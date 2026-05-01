12:30 — прилёт в Якутск. Встретим вас в аэропорту и доставим на теплоход «Михаил Светлов». После обеда начнём пешеходную экскурсию по Старому городу. Посетим Надвратную башню, а затем отправимся в Музей мамонта — единственный в мире, где можно не только увидеть, но и потрогать экспонаты. Вы сможете подержать, например, 5-килограммовый зуб мамонта и узнать о древних обитателях северных земель.

Затем — экскурсия в «Сокровищницу Республики Саха (Якутия)», выставочный зал Гохрана. Здесь расскажут о происхождении месторождений региона и покажут коллекции алмазов, золота, платины, самоцветов и художественные изделия из драгоценных материалов и мамонтовой кости.

После экскурсии — возвращение на теплоход и ужин на борту.

19:00 — отправление в круиз.