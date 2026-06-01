Сейчас в Ялте в категории "Подвесной мост на Ай-Петри" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 320 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5