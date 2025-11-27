Мои заказы

10 веков истории: самоквест по Ярославлю

Представьте, что вы — путешественники во времени, но ваша машина времени сломалась. Вы попали в XI век, в самое начало истории Ярославля.

Ваша задача вернуться в свой век, собрав все фрагменты летописной информации и частички кода для машины времени. Вы пройдете ряд испытаний, узнаете много нового и вернетесь в наш век с призами и подарками!
Описание квеста

Маршрут квеста:

  • Стрелка. Начните свой маршрут с Стрелки — исторического места, где сливаются реки Волга и Которосль.
  • Успенский собор. Следующим пунктом станет Успенский собор — главный собор Ярославля, история которого начинается с 1215 года.
  • Митрополичьи палаты. Митрополичьи палаты — это не только музей, но и важный исторический центр, отражающий духовное наследие Ярославля.
  • Ильинско-Тихвинская церковь. один из самых выдающихся памятников ярославской архитектуры XIX века.
  • Вечный огонь. Вечный Огонь — символ памяти о тех, кто отдал свои жизни за мир.

• Демидовский столп. Величественный монумент, один из символов Ярославля. Важная информация:

С вами будет помощник, который будет направлять и давать подсказки.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Стрелка
  • Успенский собор
  • Митрополичьи палаты
  • Ильинско-Тихвинская церковь
  • Вечный огонь
  • Демидовский столп
Что включено
  • Квест
  • Услуги помощника, который будет направлять и подсказывать
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стрелка верхняя набережная
Завершение: Димидовский сквер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • С вами будет помощник
  • Который будет направлять и давать подсказки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Ярославля

