2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для участия в квесте - с мая по сентябрь. В это время года исторический центр Выборга особенно красив, и прогулки по его улочкам доставят максимум удовольствия. Погружение в средневековую атмосферу будет наиболее полным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Торговая площадь
Театральная улица
Соборная площадь
Ратушная площадь
Выборгский Замок
Крепостная стена
Описание экскурсии
Секретная миссия купцов
В этой истории вы — купцы с посланием от Короля, пришвартовавшиеся в Северной гавани Выборга. Вы будете путешествовать по городу с помощью подсказок, решая задачи, ребусы и головоломки. За правильный ответ причитается монета — накопленные богатства пригодятся для последнего задания. А в награду за успешное завершение квеста вас ждет приятный сюрприз!
Хроники Выборга
Мы увидим Торговую площадь, пройдем по строгой Театральной, прикоснемся к многовековой истории на Соборной. На самой первой площади — Ратушной — вы услышите о рождении Выборга и строительстве Замка. Я расскажу о судьбе его основателя — регенте короля Торгильсе Кнуссоне, а также о других личностях, оставивших след в Выборге: епископе Макаэле Агриколе, авторе финской письменности; о наместнике Кнуте Поссе, с которым связан легендарный Выборгский гром 1495 года. Мы вспомним короля-реформатора Густава Вааза, при котором был перестроен Выборгский Замок и появилась система башен. Вы пройдете вдоль крепостной стены 15-го века, сохранившейся лишь на старинной карте (у вас будет возможность её рассмотреть). Поговорим также и о роли монастырей в жизни средневекового города. А завершится экскурсия у первых городских ворот — и после вы можете самостоятельно посетить Выборгский Замок.
Организационные детали
Экскурсию провожу я или моя коллега Ольга Ивановна
В экскурсию не входит посещение Выборгского Замка
Дегустация выборгского кренделя и сувениры оплачиваются отдельно по желанию
Сложность заданий и маршрут квест-экскурсии рассчитаны на детей и подростков в возрасте 10+. Квест довольно информативен по содержанию и детям младшего возраста будет сложнее пройти весь путь. Прошу принять во внимание этот факт и учитывать особенности возраста при выборе квеста.
Формат квест-экскурсии не подразумевает полноты изложения исторических событий и архитектурных особенностей города Выборга. Семь веков исторического пути наложили свой отпечаток на облик города. И в одной экскурсии-игре практически невозможно отразить всю полноту данного вопроса.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 6475 туристов
Добро пожаловать в Выборг! Я хорошо знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь стараюсь передать путешественникам. По образованию филолог и стараюсь сделать всё возможное, чтобы мои экскурсии запомнились читать дальшеуменьшить
не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью.
Я накопил огромный опыт проведения различных экскурсий: пешеходных, комбинированных на автомобиле и на автобусе, трассовых, экскурсий на яхте, катере и т. д. Стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребёнок — это полноценный путешественник.
В 2023 году прошёл государственную аттестацию и вхожу в перечень аккредитованных гидов по Ленинградской области. Дважды: в 2021 и в 2023 году принимал участие в областном конкурсе «Лучший в туризме» в номинации Лучший гид-экскурсовод. В 2021 году был награждён за 2 место, а в 2023 году стал победителем этого конкурса.
Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 156 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Екатерина
В Выборге первый раз и хотелось запоминающуюся экскурсию обзорную. Но с нами дети-подростки, которых трудно чем-нить заинтересовать. Выбрала этот квест от Константина и не пожалела. Всем очень понравилось и взрослым и детям. Интересные задания, загадки, ребусы. Если ищите необычную экскурсию по Выборгу, рекомендую Константина.
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Д
Дмитрий
Очень интересный квест. Интересные загадки в стихах, через которые узнаешь об истории города. Константина в городе знает "каждая собака", и все его экскурсии на расхват, так что нужно бронировать заранее.
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Анастасия
Константин — экскурсовод с большой буквы! Экскурсия в формате квеста прошла на одном дыхании. Это тот редкий случай, когда одинаково интересно было и детям, и взрослым. Чувствуется, что Константин не просто работает, а живет своим делом, вкладывает в него всю душу. Удивительный рассказчик и замечательный человек! Обязательно вернемся к нему еще — такие встречи запоминаются надолго. Спасибо!
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Я
Янакова
Очень понравилась экскурсия с Константином. Были втроем: я, муж и сын 10 лет. Всем было интересно! Вернёмся ещё обязательно на другой квест!
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О
Ольга
Экскурсия-квест — восторг! Экскурсовод в потрясающем костюме создал невероятную атмосферу. Интереснейший рассказ перемежался с прикольными заданиями, так что скучать не пришлось ни минуты. Город открылся с новой стороны. Спасибо за яркие эмоции!
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Юлия
Были на экскурсии у Константина. У нас в группе с нами был один англоговорящий, который пока плохо понимает русскую речь (но старается!)). Оказалось в виде неожиданного бонуса, что Константин прекрасно читать дальшеуменьшить
говорит по-английски и часть экскурсии дублировал на языке. Так что если есть в группе англоговорящие, можете привозить)). Также в группе были дети 10 и 13 лет. Добросовестно отходили 2 часа, потом немного устали. Но были вовлечены и было весело! Спасибо за интересную интерактивную экскурсию, посмотрели на Выборг и даже небольшой дождь, который случился вначале экскурсии не стал помехой!
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