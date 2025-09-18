В Валентина Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма читать дальше на фотографии, на осмотр Севастополя и Херсонеса. Особенно в Севастополе и Херсонесе. Нужно больше времени (+ один час на Севастополь) и (+ полчаса на Херсонес) чтоб можно было больше увидеть. Экскурсовод рассказывает интересно. Увидели Балаклаву и Севастополь, вид городов с моря, новый Херсонес. Но очень быстро. Было очень мало времени

Е Елена Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма Добрый день. Информирование об экскурсии, месте подаче и марке (номере) автомобиля было заранее, вовремя. Автобус приехал без опоздания, особая благодарность экскурсоводу Мирославе и водителю Сергею. Все очень понравилось, спасибо

Н Наталья Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма Огромное спасибо за мастерство, водителю Сергею! Капитану корабля в Балаклаве, Виктору! Экскурсоводу на прогулочном катере в Севастополе!

Гид который сопровождал нас от Ялты на всем протяжении поездки, тоже молодец и умница!

Шикарная и очень объёмная поездка, большое спасибо организаторам. Очень рекомендую!!!

Л Людмила Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма читать дальше и не возможное, чтобы экскурсия прошла на высшем уровне. На всем протяжении пути было много обширной информации, мы узнали много интересных фактов. Советую всем эту организацию и буду обращаться в следующий раз Экскурсия полностью соответствовала ожиданиям и даже превзошла их. Наш гид Юлия Владимировна очень энергичная, приятная в общении. Делала всё возможное

Н Наталья Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма Были с дочкой на экскурсии "Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма", все на высшем уровне. Отличный экскурсовод, экскурсию вела всю дорогу, очень занимательный рассказ. Узнали очень многое. Огромное спасибо экскурсоводу Мирославе и водителю Александру.

К Кирсанова Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма читать дальше и Херсонес. Владимирский собор великолепен. Ждём с нетерпением открытия всех музеев в новом Херсонесе. Отдельная благодарность экскурсоводу Татьяне за интересное сопровождение и отличную организацию. Очень понравилась экскурсия. Балаклава просто незабываема. Успели прокатиться на яхте в открытое море, побывать в музее подводных лодок. Посетили Севастополь

В Виктор Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма Все очень понравилась!! Из-за плохой памяти на имена, к сожалению, не запомнил имя экскурсовода, но это человек действительно любящий свое дело!

Была запланирована экскурсия в Балаклаву и Севастополь, а как бонус еще достался и Херсон.



Виктор и Полина г. Сочи