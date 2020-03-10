2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Выполнить задания квеста, обойти ключевые места города и погрузиться в атмосферу прошлого

Константин
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Константин – ваш гид
Старинные улочки Выборга таят множество секретов и загадок.

Вам предстоит разгадать их, накопить монет и выполнить поручения Городского Совета.

В компании горожанина вы прогуляетесь по историческому центру, услышите о достопримечательностях, поймете, как жилось в эпоху Средневековья, и узнаете имена людей, повлиявших на судьбу города.
2340 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча на Рыночной площади.
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Средневековое приключение в Выборге
Средневековое приключение в Выборге

Что вас ожидает

Секретная миссия купцов
В этой истории вы — купцы с посланием от Короля, пришвартовавшиеся в Северной гавани Выборга. Вы будете путешествовать по городу с помощью подсказок, решая задачи, ребусы и головоломки. За правильный ответ причитается монета — накопленные богатства пригодятся для последнего задания. А в награду за успешное завершение квеста вас ждет приятный сюрприз!

Хроники Выборга
Мы увидим Торговую площадь, пройдем по строгой Театральной, прикоснемся к многовековой истории на Соборной. На самой первой площади — Ратушной — вы услышите о рождении Выборга и строительстве Замка.
Я расскажу о судьбе его основателя — регенте короля Торгильсе Кнуссоне, а также о других личностях, оставивших след в Выборге: епископе Макаэле Агриколе, авторе финской письменности; о наместнике Кнуте Поссе, с которым связан легендарный Выборгский гром 1495 года.
Мы вспомним короля-реформатора Густава Вааза, при котором был перестроен Выборгский Замок и появилась система башен. Вы пройдете вдоль крепостной стены 15-го века, сохранившейся лишь на старинной карте (у вас будет возможность её рассмотреть). Поговорим также и о роли монастырей в жизни средневекового города. А завершится экскурсия у первых городских ворот — и после вы можете самостоятельно посетить Выборгский Замок.

Организационные детали

  • Экскурсию провожу я или моя коллега Ольга Ивановна
  • В экскурсию не входит посещение Выборгского Замка
  • Дегустация выборгского кренделя и сувениры оплачиваются отдельно по желанию
Средневековое приключение в Выборге
Средневековое приключение в Выборге
Средневековое приключение в Выборге
Средневековое приключение в Выборге
Средневековое приключение в Выборге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Рыночной площади..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Добро пожаловать в Выборг. Меня зовут Константин. Более 40 лет я живу в Выборге, знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь я стараюсь передать путешественникам. По образованию я филолог и стараюсь сделать все возможное, чтобы мои экскурсии запомнились не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью. Я стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребенок тоже полноценный путешественник. Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Экскурсия замечательная. Узнали много нового и интересного, ребусы, загадки выше всяких похвал. Мы прекрасно провели время, рекомендуем.
9 марта 2020
Мы были на экскурсии группой из 5 взрослых и 4 детей ( возраст от 8 до 14 лет). Маршрут по расстоянию не очень большой, но рельеф с подъемами и спусками. Местами брусчатка! Идет экскурсия в среднем темпе, без суеты, что располагает к неспешным раздумьям и соответствует темпу города. Экскурсия в виде квеста с заданиями и точками следования поддерживает интерес гораздо лучше, чем академический вариант. В середине маршрута очень своевременная остановка на чай и отдых. Гид Константин очень эмоциональный, позитивный и полный энтузиазма, что безусловно украшает экскурсию. Я бы оценила возрастную категорию для этой экскурсии как 10+ , т.к. история города долгая и изобилует достаточно сложными терминами из шведского периода истории. Да и задания на смекалку местами требуют участия взрослых. А в остальном масса позитивных эмоций. С погодой нам просто повезло!

Константин проводит ещё 2 экскурсии

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