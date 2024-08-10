Фотосессии в Выборге с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Выборге, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
«В гостях у Валли»: экскурсия по старинной квартире
Пешая
12 отзывов
2 часа
Фотопрогулка
«В гостях у Валли»: экскурсия по старинной квартире
Начало: Улица Крепостная, 8, Выборг
«Экскурсия длится 1,5 – 2 часа в зависимости от количества вопросов гостей и времени на фотографирование»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 400 за человека
Фотоприключение в старинном Выборге
Пешая
17 отзывов
1.5 часа
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фотоприключение в старинном Выборге
Увезти с собой тёплые фотовоспоминания о прогулке по популярным и секретным местам города
Начало: Около желтого выборгского Трамвая
«Через две недели после фотопрогулки вы получите 100 фотографий, которые украсят вашу фотоколлекцию тёплыми воспоминаниями»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 8 чел.
Фотосессия в Старом городе Выборга
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотосессия в Старом городе Выборга
По самым уютным уголкам - за красотой и атмосферными снимками
Начало: На Пионерской улице
«В течение 2 недель после встречи вы получите более 50 фотографий в цветокоррекции»
Сегодня в 08:00
7 окт в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    10 августа 2024
    «В гостях у Валли»: экскурсия по старинной квартире
    Замечательная задумка. Понравилось очень - было ощущение, что мы приехали к близким, которые нам очень рады. Формат -супер, будет интересно подросткам. Очень интересно, вкусно, душевно!!
  • И
    Ирина
    4 августа 2024
    «В гостях у Валли»: экскурсия по старинной квартире
    Совершенно удивительная квартира с очень рпдушными хозяевами! Захватывающая, интереснейшая история как самого дома, так и его хозяев! И загадочная история
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    уникальной коллекции музыкальных инструментов! И, конечно, как заключительный аккорд - вкусный ужин с мастер-классом и душевная беседа с очень милыми хозяевами!

  • М
    Максим
    22 июля 2024
    «В гостях у Валли»: экскурсия по старинной квартире
    Очень прекрасный экскурсовод, дружественная манера общения, расположила к себе с первых минут. Рассказала много интересных фактов. Было вкусное угощение. В квартире очень милая собака.
  • Л
    Лариса
    16 сентября 2023
    Фотопрогулка по старинному городу Выборгу
    Отличная прокчилпсь фотопрогулка. Мария приятная, милая девушка. Так как мы были больше сосредоточены на фотосессии, (у нас с мужем была
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    очередная годовщина), Мария находила такие интересные места, что сами никогда бы не догадались там фотографироваться. Параллельно рассказывала о домах, улочкам и отвечала на наши вопросы,(вернее мужа, так как у него постоянно какие-то вопросы возникали))) Вообщем нам все понравилось, рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «В гостях у Валли»: экскурсия по старинной квартире
  2. Фотоприключение в старинном Выборге
  3. Фотосессия в Старом городе Выборга
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Круглая Башня
  2. Выборгский замок
  3. Самое главное
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Парк Монрепо
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в октябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Выборга, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024
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