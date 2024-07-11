1 чел.
По популярности
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Творческий эко маршрут по Куршской косе + 300 авторских фотографий
Начало: По согласованию
«Варианты фото-прогулки обсуждаются — больше красивых фотографий в популярных местах и мало передвижений или больше скрытых исторических объектов и потаенных тихих мест, и больше передвижений и времени на это»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Вся Куршская коса: большой маршрут на авто с фотосессией
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы с творческим фотографом. Вас ждут живописные дюны, реликтовые леса и уникальные озера
Начало: Зеленоградск, Светлогорск, по договорённости
«Варианты фото путешествия обсуждаются — больше красивых фотографий в популярных местах и мало передвижений или больше скрытых исторических объектов и потаенных тихих мест и больше передвижений и времени на это»
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
30 лучших мест Светлогорска + 100 авторских фотографий
Увлекательная фото-прогулка по Светлогорску и окрестностям. Посетите 30 живописных мест и получите 100 авторских фотографий. Насладитесь архитектурой и природой
Начало: Светлогорск, Круассан-кафе
«Об экскурсии Вас ждет полное ярких впечатлений фото-путешествие по сказочному Светлогорску»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс фото-тур по лучшим местам Балтийского побережья
Начало: Светлогорск, Пионерск, Зелиноградск, Янтарный
«В программе путешествия и фотопрогулки: Светлогорск»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Фотопрогулки»
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