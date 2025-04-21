Станьте свидетелями создания первого профессионального театра в России. Прогулка по Ярославлю перенесёт вас в эпоху Фёдора Волкова. Вы услышите голоса прошлого, посетите значимые места и узнаете интересные факты. Это не просто экскурсия, а настоящий спектакль в ваших наушниках. Прогулка включает посещение церкви Николы Надеина и проходит в сопровождении администратора. В случае непогоды дата может быть изменена, но впечатления останутся неизменными
5 причин купить этот аудиогид
- 🎭 Погружение в историю театра
- 🎧 Профессиональная озвучка
- 🏛 Посещение архитектурных памятников
- 🗺 Интересный маршрут по Ярославлю
- 📅 Гибкость в выборе даты
Что можно увидеть
- Церковь Николы Надеина
Описание аудиогида
Мы подготовили для вас спектакль, который озвучили профессиональные актёры. Вы услышите историю театра и переживёте события прошлого вместе с его участниками. Вас ждёт путешествие из центра современного Ярославля в середину восемнадцатого века!
Вы пройдёте по местам города, так или иначе связанных с созданием первого русского театра. Заглянете в потайные дворики и на оживлённые улицы. Увидите памятники архитектуры и места силы Фёдора Волкова, скрытые от глаз прохожих.
Организационные детали
- Аудиопрогулка проходит в сопровождении администратора
- Наушники вы получаете на месте
- В стоимость входит билет в церковь Николы Надеина (в летний период)
- При покупке льготных билетов возьмите с собой подтверждающее удостоверение
- В случае плохих погодных условий дата экскурсии может измениться. Вы можете перенести бронь на другой удобный для вас день или оформить возврат
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1100 ₽
|Пенсионеры
|750 ₽
|Школьники
|750 ₽
|Студенты
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Ярославле
Провела экскурсии для 138 туристов
Наш проект — это театрализованные представления, экскурсии и аудиоспектакли на улицах города, без занавеса и границ круглый год. Кроме того, это ежегодный фестиваль на родине первого русского театра, где площадками для современных театральных постановок становятся памятники архитектуры, знаковые и легендарные места города, особняки, рестораны, промышленные объекты.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
21 апр 2025
«… Волкову, Волкову, Волкову всем мы обязаны!» -произнес однажды Михаил Щепкин. А я обязана своим прекрасным настроение на целый день (радость еще не прошла:)) команде, которая создала такую невероятную экскурсию
Грибанова
19 апр 2025
"Волков. Голос" - это лучшее, что могло произойти со мной этим солнечным весенним днём!
Необычная городская прогулка в формате прослушивания аудиоспектакля. Качественный чистый звук бархатных голосов профессиональных актеров, продуманный сценарий, сюжетное
Необычная городская прогулка в формате прослушивания аудиоспектакля. Качественный чистый звук бархатных голосов профессиональных актеров, продуманный сценарий, сюжетное
