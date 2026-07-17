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5-ти))) Что не может не радовать, т. к. обычно лекции по городу проходят чётко по таймингу. В Выборге были первый раз и, конечно, самостоятельно столько часов мы бы в нём не провели. Пары часов нам бы хватило. Мы не смогли бы столько увидеть и узнать, не обратили бы внимания на многие объекты и их самобытность и красоту. У нас получился отличный диалог и обсуждение увиденного. Маршрут построен отлично. Будет интересно через какое-то время вернуться в город уже для самостоятельной прогулки и на базе рассказа Анастасии насладиться местами и видами Выборга.

Если вы любите пешие прогулки с интересным рассказчиком без жёсткого ограничения по времени и с полным погружением в место, то данная экскурсия - это ваш вариант!!!