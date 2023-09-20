Взглянуть на историю и архитектуру русско-финского приграничного города
Чаще всего в туристических анонсах о Выборге можно встретить отсылки к его средневековому шведскому наследию. Однако это далеко не единственная интересная сторона его жизни. Я помогу вам понять сложную и неоднозначную историю Выборга в контексте российско-финских отношений. Расскажу о зданиях финской эпохи. А вы почувствуете, будто оказались в Финляндии, не пересекая границ России.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- История о том, как на протяжении времён менялась принадлежность города, и как это отразилось в его облике.
- Утраченные и сохранившиеся архитектурные шедевры Выборга.
- Ярчайшие творения финских архитекторов — от северного модерна до функционализма.
- Сопоставление старых фотографий и визуальное сравнение эпох.
- Рассказы о наиболее известных жителях города, которые оставили след в его истории.
В программе прогулки: первый финский небоскрёб, библиотека Алвара Аалто, Дом Пиетинена, архитектурные шедевры Уно Ульберга и другие знаковые здания.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто не раз бывал в Выборге, и тем, кто едет сюда в первый раз. Прогулка понравится и людям, уже знакомым с финской историей и культурой. Также экскурсия будет интересна тем, кто был в Финляндии, и хочет целенаправленно изучить финское наследие в Выборге.
Организационные детали
- Начало экскурсии в Выборге. Мы можем также встретиться с вами в день экскурсии в Петербурге на Финляндском вокзале.
- В середине дня предусмотрен перерыв на обед, 1 час
- Программа рассчитана на взрослых и подростков
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Привокзальной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 83 туристов
С юности увлекаюсь Финляндией, культурой и историей этой страны. Я переехала в Петербург в 2014 г. для учебы на магистерской программе «Исследования Балтийских и Северных стран» факультета международных отношений СПбГУ. Мне доставляет удовольствие делиться знаниями о любимой теме, открывать в ней каждый раз новые уголки и делиться своим взглядом на Петербург с другими.
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