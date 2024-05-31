1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
«Дегустация усадебного пива и сока — в подарок»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800₽ за человека
Квест
2 часа
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
«Победа будет приятной, ведь она пройдет за дегустацией нескольких сортов крафтового пива»
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Выборг: вкусы разных эпох и культур
Совершить гастрономическое путешествие во времени и отведать блюда шведской, русской и финской кухни
Начало: На Ратушной площади
«Дополнительные расходы: дегустационный сет — 1500 руб»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна31 мая 2024Хорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкции.
- ССветлана11 мая 2024Увиденное превзошло наши ожидания. Частный проект такого уровня большая редкость. Возрождение практически уничтоженной усадьбы идёт полным ходом. Мы обязательно вернемся. Желаем команде сил и средств продолжить развитие. Отдельная благодарность экскурсоводу Надежде.
- ЕЕкатерина21 апреля 2024Случайно ошиблась с датой бронирования, позвонили уже в момент начала экскурсии, Константин быстро приехал и провел нам экскурсию и успел
- ЕЕлена21 апреля 2024Все отлично! И рассказчица, и организатор - на высоте! Приедем летом
- ИИрина20 апреля 2024Приятно пообщаться с увлеченным человеком. Незабываемые впечатления от экскурсии. Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Дегустационные туры»
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