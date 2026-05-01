Круиз к Северному Ледовитому океану с детьми: культура якутов и первозданная природа (всё включено)

Подняться на Ленские столбы, послушать фольклорные концерты и пересечь Полярный круг
Отправляемся в загадочную и самобытную Якутию — туда, где можно увидеть полярное сияние, понаблюдать за бизонами, подержать зуб мамонта и даже поучаствовать в шаманском обряде. В экспедиции на теплоходе интересно
читать дальше

будет и детям, и взрослым.

Маленьких исследователей Арктики ждёт развлекательная программа на борту, мастер-классы по рукоделию и танцам и посещение «Царства вечной мерзлоты», где можно покататься с ледяной горки и поиграть в ледяной боулинг.

Вы побываете на Ленских столбах и в бизонарии, познакомитесь с культурой эвенков и послушаете народные песни, посетите деревушку, где живут рыбаки и оленеводы, и получите сертификат о пересечении Полярного круга.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые рейсы «Аэрофлот»:
Москва — Якутск — Москва
Дата РейсВылет Прибытие
30.07.2025SU1750SVO 23:50 YKS 12:30+1
13.08.2024SU1751YKS 13:45 SVO B 14:45

Санкт-Петербург — Якутск — Санкт-Петербург (стыковка в Москве)
Дата Рейс Вылет Прибытие
30.07.2025SU0025 / SU1750LED 20:15YKS 12:30+1
13.08.2024SU1751 / SU6497YKS 13:50LED 17:25

Проживание. 2-, 3-, 4-местное размещение на теплоходе «Михаил Светлов». Каюты расположены на главной и шлюпочной палубах, во всех есть душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, постельное бельё, полотенца, графин со стаканами, гель, мыло и шампунь.

На борту есть кинозал, салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт.

*Фото теплохода взяты с сайта vodohod.com

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.

Возраст участников. Участие взрослых в поездке возможно только с ребёнком. Возраст — старше 7 лет.

Уровень сложности. Вас ждёт несложный подъём на Ленские столбы, он займёт около 45 минут.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Якутску, Музей мамонта и «Сокровищница Республики Саха (Якутия)», отправление в круиз

12:30 — прилёт в Якутск. Встретим вас в аэропорту и доставим на теплоход «Михаил Светлов». После обеда начнём пешеходную экскурсию по Старому городу. Посетим Надвратную башню, а затем отправимся в Музей мамонта — единственный в мире, где можно не только увидеть, но и потрогать экспонаты. Вы сможете подержать, например, 5-килограммовый зуб мамонта и узнать о древних обитателях северных земель.

Затем — экскурсия в «Сокровищницу Республики Саха (Якутия)», выставочный зал Гохрана. Здесь расскажут о происхождении месторождений региона и покажут коллекции алмазов, золота, платины, самоцветов и художественные изделия из драгоценных материалов и мамонтовой кости.

После экскурсии — возвращение на теплоход и ужин на борту.

19:00 — отправление в круиз.

2 день

Ленские столбы - природное чудо Якутии

В 10:00 прибудем к Ленским столбам — уникальному природному парку, внесённому в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время экскурсии вас ждёт традиционный приветственный ритуал и обряд шамана на берегу Лены. Затем начнётся восхождение на вершину Ленских столбов (≈2 км), подъём займёт около 45 минут. По пути предусмотрены остановки на смотровых площадках — для отдыха и фотографий. А затем расслабимся на берегу после активной прогулки.

3 день

Экскурсия в бизонарий

После завтрака наш теплоход прибудет в Усть-Буотаму. Здесь вас ждёт экскурсия в бизонарий — уникальное место, где в естественных условиях обитают лесные бизоны. Эти животные когда-то населяли Сибирь, но около 5 тысяч лет назад почти полностью исчезли. Сейчас их популяция окрепла.

Вы пройдёте пешком по специально оборудованному маршруту в сопровождении сотрудников питомника и узнаете о жизни этих древних обитателей региона.

4 день

Отдых, развлекательная программа

Весь день будет посвящён отдыху. На борту теплохода для вас будут организованы завтрак, обед и ужин, а также развлекательная программа.

5 день

Экскурсия по Жиганску, фольклорный концерт, ритуал и краеведческий музей

Утром прибудем в Жиганск — одно из старейших северных поселений на Лене. Это был опорный пункт землепроходцев и место, с которого начинались экспедиции в Арктику.

Высадка на берег осуществляется через переправу на пароме (теплоход не швартуется у берега).

На берегу проведём эвенкийский ритуал. Далее — пешеходная прогулка до центра посёлка. Здесь пройдёт фольклорный концерт, после которого вы посетите православную церковь и краеведческий музей.

В музее собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о жизни Жиганска, его роли в освоении Арктики в 17-18 веках и истории ссыльных времён постпетровской эпохи. Также вы узнаете легенду о шаманке Аграфене и увидите одноимённый остров.

6 день

Кюсюр - врата в Арктику, традиционные песни и танцы, знакомство с культурой эвенков

Сегодня теплоход прибудет в Кюсюр — самый северный населённый пункт на маршруте, расположенный за Полярным кругом. Этот отдалённый посёлок почти отрезан от «большой земли» и служит своеобразными вратами в Арктику.

Во время пешеходной прогулки вы ближе познакомитесь с культурой эвенков — коренного народа Севера Якутии. Пройдёт фольклорный концерт, где вы услышите традиционные песни и увидите национальные танцы. Также будет организована выставка-продажа сувениров ручной работы. После — свободное время для прогулок по посёлку.

7 день

Тикси - самый северный морской порт России, берег моря Лаптевых и фольклорный концерт

Прибытие в Тикси — самый северный морской порт России, расположенный в устье реки Лены, на берегу моря Лаптевых, входящего в акваторию Северного Ледовитого океана.

По прибытии — трансфер в населённый пункт и церемония встречи гостей с традиционным обрядом очищения.

Далее состоится экскурсия «Южный берег моря Лаптевых», во время которой вы сделаете памятные фотографии на фоне сурового арктического пейзажа. Завершит программу фольклорный концерт.

8 день

Остров Тит-Ары: лиственничный лес, знакомство с бытом оленеводов и рыбаков

Сегодня вы посетите остров Тит-Ары — уникальное место, где произрастает самый северный в мире лиственничный лес. Во время экскурсии вы узнаете об особенностях жизни на острове, о промысле северной рыбалки и быте местных жителей — оленеводов и рыбаков. Также запланировано посещение ледника — природного хранилища, используемого для хранения рыбы.

9 день

В пути - день на борту

Этот день пройдёт в спокойном ритме на борту теплохода. Вас ждёт насыщенная программа: лекции и документальные фильмы о Якутии, а также мастер-классы по якутскому рукоделию, игре на хомусе (музыкальный инструмент) и традиционному танцу.

10 день

Пересечение Полярного круга и отдых на Утином острове

Сегодня теплоход остановится на зелёной стоянке у Утиного острова. Вас ждёт свободное время: прогулка по берегу, рыбалка и уха на свежем воздухе.

Одним из главных событий дня станет церемония вручения сертификатов о пересечении Полярного круга — символическое подтверждение того, что вы побывали в настоящей Арктике.

11 день

Отдых на борту: мастер-классы и развлечения

Весь день пройдёт на борту теплохода. Вас ждёт развлекательная программа с мастер-классами, показами фильмов и тематическими мероприятиями, посвящёнными культуре и природе Якутии.

12 день

Отдых на берегу, шашлыки и прощальный костёр

Сегодня остановимся на природе. Вас ждёт свободное время на берегу — прогулки, отдых и шашлыки. Вечером состоится прощальный «костёр дружбы» — тёплая и душевная встреча в кругу участников экспедиции.

13 день

Музей-заповедник деревянного зодчества «Дружба»

Высадимся на пристани Соттинцы, расположенной на правом берегу Лены. Здесь находится музей-заповедник деревянного зодчества «Дружба», где собраны и восстановлены архитектурные памятники Якутии 17-19 веков.

Место выбрано не случайно — именно здесь в 1632 году русские казаки основали первый Ленский острог.

Вас ждёт посещение музея и экскурсия по территории комплекса. После — свободное время и отдых на берегу.

14 день

Завершение круиза, экскурсия по «Царству вечной мерзлоты», покупка сувениров и трансфер в аэропорт

4:00 — прибытие теплохода в порт Якутска. Позавтракаем на борту, а в 9:00 — окончание круиза и встреча с гидом в речном порту.

Вас ждёт экскурсия по туристическому комплексу «Царство вечной мерзлоты», расположенному внутри горы-ледника Чочур-Муран. Температура внутри круглый год не превышает -5 °C (тёплая одежда выдаётся на месте). Здесь вы увидите кости мамонтов и саблезубых белок, ледяные комнаты и фигуры, покатаетесь с ледяной горки, сыграете в ледяной боулинг и увидите главную достопримечательность — голову мамонта, сохранившуюся в вечной мерзлоте.

10:40 — посещение Центрального рынка для покупки сувениров и деликатесов: рыбы холодного и горячего копчения, северных ягод, дикоросов и других якутских продуктов.

11:40 — трансфер в аэропорт. 13:45 — вылет в Москву.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник388 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на теплоходе
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Все экскурсии по программе тура
  • Входные билеты
  • Услуги сопровождающего и гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Билеты до Якутска и обратно
  • Стоимость тура:
  • 1 взрослый и 1 ребёнок (2-местная каюта) - 777 500 ₽
  • 2 взрослых и 1 ребёнок (3-местная каюта с откидной кроватью) - 955 700 ₽
  • 2 взрослых и 2 ребёнка (4-местная каюта с 2 откидными кроватями) - 1 140 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Якутска, 12:30
Завершение: Аэропорт Якутска, 11:40
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Якутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 13 туристов
Привет, путешественники! Меня зовут Екатерина. Я — представитель команды, специализирующейся на турах для детей в сопровождении педагогов. Наша страсть — образование и культура, поэтому наши поездки всегда яркие, интересные и
читать дальше

познавательные. Мы стараемся подбирать темы, которые будут интересны всем участникам поездки, от малышей до бабушек и дедушек. Наши туры — это не просто сухие факты и цифры, это возможность окунуться в историю и культуру городов и стран, узнать их особенности и скрытые уголки.

