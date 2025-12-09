-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Янтарного в Балтийск, где история переплетается с природой и морскими пейзажами
«Если будет время и желание, можем посетить Кафедральный Свято-Георгиевский морской собор и Музей Балтийского флота»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
14 705 ₽
17 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по Янтарному
Путешествие по историческим местам Калининградской области. Прогулка по бывшим немецким городам и знакомство с культурой Пруссии и Литвы
18 дек в 08:00
22 дек в 08:00
22 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Красота провинциальной Пруссии
Погрузитесь в атмосферу Пруссии: фахверковые дома, старинные церкви и места исторических сражений. Откройте для себя Правдинск и Железнодорожный
«В Правдинске прогуляемся по уютным улочкам и поднимемся на колокольню одной из старейших немецких церквей, с которой Наполеон осматривал место Фридландского сражения»
18 дек в 08:00
22 дек в 08:00
22 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Янтарном
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Янтарном
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Янтарному в декабре 2025
Сейчас в Янтарном в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 14 705 до 22 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Янтарном на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 3 ⭐ отзыва, цены от 14705₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль