читать дальше Пиллау, переправились на Балтийскую косу, купались, гуляли, отлично провели время.

С нами была гид Екатерина. Спасибо ей огромное! Все четко, по делу, интересная подача информации, все было очень интересно.

Посетили экскурсию с мужем и сыном 7 лет. Все остались очень довольны. Погуляли по Балтийску, сходили на экскурсию в крепость