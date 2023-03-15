В нашем атмосферном путешествии мы поймаем идеальные ракурсы с видом на пряничную Ратушу и новаторскую библиотеку Алвара Аалто. Отыщем чудесный бульвар, куда не заглядывают посторонние. Согреемся ароматным глёгом и заглянем в одну усадьбу за лучшим кренделем. А в качестве бонуса я расскажу небанальные факты о выборгских кошках и местах исполнения желаний.

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Описание

Что вас ожидает

Начнём с главного!

Конечно, первым делом направим стопы к главным достопримечательностям Выборга, которые нам обеспечат по-настоящему картинные пейзажи. В нашей программе: средневековый замок шведских наместников, пряничная Ратуша, старинная Часовая башня и Рыночная площадь с Круглой башней, а также костёл Св. Гиацинта, усадьба Бюргера и проект скандинавского гения Алвара Аалто.

«Для своих»

Но на этом приключение не заканчивается — я припасла несколько секретных локаций, где получаются чудесные снимки. Погуляем по бульвару с сохранившимися финскими домами и дойдём до нетуристической «смотровой». Если вы первый раз в городе, наверняка вас мучает вопрос кренделя — где самый вкусный, самый аутентичный? Поделюсь местом, где точно стоит попробовать нашу традиционную выпечку. А ещё предложу оценить шведский глёг — прогулки с ним становятся ещё душевнее.

🐈 По пути я буду рада неформально вас познакомить с Выборгом, рассказав интересные факты о городе, горожанах и котах. Среди прочего, вы узнаете, на самом ли деле есть туннель до Финляндии и где найти кондуктора, у которого можно загадать желание.

📷 И главное! Через две недели после фотопрогулки вы получите 100 фотографий, которые украсят вашу фотоколлекцию тёплыми воспоминаниями.

Организационные детали