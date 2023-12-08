Крымская Щвейцария

Индивидуальная экскурсия в Ялте
Вас ожидает яркая и живописная дорога на протяжении всего маршрута! Храм Николая Чудотворца, пастушья башня Чабан Куле, водопад Джур-Джур и его пороги с ваннами любви и молодости, изумрудное озеро Панагия в Зеленогорье, а также скала с необычным названием — Сырная. По сезону возможно купание в озере, ваннах и море.
Крымская Щвейцария
Крымская Щвейцария
Крымская Щвейцария
Крымская Щвейцария
Крымская Щвейцария
Крымская Щвейцария
Крымская Щвейцария
Ближайшие даты:
8
дек
11
дек
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Что вас ожидает:

  • Храм-маяк Николая Чудотворца
  • Пастушья башня Чабан Куле
  • Водопад Джур-Джур и его пороги, а также ванна любви и молодости
  • Изумрудное озеро Панагия в Зеленогорье
  • Сырная скала

Описание

Много катаемся, фотографируемся и везде купаемся! Программа экскурсии:

  • Сырная скала, купание в море (по желанию и сезону).
  • Водопад Джур-Джур, купание в одной из ванн (по желанию и сезону).
  • Подъем на джипе по руслу реки (оплачивается отдельно — уточняйте).
  • Храм-маяк Николая Чудотворца.
  • Изумрудное озеро Панагия в Зеленогорье, где можно прокатиться на тарзанке над озером и искупаться. В память о вашем путешествии для вас сделают фотографии.

С Понедельника по Пятницам в 8:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида и сопровождение на маршруте
  • Фото на зеркальный фотоаппарат
Что не входит
  • Джип до водопада Джур-Джур — 1000-1500₽, но есть вариант пешего подъём
  • Вода, еда
  • Тарзанка над озером — 200₽
Место начала и завершения?
Московская улица,8
Когда и сколько длится?
Когда: С Понедельника по Пятницам в 8:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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