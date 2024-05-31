Дегустации на экскурсиях в Выборге – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Выборге, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
«Дегустация усадебного пива и сока — в подарок»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800 за человека
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Квест
2 часа
30 отзывов
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
«Победа будет приятной, ведь она пройдет за дегустацией нескольких сортов крафтового пива»
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
от 5 340 за всё до 10 чел.
Выборг: вкусы разных эпох и культур
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Выборг: вкусы разных эпох и культур
Совершить гастрономическое путешествие во времени и отведать блюда шведской, русской и финской кухни
Начало: На Ратушной площади
«Дополнительные расходы: дегустационный сет — 1500 руб»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    31 мая 2024
    Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
    Хорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкции.
    Хорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкцииХорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкцииХорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкцииХорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкции
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
    Увиденное превзошло наши ожидания. Частный проект такого уровня большая редкость. Возрождение практически уничтоженной усадьбы идёт полным ходом. Мы обязательно вернемся. Желаем команде сил и средств продолжить развитие. Отдельная благодарность экскурсоводу Надежде.
  • Е
    Екатерина
    21 апреля 2024
    Пивной квест: тайны выборгских погребов
    Случайно ошиблась с датой бронирования, позвонили уже в момент начала экскурсии, Константин быстро приехал и провел нам экскурсию и успел
    читать дальше

    все прекрасно подготовить. Экскурсия очень интересная, в формате квеста и дегустация в конце. В подземельях действительно очень холодно, но Гид раздал нам пледы в начале, что очень помогло) Не затянуто, разнообразно и познавательно!

  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
    Все отлично! И рассказчица, и организатор - на высоте! Приедем летом
    Все отлично! И рассказчица, и организатор - на высоте! Приедем летомВсе отлично! И рассказчица, и организатор - на высоте! Приедем летом
  • И
    Ирина
    20 апреля 2024
    Пивной квест: тайны выборгских погребов
    Приятно пообщаться с увлеченным человеком. Незабываемые впечатления от экскурсии. Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Дегустационные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
  2. Пивной квест: тайны выборгских погребов
  3. Выборг: вкусы разных эпох и культур
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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