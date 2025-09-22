-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по Янтарному
Путешествие по историческим местам Калининградской области. Прогулка по бывшим немецким городам и знакомство с культурой Пруссии и Литвы
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
21 600 ₽
24 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Красота провинциальной Пруссии
Погрузитесь в атмосферу Пруссии: фахверковые дома, старинные церкви и места исторических сражений. Откройте для себя Правдинск и Железнодорожный
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
21 600 ₽
24 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
К замкам Тевтонского ордена
Путешествие по следам рыцарей Тевтонского ордена: старинные замки, довоенная архитектура и история Восточной Пруссии в одном маршруте
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
21 600 ₽
24 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Янтарном
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Янтарном
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Янтарному в сентябре 2025
Сейчас в Янтарном в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 21 600 до 21 600 со скидкой до 10%.
Забронируйте экскурсию в Янтарном на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», цены от 21600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь