Вас ожидает яркая и живописная дорога на протяжении всего маршрута! Храм Николая Чудотворца, пастушья башня Чабан Куле, водопад Джур-Джур и его пороги с ваннами любви и молодости, изумрудное озеро Панагия в Зеленогорье, а также скала с необычным названием — Сырная. По сезону возможно купание в озере, ваннах и море.
Ближайшие даты:
8
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11
дек
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Храм-маяк Николая Чудотворца
- Пастушья башня Чабан Куле
- Водопад Джур-Джур и его пороги, а также ванна любви и молодости
- Изумрудное озеро Панагия в Зеленогорье
- Сырная скала
Описание
Много катаемся, фотографируемся и везде купаемся! Программа экскурсии:
- Сырная скала, купание в море (по желанию и сезону).
- Водопад Джур-Джур, купание в одной из ванн (по желанию и сезону).
- Подъем на джипе по руслу реки (оплачивается отдельно — уточняйте).
- Храм-маяк Николая Чудотворца.
- Изумрудное озеро Панагия в Зеленогорье, где можно прокатиться на тарзанке над озером и искупаться. В память о вашем путешествии для вас сделают фотографии.
С Понедельника по Пятницам в 8:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида и сопровождение на маршруте
- Фото на зеркальный фотоаппарат
- Что не входит
- Джип до водопада Джур-Джур — 1000-1500₽, но есть вариант пешего подъём
- Вода, еда
- Тарзанка над озером — 200₽
- Место начала и завершения?
- Московская улица,8
- Когда и сколько длится?
- Когда: С Понедельника по Пятницам в 8:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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