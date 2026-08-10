Экскурсии на автобусе в Янтарном

Найдено 4 экскурсии в категории «На автобусе» в Янтарном, цены от 1790 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Пешая
На автобусе
8 часов
-
10%
94 отзыва
Групповая
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Начало: Улица Черняховского, 10А, Калининград
Расписание: Ежедневно в 09:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1790.10 ₽1989 ₽ за человека
Знакомство с Балтикой в легендарном спа: вечер у моря
На автобусе
В помещении
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Знакомство с Балтикой в легендарном спа: вечер у моря
Горячая купель, видовая сауна, тишина и возвращение к себе
Начало: Морская набережная, 9г
Расписание: ежедневно в 21:30
Завтра в 21:30
23 авг в 21:30
7500 ₽ за человека
Утро в спа: скандинавские ритуалы у Балтийского моря
На автобусе
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Утро в спа: скандинавские ритуалы у Балтийского моря
Панорамные сауны, купели на дровах и три часа медитации на природе
Начало: На Морской набережной в Янтарном
Расписание: ежедневно в 10:30
23 авг в 10:30
24 авг в 10:30
6900 ₽ за человека
Северное спа на Балтике
На автобусе
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Северное спа на Балтике
Скандинавские сауны, зоны отдыха у моря и горячие купели на дровах под открытым небом
Начало: На Морской набережной в Янтарном
Расписание: ежедневно в 13:00
23 авг в 13:00
24 авг в 13:00
7900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Н
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Экскурсия удалась благодаря замечательному гиду, Ирине Романовой, которая мало того, что дала исчерпывающую информацию по всем посещенным местам, так и помогла в решении личных вопросов, связанных с комфортным пребыванием туристов!
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I
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Очень понравилась экскурсия в Янтарный и Светлогорск. Ирина экскурсовод проводила экскурсию, необыкновенно увлекательно, познавательно, очень организованно, и программа этой экскурсии составлена очень грамотно в плане последовательности посещения мест.
Благодарю за интересное времяпровождение!
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Е
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Экрскурсия понравилась. У нас была очень позитивная экскурсовод: рассказывала интересно и по существу. Много свободного времени, чтобы перекусить и погулять:)
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Н
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
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Б
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Экскурсия понравилась. Организована хорошо, всё шло по плану без задержек. Гид Надежда отлично преподнесла материал и в путевой экскурсии, и
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в пешей в Янтарном и Светлогорске. Есть желание приехать в следующий раз уже самостоятельно и в деталях ознакомиться с этим маршрутом. Спасибо организаторам!

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И
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Замечательный гид Арина. Очень интересная рассказывает. Очень интересные места.
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Ю
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Профессионалы своего дела экскурсовод Анжела и водитель Игорь. Интересная экскурсия, высокий уровень организационных моментов. Экскурсию рекомендую даже с детьми младшего школьного возраста и пожилыми людьми. Оцениваю на отлично!!!
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С
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Я в восторге от гида Анжелы!!! Профессионал своего дела и прекрасный человек. Советую всем вашу фирму. Было бы 10 звёзд,я бы поставила 10. Спасибо.
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Д
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
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Т
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Делюсь впечатлением о поездке пгт Янтарный, Светлогорск. Нас забрали в установленное время, комфортный автобус, профессиональный водитель. Все расселись, оплатили экскурсию,
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желательно при себе иметь наличные деньги. По дорогое в пгт Янтарный гид рассказывала о городе, достопримечательностях, интересные факты, вообщем во время поездки не скучали. Приехали на производство, нам провели экскурсию, рассказали как отличить настоящий янтарь от подделки, дали посмотреть необработанные камни янтаря, потрогать, сфотографировать. Затем посетили магазин при производстве. Мне не хватило времени,чтобы все хорошо посмотреть, померить, хотелось бы дольше погулять по магазину. Дальше поехали в сам поселок Янтарный, погуляли по нему, гид провела, все рассказала. Спустились на пляж,погода была отличная, море спокойнее, пляж из белого кварцевого песка. Берите с собой полотенца,купальники,там есть где переодеться и можно быстро искупаться. Много кафе, цены доступные. Мне хотелось бы там больше погулять,но свободного времени было немного и мы поехали дальше в Светлогорск. Прошлись с гидом по Светлогорску, нам всё рассказали о достопримечательностях. Если честно, я не успевала за всеми и плохо слышала рассказ, хотелось бы,чтобы группу немного ждали,а потом только начинали рассказ, потому,что на ходу плохо слышно,когда идёшь позади. В Светлогорске также было свободное время, мы немного погуляли. Янтарный мне запал в душу. Спасибо большое за экскурсию!

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Всего 94 отзыва в Янтарном в категории "На автобусе"

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Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Янтарном
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда;
  2. Знакомство с Балтикой в легендарном спа: вечер у моря;
  3. Утро в спа: скандинавские ритуалы у Балтийского моря;
  4. Северное спа на Балтике.
Какие места ещё посмотреть в Янтарном
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Парк имени М. Беккера;
  2. Янтарный комбинат;
  3. Набережная;
  4. Куршская Коса;
  5. Танцующий лес.
Сколько стоит экскурсия по Янтарному в августе 2026
Сейчас в Янтарном в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 1790 до 7900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Янтарном на 2026 год на автобусе, 94 ⭐ отзыва, цены от 1790₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь