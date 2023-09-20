Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»

Взглянуть на историю и архитектуру русско-финского приграничного города

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Чаще всего в туристических анонсах о Выборге можно встретить отсылки к его средневековому шведскому наследию. Однако это далеко не единственная интересная сторона его жизни. Я помогу вам понять сложную и неоднозначную историю Выборга в контексте российско-финских отношений. Расскажу о зданиях финской эпохи. А вы почувствуете, будто оказались в Финляндии, не пересекая границ России.
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • История о том, как на протяжении времён менялась принадлежность города, и как это отразилось в его облике.
  • Утраченные и сохранившиеся архитектурные шедевры Выборга.
  • Ярчайшие творения финских архитекторов — от северного модерна до функционализма.
  • Сопоставление старых фотографий и визуальное сравнение эпох.
  • Рассказы о наиболее известных жителях города, которые оставили след в его истории.

В программе прогулки: первый финский небоскрёб, библиотека Алвара Аалто, Дом Пиетинена, архитектурные шедевры Уно Ульберга и другие знаковые здания.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто не раз бывал в Выборге, и тем, кто едет сюда в первый раз. Прогулка понравится и людям, уже знакомым с финской историей и культурой. Также экскурсия будет интересна тем, кто был в Финляндии, и хочет целенаправленно изучить финское наследие в Выборге.

Организационные детали

  • Начало экскурсии в Выборге. Мы можем также встретиться с вами в день экскурсии в Петербурге на Финляндском вокзале.
  • В середине дня предусмотрен перерыв на обед, 1 час
  • Программа рассчитана на взрослых и подростков

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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