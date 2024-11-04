Выборг — город, почти со всех сторон окружённый водой. Приглашаю вместе погулять по его прекрасным набережным.
По пути я расскажу много интересного: как бывшими крепостными укреплениями делали отсыпку залива, где находилась средневековая гавань и что такое ганзейский стиль в архитектуре. Покажу с разных ракурсов Выборгский замок, старинные площади, Ведьмин дом и «дом с русалкой».
По пути я расскажу много интересного: как бывшими крепостными укреплениями делали отсыпку залива, где находилась средневековая гавань и что такое ганзейский стиль в архитектуре. Покажу с разных ракурсов Выборгский замок, старинные площади, Ведьмин дом и «дом с русалкой».
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Мы будем гулять по набережным Выборга, наслаждаясь видами на залив, бухты и лагуны. А также рассматривая интересные здания по пути. В программе экскурсии:
- Бухта Салакка-Лахти
- Выборгский замок
- Рыночная площадь и Круглая башня
- Бывший штаб 30-го гвардейского корпуса
- Площадь Ратуши и памятник Кнутссону
- Порт и дома в ганзейском стиле
- Бастион Панцерлакс
Я поделюсь связанными с ними историями и легендами.
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 1223 туристов
Я журналист, в городе живу с конца 80-х годов. По роду своей деятельности часто писала и о домах-памятниках, и о реставрации в городе, на разные краеведческие темы. Не сосчитать, сколькоЗадать вопрос
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