Куршская коса вдоль и поперёк
Погрузитесь в мир Куршской косы: от птичьих миграций до загадочных дюн и Танцующего леса. Откройте для себя уникальные ландшафты и местную культуру
20 900 ₽ за всё до 4 чел.
Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Янтарного в Балтийск, где история переплетается с природой и морскими пейзажами
14 705 ₽
17 300 ₽ за всё до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса
Познакомьтесь с историей Балтийска и исследуйте фортификации Балтийской косы. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь природой
17 300 ₽ за всё до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Янтарному
Путешествие по историческим местам Калининградской области. Прогулка по бывшим немецким городам и знакомство с культурой Пруссии и Литвы
- ААнна18 августа 2025Посетили экскурсию с мужем и сыном 7 лет. Все остались очень довольны. Погуляли по Балтийску, сходили на экскурсию в крепость
- ССветлана18 августа 2025Спасибо, все было очень интересно.
- ННаталья16 августа 2025Экскурсия прошла превосходно: интересные факты, выверенный маршрут, прекрасная организация! Игорь, спасибо огромное! До новых встреч!
- ИИрина8 июля 2025Отличная экскурсия! Подходит для активных турисов, для тех, кто любит историю, интересуется необычными локациями и открыт разнообразным впечатлениям. Экскурсовод Игорь покорил эрудицией и внимательным отношением к туристам. Рекомендуем всем это путешествие в город моряков с древней историей!
