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Групповая
до 14 чел.
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Начало: Россия, Республика Крым, муниципальный округ Ялта,...
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
7 июн в 09:00
11 июн в 09:00
2800 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Ай-Петри и замок «Ласточкино гнездо»
Начало: Г. Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Сбор за 15 минут до отправления!
Завтра в 12:00
7 июн в 09:00
2000 ₽ за человека
-
10%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Рассветный или закатный тур с фотографом на Ай-Петри
Начало: Ваше место пребывания в Ялте
13 950 ₽
15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Ялте за день: дворцы, Ай-Петри, Ласточкино гнездо
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ялта - царица Крыма: Ай-Петри, Ласточкино гнездо, Массандровский дворец
Начало: Ялта или Севастополь ресепшен вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.00
25 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Путешествие к вершинам Ай-Петри и Ливадийскому дворцу подарит вам уникальные впечатления и возможность увидеть красоту Крыма с новой стороны
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
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