Экскурсии по воде в Ялте

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Ялте, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
На автобусе
11 часов
111 отзывов
Водная прогулка
Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
«или совершить морскую прогулку в открытое море на уютном катере из живописной Балаклавской бухты»
Расписание: Среда, воскресенье в 9:00
2500 ₽ за человека
Однодневный тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
12 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Однодневный тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
Уникальная возможность посетить живописные Арпатские водопады и насладиться красотой Зеленого озера в Крыму. Подходит для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
14 900 ₽ за всё до 3 чел.
Экскурсия «Живописный Крым»
6 часов
Водная прогулка
Экскурсия «Живописный Крым»
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
28 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    18 сентября 2025
    Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
    Экскурсовод рассказывает интересно. Увидели Балаклаву и Севастополь, вид городов с моря, новый Херсонес. Но очень быстро. Было очень мало времени
    читать дальше

    на фотографии, на осмотр Севастополя и Херсонеса. Особенно в Севастополе и Херсонесе. Нужно больше времени (+ один час на Севастополь) и (+ полчаса на Херсонес) чтоб можно было больше увидеть.

  • Е
    Елена
    18 сентября 2025
    Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
    Добрый день. Информирование об экскурсии, месте подаче и марке (номере) автомобиля было заранее, вовремя. Автобус приехал без опоздания, особая благодарность экскурсоводу Мирославе и водителю Сергею. Все очень понравилось, спасибо
  • Н
    Наталья
    11 сентября 2025
    Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
    Огромное спасибо за мастерство, водителю Сергею! Капитану корабля в Балаклаве, Виктору! Экскурсоводу на прогулочном катере в Севастополе!
    Гид который сопровождал нас от Ялты на всем протяжении поездки, тоже молодец и умница!
    Шикарная и очень объёмная поездка, большое спасибо организаторам. Очень рекомендую!!!
  • Л
    Людмила
    4 сентября 2025
    Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
    Экскурсия полностью соответствовала ожиданиям и даже превзошла их. Наш гид Юлия Владимировна очень энергичная, приятная в общении. Делала всё возможное
    читать дальше

    и не возможное, чтобы экскурсия прошла на высшем уровне. На всем протяжении пути было много обширной информации, мы узнали много интересных фактов. Советую всем эту организацию и буду обращаться в следующий раз

  • Н
    Наталья
    14 августа 2025
    Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
    Были с дочкой на экскурсии "Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма", все на высшем уровне. Отличный экскурсовод, экскурсию вела всю дорогу, очень занимательный рассказ. Узнали очень многое. Огромное спасибо экскурсоводу Мирославе и водителю Александру.
  • К
    Кирсанова
    17 июля 2025
    Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
    Очень понравилась экскурсия. Балаклава просто незабываема. Успели прокатиться на яхте в открытое море, побывать в музее подводных лодок. Посетили Севастополь
    читать дальше

    и Херсонес. Владимирский собор великолепен. Ждём с нетерпением открытия всех музеев в новом Херсонесе. Отдельная благодарность экскурсоводу Татьяне за интересное сопровождение и отличную организацию.

  • В
    Виктор
    17 июля 2025
    Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
    Все очень понравилась!! Из-за плохой памяти на имена, к сожалению, не запомнил имя экскурсовода, но это человек действительно любящий свое дело!
    Была запланирована экскурсия в Балаклаву и Севастополь, а как бонус еще достался и Херсон.

    Виктор и Полина г. Сочи
  • О
    Ольга
    23 июня 2025
    Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
    Экскурсия в Севастополь очень понравилась. Увидеть этот город было моей мечтой, и она сбылась. Экскурсовод Юлия Владимировна, человек увлеченный своей
    читать дальше

    профессией, рассказывала очень интересно о городе. В процессе поездке не давала скучать и рассказ ее о достопримечательностях которые встречались по дороге был интересен. Спасибо за экскурсию.

