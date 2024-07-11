Найдено 4 экскурсии в категории « Фотопрогулки » в Янтарном, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 7 часов Фотопрогулка до 4 чел. Творческий эко маршрут по Куршской косе + 300 авторских фотографий Начало: По согласованию «Варианты фото-прогулки обсуждаются — больше красивых фотографий в популярных местах и мало передвижений или больше скрытых исторических объектов и потаенных тихих мест, и больше передвижений и времени на это» Расписание: По договоренности 16 000 ₽ за всё до 4 чел. 7 часов Фотопрогулка до 4 чел. Вся Куршская коса: большой маршрут на авто с фотосессией Погрузитесь в атмосферу Куршской косы с творческим фотографом. Вас ждут живописные дюны, реликтовые леса и уникальные озера Начало: Зеленоградск, Светлогорск, по договорённости «Варианты фото путешествия обсуждаются — больше красивых фотографий в популярных местах и мало передвижений или больше скрытых исторических объектов и потаенных тихих мест и больше передвижений и времени на это» 16 000 ₽ за всё до 4 чел. 2 часа Фотопрогулка до 4 чел. 30 лучших мест Светлогорска + 100 авторских фотографий Увлекательная фото-прогулка по Светлогорску и окрестностям. Посетите 30 живописных мест и получите 100 авторских фотографий. Насладитесь архитектурой и природой Начало: Светлогорск, Круассан-кафе «Об экскурсии Вас ждет полное ярких впечатлений фото-путешествие по сказочному Светлогорску» Расписание: По договоренности 6 500 ₽ за всё до 4 чел. 7 часов Фотопрогулка до 4 чел. Экспресс фото-тур по лучшим местам Балтийского побережья Начало: Светлогорск, Пионерск, Зелиноградск, Янтарный «В программе путешествия и фотопрогулки: Светлогорск» Расписание: По договоренности 16 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Янтарного

Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Фотопрогулки»

Купите фотосессию с прогулкой по улицам Янтарного, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024