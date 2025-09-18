Водная прогулка
Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
«или совершить морскую прогулку в открытое море на уютном катере из живописной Балаклавской бухты»
Расписание: Среда, воскресенье в 9:00
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Однодневный тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
Уникальная возможность посетить живописные Арпатские водопады и насладиться красотой Зеленого озера в Крыму. Подходит для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
14 900 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Экскурсия «Живописный Крым»
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина18 сентября 2025Экскурсовод рассказывает интересно. Увидели Балаклаву и Севастополь, вид городов с моря, новый Херсонес. Но очень быстро. Было очень мало времени
- ЕЕлена18 сентября 2025Добрый день. Информирование об экскурсии, месте подаче и марке (номере) автомобиля было заранее, вовремя. Автобус приехал без опоздания, особая благодарность экскурсоводу Мирославе и водителю Сергею. Все очень понравилось, спасибо
- ННаталья11 сентября 2025Огромное спасибо за мастерство, водителю Сергею! Капитану корабля в Балаклаве, Виктору! Экскурсоводу на прогулочном катере в Севастополе!
Гид который сопровождал нас от Ялты на всем протяжении поездки, тоже молодец и умница!
Шикарная и очень объёмная поездка, большое спасибо организаторам. Очень рекомендую!!!
- ЛЛюдмила4 сентября 2025Экскурсия полностью соответствовала ожиданиям и даже превзошла их. Наш гид Юлия Владимировна очень энергичная, приятная в общении. Делала всё возможное
- ННаталья14 августа 2025Были с дочкой на экскурсии "Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма", все на высшем уровне. Отличный экскурсовод, экскурсию вела всю дорогу, очень занимательный рассказ. Узнали очень многое. Огромное спасибо экскурсоводу Мирославе и водителю Александру.
- ККирсанова17 июля 2025Очень понравилась экскурсия. Балаклава просто незабываема. Успели прокатиться на яхте в открытое море, побывать в музее подводных лодок. Посетили Севастополь
- ВВиктор17 июля 2025Все очень понравилась!! Из-за плохой памяти на имена, к сожалению, не запомнил имя экскурсовода, но это человек действительно любящий свое дело!
Была запланирована экскурсия в Балаклаву и Севастополь, а как бонус еще достался и Херсон.
Виктор и Полина г. Сочи
- ООльга23 июня 2025Экскурсия в Севастополь очень понравилась. Увидеть этот город было моей мечтой, и она сбылась. Экскурсовод Юлия Владимировна, человек увлеченный своей
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Ялте в январе 2026
Сейчас в Ялте в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные экскурсии в Ялте на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026