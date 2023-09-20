Чаще всего в туристических анонсах о Выборге можно встретить отсылки к его средневековому шведскому наследию. Однако это далеко не единственная интересная сторона его жизни. Я помогу вам понять сложную и неоднозначную историю Выборга в контексте российско-финских отношений. Расскажу о зданиях финской эпохи. А вы почувствуете, будто оказались в Финляндии, не пересекая границ России.

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Описание

Что вас ожидает

История о том, как на протяжении времён менялась принадлежность города, и как это отразилось в его облике.

Утраченные и сохранившиеся архитектурные шедевры Выборга.

Ярчайшие творения финских архитекторов — от северного модерна до функционализма.

Сопоставление старых фотографий и визуальное сравнение эпох.

Рассказы о наиболее известных жителях города, которые оставили след в его истории.

В программе прогулки: первый финский небоскрёб, библиотека Алвара Аалто, Дом Пиетинена, архитектурные шедевры Уно Ульберга и другие знаковые здания.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто не раз бывал в Выборге, и тем, кто едет сюда в первый раз. Прогулка понравится и людям, уже знакомым с финской историей и культурой. Также экскурсия будет интересна тем, кто был в Финляндии, и хочет целенаправленно изучить финское наследие в Выборге.

Организационные детали