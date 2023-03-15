Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Начнём с главного!
Конечно, первым делом направим стопы к главным достопримечательностям Выборга, которые нам обеспечат по-настоящему картинные пейзажи. В нашей программе: средневековый замок шведских наместников, пряничная Ратуша, старинная Часовая башня и Рыночная площадь с Круглой башней, а также костёл Св. Гиацинта, усадьба Бюргера и проект скандинавского гения Алвара Аалто.
«Для своих»
Но на этом приключение не заканчивается — я припасла несколько секретных локаций, где получаются чудесные снимки. Погуляем по бульвару с сохранившимися финскими домами и дойдём до нетуристической «смотровой». Если вы первый раз в городе, наверняка вас мучает вопрос кренделя — где самый вкусный, самый аутентичный? Поделюсь местом, где точно стоит попробовать нашу традиционную выпечку. А ещё предложу оценить шведский глёг — прогулки с ним становятся ещё душевнее.
🐈 По пути я буду рада неформально вас познакомить с Выборгом, рассказав интересные факты о городе, горожанах и котах. Среди прочего, вы узнаете, на самом ли деле есть туннель до Финляндии и где найти кондуктора, у которого можно загадать желание.
📷 И главное! Через две недели после фотопрогулки вы получите 100 фотографий, которые украсят вашу фотоколлекцию тёплыми воспоминаниями.
Организационные детали
До Выборга вы добираетесь самостоятельно. Я встречу вас у отеля, вокзала или парковки, где вы оставили авто.
Передвигаться по городу будем пешком, поэтому важно выбрать удобную обувь, а с собой в рюкзачке можно прихватить туфли на каблуках. Фотосессия будет в комфортных местах, где можно ходить в любом возрасте, передвигаться на коляске и взять с собой детскую коляску.
Во время прогулки можно остановиться на перекус в кофейне или ресторане (не входит в стоимость экскурсии)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Выборге
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Мария, я занимаюсь фотографией более 10 лет. Для меня это дело, которому хочется посвятить всю жизнь. Невозможно описать словами чувство, когда помогаешь запечатлеть на камеру тёплые и важные моменты жизни и получаешь восторженные отзывы о проделанной работе. Буду рада встрече с вами!