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Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»

Взглянуть на историю и архитектуру русско-финского приграничного города
Чаще всего в туристических анонсах о Выборге можно встретить отсылки к его средневековому шведскому наследию. Однако это далеко не единственная интересная сторона его жизни. Я помогу вам понять сложную и неоднозначную историю Выборга в контексте российско-финских отношений. Расскажу о зданиях финской эпохи. А вы почувствуете, будто оказались в Финляндии, не пересекая границ России.
5
13 отзывов
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»

Описание экскурсии

  • История о том, как на протяжении времён менялась принадлежность города, и как это отразилось в его облике.
  • Утраченные и сохранившиеся архитектурные шедевры Выборга.
  • Ярчайшие творения финских архитекторов — от северного модерна до функционализма.
  • Сопоставление старых фотографий и визуальное сравнение эпох.
  • Рассказы о наиболее известных жителях города, которые оставили след в его истории.

В программе прогулки: первый финский небоскрёб, библиотека Алвара Аалто, Дом Пиетинена, архитектурные шедевры Уно Ульберга и другие знаковые здания.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто не раз бывал в Выборге, и тем, кто едет сюда в первый раз. Прогулка понравится и людям, уже знакомым с финской историей и культурой. Также экскурсия будет интересна тем, кто был в Финляндии, и хочет целенаправленно изучить финское наследие в Выборге.

Организационные детали

  • Начало экскурсии в Выборге. Мы можем также встретиться с вами в день экскурсии в Петербурге на Финляндском вокзале.
  • Можем сделать перерыв на кафе, в начале, середине или ближе к концу экскурсии
  • Программа рассчитана на взрослых и подростков
  • Всем, кто оставит отзыв, отправлю небольшой полезный подарок

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 209 туристов
С юности увлекаюсь Финляндией, культурой и историей этой страны. Я переехала в Петербург в 2014 г. для учебы на магистерской программе «Исследования Балтийских и Северных стран» факультета международных отношений СПбГУ. Мне доставляет удовольствие делиться знаниями о любимой теме, открывать в ней каждый раз новые уголки и делиться своим взглядом на Петербург со всеми желающими.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
О
Очень насыщенная и информативная экскурсия. Анастасия настоящий профессионал своего дела. 5 часов! пролетели на одном дыхании, мы увидели места, которые стандартные экскурсии обходят стороной, а мы смогли посмотреть и обсудить интересные локации Выборга. Если хочется чуть больше, чем стандартный туристический набор, то выбирайте эту экскурсию!
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И
Экскурсия супер. Позновательно.Атмосферно.Содержательно. Очень интересно. Время пробежало незаметно.
Осталось приятное послевкусие. Мы успели влюбиться в Выборг.
Анастасия профессионал своего дела и влюбленная в Выборг.
Это и создало восторженное ощущение от экскурсии.
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Елена
Огромная благодарность Анастасии за экскурсию! Экскурсия 4 часа экскурсии с перерывом на обед. Нам очень понравилось. Интересно, ёмко, и не скучно. Погружение в Выборг прошло не спешно, но успешно! Спасибо большое за рекомендации по доп литературе и фильмам по теме, и практические советы!
Огромная благодарность Анастасии за экскурсию! Экскурсия 4 часа экскурсии с перерывом на обед. Нам очень понравилось.
Огромная благодарность Анастасии за экскурсию! Экскурсия 4 часа экскурсии с перерывом на обед. Нам очень понравилось.
Огромная благодарность Анастасии за экскурсию! Экскурсия 4 часа экскурсии с перерывом на обед. Нам очень понравилось.
Огромная благодарность Анастасии за экскурсию! Экскурсия 4 часа экскурсии с перерывом на обед. Нам очень понравилось.
Огромная благодарность Анастасии за экскурсию! Экскурсия 4 часа экскурсии с перерывом на обед. Нам очень понравилось.
Огромная благодарность Анастасии за экскурсию! Экскурсия 4 часа экскурсии с перерывом на обед. Нам очень понравилось.
Огромная благодарность Анастасии за экскурсию! Экскурсия 4 часа экскурсии с перерывом на обед. Нам очень понравилось.
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А
Мы под впечатлением от прошедшей экскурсии!!! Это была самая длительная наша прогулка с гидом))) Поэтому волновались, как всё пройдёт. Анастасия с душой посвятила нам 6 часов своего времени из заявленных
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5-ти))) Что не может не радовать, т. к. обычно лекции по городу проходят чётко по таймингу. В Выборге были первый раз и, конечно, самостоятельно столько часов мы бы в нём не провели. Пары часов нам бы хватило. Мы не смогли бы столько увидеть и узнать, не обратили бы внимания на многие объекты и их самобытность и красоту. У нас получился отличный диалог и обсуждение увиденного. Маршрут построен отлично. Будет интересно через какое-то время вернуться в город уже для самостоятельной прогулки и на базе рассказа Анастасии насладиться местами и видами Выборга.
Если вы любите пешие прогулки с интересным рассказчиком без жёсткого ограничения по времени и с полным погружением в место, то данная экскурсия - это ваш вариант!!!

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Наталья
С Анастасией Выборг открылся с новой стороны. Мы часто приезжаем в этот город отдохнуть, набраться новых впечатлений. Но на экскурсии нас познакомили с теми уголками города, куда не часто заглядывают
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путешественники. Выборг предстал с подачи Анастасии еще более романтичным и красивым. Настя видит красоту там, где мы, бегущие по своим делам дилетанты, даже не подумаем, что есть. История города стала структурирована и понятна. Огромное спасибо нашему экскурсоводу на прекрасные истории. Искренно рекомендуем всем изучать Выборг с Анастасией.

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Е
Прекрасная экскурсия! Полноценная, состоит из двух частей по 2 часа (с перерывом на обед). Такой и ДОЛЖНА быть обзорная экскурсия, а не беготня на 1,5 часа по красивому древнему городу.
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Еще одна, лично для нас немаловажная, часть такого мероприятия - это ровная правильная речь гида, лишенная мусорных слов и повторений. Чувствуется, что Анастасия рассказывает не заученную историю, а как будто читает вслух любимую книгу. Прекрасная историко-архитектурное путешествие! Однозначно - РЕКОМЕНДУЕМ!

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