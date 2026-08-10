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Групповая
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Начало: Улица Черняховского, 10А, Калининград
Расписание: Ежедневно в 09:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1790.10 ₽
1989 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Знакомство с Балтикой в легендарном спа: вечер у моря
Горячая купель, видовая сауна, тишина и возвращение к себе
Начало: Морская набережная, 9г
Расписание: ежедневно в 21:30
Завтра в 21:30
23 авг в 21:30
7500 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Утро в спа: скандинавские ритуалы у Балтийского моря
Панорамные сауны, купели на дровах и три часа медитации на природе
Начало: На Морской набережной в Янтарном
Расписание: ежедневно в 10:30
23 авг в 10:30
24 авг в 10:30
6900 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Северное спа на Балтике
Скандинавские сауны, зоны отдыха у моря и горячие купели на дровах под открытым небом
Начало: На Морской набережной в Янтарном
Расписание: ежедневно в 13:00
23 авг в 13:00
24 авг в 13:00
7900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Экскурсия удалась благодаря замечательному гиду, Ирине Романовой, которая мало того, что дала исчерпывающую информацию по всем посещенным местам, так и помогла в решении личных вопросов, связанных с комфортным пребыванием туристов!
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I
Очень понравилась экскурсия в Янтарный и Светлогорск. Ирина экскурсовод проводила экскурсию, необыкновенно увлекательно, познавательно, очень организованно, и программа этой экскурсии составлена очень грамотно в плане последовательности посещения мест.
Благодарю за интересное времяпровождение!
Благодарю за интересное времяпровождение!
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Е
Экрскурсия понравилась. У нас была очень позитивная экскурсовод: рассказывала интересно и по существу. Много свободного времени, чтобы перекусить и погулять:)
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Н
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Б
Экскурсия понравилась. Организована хорошо, всё шло по плану без задержек. Гид Надежда отлично преподнесла материал и в путевой экскурсии, и
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И
Замечательный гид Арина. Очень интересная рассказывает. Очень интересные места.
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Ю
Профессионалы своего дела экскурсовод Анжела и водитель Игорь. Интересная экскурсия, высокий уровень организационных моментов. Экскурсию рекомендую даже с детьми младшего школьного возраста и пожилыми людьми. Оцениваю на отлично!!!
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С
Я в восторге от гида Анжелы!!! Профессионал своего дела и прекрасный человек. Советую всем вашу фирму. Было бы 10 звёзд,я бы поставила 10. Спасибо.
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Д
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Т
Делюсь впечатлением о поездке пгт Янтарный, Светлогорск. Нас забрали в установленное время, комфортный автобус, профессиональный водитель. Все расселись, оплатили экскурсию,
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Всего 94 отзыва в Янтарном в категории "На автобусе"
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Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «На автобусе»
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