Выборг — город, почти со всех сторон окружённый водой. Приглашаю вместе погулять по его прекрасным набережным. По пути я расскажу много интересного: как бывшими крепостными укреплениями делали отсыпку залива, где находилась средневековая гавань и что такое ганзейский стиль в архитектуре. Покажу с разных ракурсов Выборгский замок, старинные площади, Ведьмин дом и «дом с русалкой».

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Выборге

Светлана Ваш гид в Выборге

Время начала: 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Мы будем гулять по набережным Выборга, наслаждаясь видами на залив, бухты и лагуны. А также рассматривая интересные здания по пути. В программе экскурсии:

Бухта Салакка-Лахти

Выборгский замок

Рыночная площадь и Круглая башня

Бывший штаб 30-го гвардейского корпуса

Площадь Ратуши и памятник Кнутссону

Порт и дома в ганзейском стиле

Бастион Панцерлакс

Я поделюсь связанными с ними историями и легендами.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.