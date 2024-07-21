Лучшие месяцы для фотопрогулки в Выборге - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и фотографии получаются яркими и живописными. Атмосфера старинного города раскрывается во всей красе, а приятная погода позволяет насладиться прогулкой в полной мере.

Фотоприключение в Выборге предлагает уникальную возможность запечатлеть самые живописные уголки города. Программа включает посещение замка, Ратуши и библиотеки Алвара Аалто. Участники смогут насладиться прогулкой по скрытым от глаз туристов бульварам и попробовать традиционный крендель. В завершение вы получите 100 профессиональных фотографий, которые сохранят воспоминания о путешествии. Это идеальный выбор для тех, кто хочет не только увидеть, но и запомнить атмосферу старинного города

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Начнём с главного!

Конечно, первым делом направим стопы к главным достопримечательностям Выборга, которые нам обеспечат по-настоящему картинные пейзажи. В нашей программе: средневековый замок шведских наместников, пряничная Ратуша, старинная Часовая башня и Рыночная площадь с Круглой башней, а также костёл Св. Гиацинта, усадьба Бюргера и проект скандинавского гения Алвара Аалто.

«Для своих»

Но на этом приключение не заканчивается — я припасла несколько секретных локаций, где получаются чудесные снимки. Погуляем по бульвару с сохранившимися финскими домами и дойдём до нетуристической «смотровой». Если вы первый раз в городе, наверняка вас мучает вопрос кренделя — где самый вкусный, самый аутентичный? Поделюсь местом, где точно стоит попробовать нашу традиционную выпечку. А ещё предложу оценить шведский глёг — прогулки с ним становятся ещё душевнее.

📷 И главное! Через две недели после фотопрогулки вы получите 100 фотографий, которые украсят вашу фотоколлекцию тёплыми воспоминаниями.

Организационные детали