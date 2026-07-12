2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для участия в квесте - с мая по сентябрь. В это время года исторический центр Выборга особенно красив, и прогулки по его улочкам доставят максимум удовольствия. Погружение в средневековую атмосферу будет наиболее полным.

Представьте, что Вы - купцы из прошлого, отправившиеся в увлекательное путешествие по Выборгу.Вас ждут не только загадки и головоломки, но и встреча с историческими личностями, которые оставили свой след в

истории города. Вы увидите Торговую площадь, пройдете по Театральной улице, прикоснетесь к многовековой истории на Соборной. Ваш путь завершится у первых городских ворот, после чего сможете посетить Выборгский Замок. Эта квест-экскурсия - отличная возможность совместить обучение и развлечение, подходит для детей и подростков старше 10 лет

Описание экскурсии

Секретная миссия купцов

В этой истории вы — купцы с посланием от Короля, пришвартовавшиеся в Северной гавани Выборга. Вы будете путешествовать по городу с помощью подсказок, решая задачи, ребусы и головоломки. За правильный ответ причитается монета — накопленные богатства пригодятся для последнего задания. А в награду за успешное завершение квеста вас ждет приятный сюрприз!

Хроники Выборга

Мы увидим Торговую площадь, пройдем по строгой Театральной, прикоснемся к многовековой истории на Соборной. На самой первой площади — Ратушной — вы услышите о рождении Выборга и строительстве Замка.

Я расскажу о судьбе его основателя — регенте короля Торгильсе Кнуссоне, а также о других личностях, оставивших след в Выборге: епископе Макаэле Агриколе, авторе финской письменности; о наместнике Кнуте Поссе, с которым связан легендарный Выборгский гром 1495 года.

Мы вспомним короля-реформатора Густава Вааза, при котором был перестроен Выборгский Замок и появилась система башен. Вы пройдете вдоль крепостной стены 15-го века, сохранившейся лишь на старинной карте (у вас будет возможность её рассмотреть). Поговорим также и о роли монастырей в жизни средневекового города. А завершится экскурсия у первых городских ворот — и после вы можете самостоятельно посетить Выборгский Замок.

Организационные детали