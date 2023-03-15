Фотоприключение в старинном Выборге

Увезти с собой тёплые фотовоспоминания о прогулке по популярным и секретным местам города

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Ответы на вопросы
В нашем атмосферном путешествии мы поймаем идеальные ракурсы с видом на пряничную Ратушу и новаторскую библиотеку Алвара Аалто. Отыщем чудесный бульвар, куда не заглядывают посторонние. Согреемся ароматным глёгом и заглянем в одну усадьбу за лучшим кренделем. А в качестве бонуса я расскажу небанальные факты о выборгских кошках и местах исполнения желаний.
Фотоприключение в старинном Выборге
Фотоприключение в старинном Выборге
Фотоприключение в старинном Выборге
Фотоприключение в старинном Выборге
Фотоприключение в старинном Выборге
Фотоприключение в старинном Выборге
Фотоприключение в старинном Выборге
Фотоприключение в старинном Выборге
Фотоприключение в старинном Выборге
Фотоприключение в старинном Выборге
Фотоприключение в старинном Выборге
Фотоприключение в старинном Выборге
Фотоприключение в старинном Выборге
Фотоприключение в старинном Выборге
Фотоприключение в старинном Выборге
Фотоприключение в старинном Выборге
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Описание

Что вас ожидает

Начнём с главного!

Конечно, первым делом направим стопы к главным достопримечательностям Выборга, которые нам обеспечат по-настоящему картинные пейзажи. В нашей программе: средневековый замок шведских наместников, пряничная Ратуша, старинная Часовая башня и Рыночная площадь с Круглой башней, а также костёл Св. Гиацинта, усадьба Бюргера и проект скандинавского гения Алвара Аалто.

«Для своих»

Но на этом приключение не заканчивается — я припасла несколько секретных локаций, где получаются чудесные снимки. Погуляем по бульвару с сохранившимися финскими домами и дойдём до нетуристической «смотровой». Если вы первый раз в городе, наверняка вас мучает вопрос кренделя — где самый вкусный, самый аутентичный? Поделюсь местом, где точно стоит попробовать нашу традиционную выпечку. А ещё предложу оценить шведский глёг — прогулки с ним становятся ещё душевнее.

🐈 По пути я буду рада неформально вас познакомить с Выборгом, рассказав интересные факты о городе, горожанах и котах. Среди прочего, вы узнаете, на самом ли деле есть туннель до Финляндии и где найти кондуктора, у которого можно загадать желание.

📷 И главное! Через две недели после фотопрогулки вы получите 100 фотографий, которые украсят вашу фотоколлекцию тёплыми воспоминаниями.

Организационные детали

  • До Выборга вы добираетесь самостоятельно. Я встречу вас у отеля, вокзала или парковки, где вы оставили авто.
  • Передвигаться по городу будем пешком, поэтому важно выбрать удобную обувь, а с собой в рюкзачке можно прихватить туфли на каблуках. Фотосессия будет в комфортных местах, где можно ходить в любом возрасте, передвигаться на коляске и взять с собой детскую коляску.
  • Во время прогулки можно остановиться на перекус в кофейне или ресторане (не входит в стоимость экскурсии)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Для школьников
Необычные
Летние
Рыночная площадь
Популярные места
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Дворцы, замки и особняки
Круглая Башня
Библиотека Алвара Аалто
Костёл Святого Гиацинта
Выборгская Старая Ратуша

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