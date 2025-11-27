Представьте, что вы — путешественники во времени, но ваша машина времени сломалась. Вы попали в XI век, в самое начало истории Ярославля.
Ваша задача вернуться в свой век, собрав все фрагменты летописной информации и частички кода для машины времени. Вы пройдете ряд испытаний, узнаете много нового и вернетесь в наш век с призами и подарками!
Ваша задача вернуться в свой век, собрав все фрагменты летописной информации и частички кода для машины времени. Вы пройдете ряд испытаний, узнаете много нового и вернетесь в наш век с призами и подарками!
Описание квеста
Маршрут квеста:
- Стрелка. Начните свой маршрут с Стрелки — исторического места, где сливаются реки Волга и Которосль.
- Успенский собор. Следующим пунктом станет Успенский собор — главный собор Ярославля, история которого начинается с 1215 года.
- Митрополичьи палаты. Митрополичьи палаты — это не только музей, но и важный исторический центр, отражающий духовное наследие Ярославля.
- Ильинско-Тихвинская церковь. один из самых выдающихся памятников ярославской архитектуры XIX века.
- Вечный огонь. Вечный Огонь — символ памяти о тех, кто отдал свои жизни за мир.
• Демидовский столп. Величественный монумент, один из символов Ярославля. Важная информация:С вами будет помощник, который будет направлять и давать подсказки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стрелка
- Успенский собор
- Митрополичьи палаты
- Ильинско-Тихвинская церковь
- Вечный огонь
- Демидовский столп
Что включено
- Квест
- Услуги помощника, который будет направлять и подсказывать
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стрелка верхняя набережная
Завершение: Димидовский сквер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- С вами будет помощник
- Который будет направлять и давать подсказки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии из Ярославля
Групповая
до 20 чел.
Ярославль вдоль и поперек: групповая экскурсия
За пару часов вы увидите храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и Стрелку. Узнаете истории купеческого прошлого и легенды Ярославля
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Ярославлю
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ярославля, где история оживает в свете огней. Узнайте о судьбах храмоздателей и древних памятниках
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
1 дек в 15:00
2 дек в 15:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города
Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
Начало: У Петропавловских прудов
Завтра в 00:00
29 ноя в 00:00
6000 ₽ за всё до 15 чел.