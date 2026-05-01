Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые рейсы «Аэрофлот»:
Москва — Якутск — Москва
Дата РейсВылет Прибытие
30.07.2025SU1750SVO 23:50 YKS 12:30+1
13.08.2024SU1751YKS 13:45 SVO B 14:45
Санкт-Петербург — Якутск — Санкт-Петербург (стыковка в Москве)
Дата Рейс Вылет Прибытие
30.07.2025SU0025 / SU1750LED 20:15YKS 12:30+1
13.08.2024SU1751 / SU6497YKS 13:50LED 17:25
Проживание. 2-, 3-, 4-местное размещение на теплоходе «Михаил Светлов». Каюты расположены на главной и шлюпочной палубах, во всех есть душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, постельное бельё, полотенца, графин со стаканами, гель, мыло и шампунь.
На борту есть кинозал, салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт.
*Фото теплохода взяты с сайта vodohod.com
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.
Возраст участников. Участие взрослых в поездке возможно только с ребёнком. Возраст — старше 7 лет.
Уровень сложности. Вас ждёт несложный подъём на Ленские столбы, он займёт около 45 минут.
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Якутску, Музей мамонта и «Сокровищница Республики Саха (Якутия)», отправление в круиз
12:30 — прилёт в Якутск. Встретим вас в аэропорту и доставим на теплоход «Михаил Светлов». После обеда начнём пешеходную экскурсию по Старому городу. Посетим Надвратную башню, а затем отправимся в Музей мамонта — единственный в мире, где можно не только увидеть, но и потрогать экспонаты. Вы сможете подержать, например, 5-килограммовый зуб мамонта и узнать о древних обитателях северных земель.
Затем — экскурсия в «Сокровищницу Республики Саха (Якутия)», выставочный зал Гохрана. Здесь расскажут о происхождении месторождений региона и покажут коллекции алмазов, золота, платины, самоцветов и художественные изделия из драгоценных материалов и мамонтовой кости.
После экскурсии — возвращение на теплоход и ужин на борту.
19:00 — отправление в круиз.
Ленские столбы - природное чудо Якутии
В 10:00 прибудем к Ленским столбам — уникальному природному парку, внесённому в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии вас ждёт традиционный приветственный ритуал и обряд шамана на берегу Лены. Затем начнётся восхождение на вершину Ленских столбов (≈2 км), подъём займёт около 45 минут. По пути предусмотрены остановки на смотровых площадках — для отдыха и фотографий. А затем расслабимся на берегу после активной прогулки.
Экскурсия в бизонарий
После завтрака наш теплоход прибудет в Усть-Буотаму. Здесь вас ждёт экскурсия в бизонарий — уникальное место, где в естественных условиях обитают лесные бизоны. Эти животные когда-то населяли Сибирь, но около 5 тысяч лет назад почти полностью исчезли. Сейчас их популяция окрепла.
Вы пройдёте пешком по специально оборудованному маршруту в сопровождении сотрудников питомника и узнаете о жизни этих древних обитателей региона.
Отдых, развлекательная программа
Весь день будет посвящён отдыху. На борту теплохода для вас будут организованы завтрак, обед и ужин, а также развлекательная программа.
Экскурсия по Жиганску, фольклорный концерт, ритуал и краеведческий музей
Утром прибудем в Жиганск — одно из старейших северных поселений на Лене. Это был опорный пункт землепроходцев и место, с которого начинались экспедиции в Арктику.
Высадка на берег осуществляется через переправу на пароме (теплоход не швартуется у берега).
На берегу проведём эвенкийский ритуал. Далее — пешеходная прогулка до центра посёлка. Здесь пройдёт фольклорный концерт, после которого вы посетите православную церковь и краеведческий музей.
В музее собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о жизни Жиганска, его роли в освоении Арктики в 17-18 веках и истории ссыльных времён постпетровской эпохи. Также вы узнаете легенду о шаманке Аграфене и увидите одноимённый остров.
Кюсюр - врата в Арктику, традиционные песни и танцы, знакомство с культурой эвенков
Сегодня теплоход прибудет в Кюсюр — самый северный населённый пункт на маршруте, расположенный за Полярным кругом. Этот отдалённый посёлок почти отрезан от «большой земли» и служит своеобразными вратами в Арктику.
Во время пешеходной прогулки вы ближе познакомитесь с культурой эвенков — коренного народа Севера Якутии. Пройдёт фольклорный концерт, где вы услышите традиционные песни и увидите национальные танцы. Также будет организована выставка-продажа сувениров ручной работы. После — свободное время для прогулок по посёлку.
Тикси - самый северный морской порт России, берег моря Лаптевых и фольклорный концерт
Прибытие в Тикси — самый северный морской порт России, расположенный в устье реки Лены, на берегу моря Лаптевых, входящего в акваторию Северного Ледовитого океана.
По прибытии — трансфер в населённый пункт и церемония встречи гостей с традиционным обрядом очищения.
Далее состоится экскурсия «Южный берег моря Лаптевых», во время которой вы сделаете памятные фотографии на фоне сурового арктического пейзажа. Завершит программу фольклорный концерт.
Остров Тит-Ары: лиственничный лес, знакомство с бытом оленеводов и рыбаков
Сегодня вы посетите остров Тит-Ары — уникальное место, где произрастает самый северный в мире лиственничный лес. Во время экскурсии вы узнаете об особенностях жизни на острове, о промысле северной рыбалки и быте местных жителей — оленеводов и рыбаков. Также запланировано посещение ледника — природного хранилища, используемого для хранения рыбы.
В пути - день на борту
Этот день пройдёт в спокойном ритме на борту теплохода. Вас ждёт насыщенная программа: лекции и документальные фильмы о Якутии, а также мастер-классы по якутскому рукоделию, игре на хомусе (музыкальный инструмент) и традиционному танцу.
Пересечение Полярного круга и отдых на Утином острове
Сегодня теплоход остановится на зелёной стоянке у Утиного острова. Вас ждёт свободное время: прогулка по берегу, рыбалка и уха на свежем воздухе.
Одним из главных событий дня станет церемония вручения сертификатов о пересечении Полярного круга — символическое подтверждение того, что вы побывали в настоящей Арктике.
Отдых на борту: мастер-классы и развлечения
Весь день пройдёт на борту теплохода. Вас ждёт развлекательная программа с мастер-классами, показами фильмов и тематическими мероприятиями, посвящёнными культуре и природе Якутии.
Отдых на берегу, шашлыки и прощальный костёр
Сегодня остановимся на природе. Вас ждёт свободное время на берегу — прогулки, отдых и шашлыки. Вечером состоится прощальный «костёр дружбы» — тёплая и душевная встреча в кругу участников экспедиции.
Музей-заповедник деревянного зодчества «Дружба»
Высадимся на пристани Соттинцы, расположенной на правом берегу Лены. Здесь находится музей-заповедник деревянного зодчества «Дружба», где собраны и восстановлены архитектурные памятники Якутии 17-19 веков.
Место выбрано не случайно — именно здесь в 1632 году русские казаки основали первый Ленский острог.
Вас ждёт посещение музея и экскурсия по территории комплекса. После — свободное время и отдых на берегу.
Завершение круиза, экскурсия по «Царству вечной мерзлоты», покупка сувениров и трансфер в аэропорт
4:00 — прибытие теплохода в порт Якутска. Позавтракаем на борту, а в 9:00 — окончание круиза и встреча с гидом в речном порту.
Вас ждёт экскурсия по туристическому комплексу «Царство вечной мерзлоты», расположенному внутри горы-ледника Чочур-Муран. Температура внутри круглый год не превышает -5 °C (тёплая одежда выдаётся на месте). Здесь вы увидите кости мамонтов и саблезубых белок, ледяные комнаты и фигуры, покатаетесь с ледяной горки, сыграете в ледяной боулинг и увидите главную достопримечательность — голову мамонта, сохранившуюся в вечной мерзлоте.
10:40 — посещение Центрального рынка для покупки сувениров и деликатесов: рыбы холодного и горячего копчения, северных ягод, дикоросов и других якутских продуктов.
11:40 — трансфер в аэропорт. 13:45 — вылет в Москву.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|388 750 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на теплоходе
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Все экскурсии по программе тура
- Входные билеты
- Услуги сопровождающего и гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Билеты до Якутска и обратно
- Стоимость тура:
- 1 взрослый и 1 ребёнок (2-местная каюта) - 777 500 ₽
- 2 взрослых и 1 ребёнок (3-местная каюта с откидной кроватью) - 955 700 ₽
- 2 взрослых и 2 ребёнка (4-местная каюта с 2 откидными кроватями) - 1 140 000 ₽