогулку и отличные фотографии! Всё получилось именно так, как задумывала, благодаря
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Лосева
Спасибо Марии за фотосессию👍, всем понравилась прогулка и было комфортно, дети с удовольствием фотографировались. Для нас это важно, подростков трудно уговорить на подобное мероприятие, но дочь (12 лет) выдержала😅 Выборг очень красивый город, как в Европе очутились
Спасибо Марии за фотосессию👍, всем понравилась прогулка и было комфортно, дети с удовольствием фотографировались. Для нас
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Юлия
Спасибо большое Марии за такую замечательную прогулку) Не смотря на то, что Выборг встретил нас дождем, прогулка удалась, фото получились - огонь))
Спасибо большое Марии за такую замечательную прогулку) Не смотря на то, что Выборг встретил нас дождем, прогулка удалась, фото получились - огонь))
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