2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Секретная миссия купцов

В этой истории вы — купцы с посланием от Короля, пришвартовавшиеся в Северной гавани Выборга. Вы будете путешествовать по городу с помощью подсказок, решая задачи, ребусы и головоломки. За правильный ответ причитается монета — накопленные богатства пригодятся для последнего задания. А в награду за успешное завершение квеста вас ждет приятный сюрприз!

Хроники Выборга

Мы увидим Торговую площадь, пройдем по строгой Театральной, прикоснемся к многовековой истории на Соборной. На самой первой площади — Ратушной — вы услышите о рождении Выборга и строительстве Замка.

Я расскажу о судьбе его основателя — регенте короля Торгильсе Кнуссоне, а также о других личностях, оставивших след в Выборге: епископе Макаэле Агриколе, авторе финской письменности; о наместнике Кнуте Поссе, с которым связан легендарный Выборгский гром 1495 года.

Мы вспомним короля-реформатора Густава Вааза, при котором был перестроен Выборгский Замок и появилась система башен. Вы пройдете вдоль крепостной стены 15-го века, сохранившейся лишь на старинной карте (у вас будет возможность её рассмотреть). Поговорим также и о роли монастырей в жизни средневекового города. А завершится экскурсия у первых городских ворот — и после вы можете самостоятельно посетить Выборгский Замок.