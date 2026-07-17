Чаще всего в туристических анонсах о Выборге можно встретить отсылки к его средневековому шведскому наследию. Однако это далеко не единственная интересная сторона его жизни. Я помогу вам понять сложную и неоднозначную историю Выборга в контексте российско-финских отношений. Расскажу о зданиях финской эпохи. А вы почувствуете, будто оказались в Финляндии, не пересекая границ России.
Описание экскурсии
- История о том, как на протяжении времён менялась принадлежность города, и как это отразилось в его облике.
- Утраченные и сохранившиеся архитектурные шедевры Выборга.
- Ярчайшие творения финских архитекторов — от северного модерна до функционализма.
- Сопоставление старых фотографий и визуальное сравнение эпох.
- Рассказы о наиболее известных жителях города, которые оставили след в его истории.
В программе прогулки: первый финский небоскрёб, библиотека Алвара Аалто, Дом Пиетинена, архитектурные шедевры Уно Ульберга и другие знаковые здания.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто не раз бывал в Выборге, и тем, кто едет сюда в первый раз. Прогулка понравится и людям, уже знакомым с финской историей и культурой. Также экскурсия будет интересна тем, кто был в Финляндии, и хочет целенаправленно изучить финское наследие в Выборге.
Организационные детали
- Начало экскурсии в Выборге. Мы можем также встретиться с вами в день экскурсии в Петербурге на Финляндском вокзале.
- Можем сделать перерыв на кафе, в начале, середине или ближе к концу экскурсии
- Программа рассчитана на взрослых и подростков
- Всем, кто оставит отзыв, отправлю небольшой полезный подарок
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 209 туристов
С юности увлекаюсь Финляндией, культурой и историей этой страны. Я переехала в Петербург в 2014 г. для учебы на магистерской программе «Исследования Балтийских и Северных стран» факультета международных отношений СПбГУ. Мне доставляет удовольствие делиться знаниями о любимой теме, открывать в ней каждый раз новые уголки и делиться своим взглядом на Петербург со всеми желающими.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень насыщенная и информативная экскурсия. Анастасия настоящий профессионал своего дела. 5 часов! пролетели на одном дыхании, мы увидели места, которые стандартные экскурсии обходят стороной, а мы смогли посмотреть и обсудить интересные локации Выборга. Если хочется чуть больше, чем стандартный туристический набор, то выбирайте эту экскурсию!
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И
Экскурсия супер. Позновательно.Атмосферно.Содержательно. Очень интересно. Время пробежало незаметно.
Осталось приятное послевкусие. Мы успели влюбиться в Выборг.
Анастасия профессионал своего дела и влюбленная в Выборг.
Это и создало восторженное ощущение от экскурсии.
Осталось приятное послевкусие. Мы успели влюбиться в Выборг.
Анастасия профессионал своего дела и влюбленная в Выборг.
Это и создало восторженное ощущение от экскурсии.
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Огромная благодарность Анастасии за экскурсию! Экскурсия 4 часа экскурсии с перерывом на обед. Нам очень понравилось. Интересно, ёмко, и не скучно. Погружение в Выборг прошло не спешно, но успешно! Спасибо большое за рекомендации по доп литературе и фильмам по теме, и практические советы!
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А
Мы под впечатлением от прошедшей экскурсии!!! Это была самая длительная наша прогулка с гидом))) Поэтому волновались, как всё пройдёт. Анастасия с душой посвятила нам 6 часов своего времени из заявленных
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С Анастасией Выборг открылся с новой стороны. Мы часто приезжаем в этот город отдохнуть, набраться новых впечатлений. Но на экскурсии нас познакомили с теми уголками города, куда не часто заглядывают
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Е
Прекрасная экскурсия! Полноценная, состоит из двух частей по 2 часа (с перерывом на обед). Такой и ДОЛЖНА быть обзорная экскурсия, а не беготня на 1,5 часа по красивому древнему городу.
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