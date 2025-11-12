Путешествие по сохранившемуся уголку провинциальной Пруссии предлагает уникальную возможность увидеть фахверковую архитектуру, средневековые церкви и исторические места.
Прогулка по улочкам Правдинска и подъем на колокольню, с которой Наполеон наблюдал за Фридландским сражением, оставят незабываемые впечатления. Узнайте, как строились прусские города и что осталось от былой эпохи. Это путешествие для тех, кто ценит историю и архитектуру
Прогулка по улочкам Правдинска и подъем на колокольню, с которой Наполеон наблюдал за Фридландским сражением, оставят незабываемые впечатления. Узнайте, как строились прусские города и что осталось от былой эпохи. Это путешествие для тех, кто ценит историю и архитектуру
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 🕍 Исторические церкви
- 🗺️ Прусская история
- 🚶 Прогулка по старинным улочкам
- 🔭 Вид с колокольни
- 🌿 Природа и пейзажи
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Руины кирх Тевтонского ордена
- Колокольня в Правдинске
- Шлюз Мазурского канала
Описание экскурсии
- По дороге мы осмотрим руины самых старых кирх Тевтонского ордена — Борхерсдорфа, Абшвангена, Алленау, Бёттхерсдорфа
- В Правдинске прогуляемся по уютным улочкам и поднимемся на колокольню одной из старейших немецких церквей, с которой Наполеон осматривал место Фридландского сражения
- Познакомимся с традиционным прусским предместьем Форштадт Гартен
- В посёлке Железнодорожный пройдём по «пряничной» немецкой деревне
- Посетим самый большой сохранившийся шлюз нацистского проекта — Мазурского канала
Я расскажу:
- Почему русские войска не взяли Кёнигсберг ещё в Первую мировую войну
- Как строились города Пруссии и возводились готические церкви
- В каком доме останавливался Наполеон после Фридландского сражения
- Как в Калининградской области появились аллеи вдоль всех дорог
- Почему немцы 100 лет не могли построить Мазурский канал
- И многое другое из истории Восточной Пруссии и Калининградской области
Примерный тайминг маршрута:
8:00 — начало экскурсии и переезд в Правдинск
10:30 — экскурсия по Правдинску
12:00 — переезд в Железнодорожный
12:30 — прогулка по Железнодорожному и обед
14:30 — выезд в Озерки
15:00 — осмотр шлюза №5 Мазурского канала
15:30 — переезд в Знаменск
16:00 — осмотр церкви Святого Якоба в Знаменске и кофе-пауза
16:30 — выезд из Знаменска
18:00 — прибытие в Янтарный или Балтийск
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Skoda Octavia или минивэне Volkswagen Caravelle. Есть детское кресло и бустер
- Дополнительно оплачиваются вход в шлюз №5 — 150 ₽ за чел. и обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Янтарном
Провёл экскурсии для 774 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Игорь, и вся моя жизнь связана с Калининградом. Ещё в детстве и юности, когда город только начинал активно застраиваться, я исследовал немецкие развалины и укрепления,Задать вопрос
Входит в следующие категории Янтарного
Похожие экскурсии из Янтарного
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Балтийского побережья
Откройте для себя уникальные уголки Балтийского побережья: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск ждут вас с их неповторимой атмосферой и историей
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в посёлке Янтарный
Прогулка по Янтарному с фотокамерой: живописные улицы, морские виды и эмоции в кадре. Получите более 100 профессиональных фото
Начало: В районе улицы Советская
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
11 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса
Познакомьтесь с историей Балтийска и исследуйте фортификации Балтийской косы. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь природой
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
17 300 ₽ за всё до 4 чел.