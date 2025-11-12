Мои заказы

Красота провинциальной Пруссии - из Янтарного или Балтийска

Погрузитесь в атмосферу Пруссии: фахверковые дома, старинные церкви и места исторических сражений. Откройте для себя Правдинск и Железнодорожный
Путешествие по сохранившемуся уголку провинциальной Пруссии предлагает уникальную возможность увидеть фахверковую архитектуру, средневековые церкви и исторические места.

Прогулка по улочкам Правдинска и подъем на колокольню, с которой Наполеон наблюдал за Фридландским сражением, оставят незабываемые впечатления. Узнайте, как строились прусские города и что осталось от былой эпохи. Это путешествие для тех, кто ценит историю и архитектуру

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 🕍 Исторические церкви
  • 🗺️ Прусская история
  • 🚶 Прогулка по старинным улочкам
  • 🔭 Вид с колокольни
  • 🌿 Природа и пейзажи
Ближайшие даты:
14
ноя17
ноя25
ноя27
ноя29
ноя30
ноя1
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Руины кирх Тевтонского ордена
  • Колокольня в Правдинске
  • Шлюз Мазурского канала

Описание экскурсии

  • По дороге мы осмотрим руины самых старых кирх Тевтонского ордена — Борхерсдорфа, Абшвангена, Алленау, Бёттхерсдорфа
  • В Правдинске прогуляемся по уютным улочкам и поднимемся на колокольню одной из старейших немецких церквей, с которой Наполеон осматривал место Фридландского сражения
  • Познакомимся с традиционным прусским предместьем Форштадт Гартен
  • В посёлке Железнодорожный пройдём по «пряничной» немецкой деревне
  • Посетим самый большой сохранившийся шлюз нацистского проекта — Мазурского канала

Я расскажу:

  • Почему русские войска не взяли Кёнигсберг ещё в Первую мировую войну
  • Как строились города Пруссии и возводились готические церкви
  • В каком доме останавливался Наполеон после Фридландского сражения
  • Как в Калининградской области появились аллеи вдоль всех дорог
  • Почему немцы 100 лет не могли построить Мазурский канал
  • И многое другое из истории Восточной Пруссии и Калининградской области

Примерный тайминг маршрута:

8:00 — начало экскурсии и переезд в Правдинск
10:30 — экскурсия по Правдинску
12:00 — переезд в Железнодорожный
12:30 — прогулка по Железнодорожному и обед
14:30 — выезд в Озерки
15:00 — осмотр шлюза №5 Мазурского канала
15:30 — переезд в Знаменск
16:00 — осмотр церкви Святого Якоба в Знаменске и кофе-пауза
16:30 — выезд из Знаменска
18:00 — прибытие в Янтарный или Балтийск

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Skoda Octavia или минивэне Volkswagen Caravelle. Есть детское кресло и бустер
  • Дополнительно оплачиваются вход в шлюз №5 — 150 ₽ за чел. и обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Янтарном
Провёл экскурсии для 774 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Игорь, и вся моя жизнь связана с Калининградом. Ещё в детстве и юности, когда город только начинал активно застраиваться, я исследовал немецкие развалины и укрепления,
читать дальше

ездил на раскопки в места самых больших сражений, изучал историю со времён Тевтонского ордена и до наших дней. И сейчас свою любовь к родному краю и знания я хочу передать вам! Предлагаю вместе со мной совершить экскурс в историю и полюбоваться сохранившимися памятниками архитектуры и восхитительными пейзажами Калининградской области.

Задать вопрос

