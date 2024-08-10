2 часа
Фотопрогулка
«В гостях у Валли»: экскурсия по старинной квартире
Начало: Улица Крепостная, 8, Выборг
«Экскурсия длится 1,5 – 2 часа в зависимости от количества вопросов гостей и времени на фотографирование»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 400₽ за человека
1.5 часа
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фотоприключение в старинном Выборге
Увезти с собой тёплые фотовоспоминания о прогулке по популярным и секретным местам города
Начало: Около желтого выборгского Трамвая
«Через две недели после фотопрогулки вы получите 100 фотографий, которые украсят вашу фотоколлекцию тёплыми воспоминаниями»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотосессия в Старом городе Выборга
По самым уютным уголкам - за красотой и атмосферными снимками
Начало: На Пионерской улице
«В течение 2 недель после встречи вы получите более 50 фотографий в цветокоррекции»
Сегодня в 08:00
7 окт в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина10 августа 2024Замечательная задумка. Понравилось очень - было ощущение, что мы приехали к близким, которые нам очень рады. Формат -супер, будет интересно подросткам. Очень интересно, вкусно, душевно!!
- ИИрина4 августа 2024Совершенно удивительная квартира с очень рпдушными хозяевами! Захватывающая, интереснейшая история как самого дома, так и его хозяев! И загадочная история
- ММаксим22 июля 2024Очень прекрасный экскурсовод, дружественная манера общения, расположила к себе с первых минут. Рассказала много интересных фактов. Было вкусное угощение. В квартире очень милая собака.
- ЛЛариса16 сентября 2023Фотопрогулка по старинному городу ВыборгуОтличная прокчилпсь фотопрогулка. Мария приятная, милая девушка. Так как мы были больше сосредоточены на фотосессии, (у нас с мужем была
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в октябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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