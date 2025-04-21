Станьте свидетелями создания первого профессионального театра в России. Прогулка по Ярославлю перенесёт вас в эпоху Фёдора Волкова. Вы услышите голоса прошлого, посетите значимые места и узнаете интересные факты. Это не просто экскурсия, а настоящий спектакль в ваших наушниках. Прогулка включает посещение церкви Николы Надеина и проходит в сопровождении администратора. В случае непогоды дата может быть изменена, но впечатления останутся неизменными

Описание аудиогида

Мы подготовили для вас спектакль, который озвучили профессиональные актёры. Вы услышите историю театра и переживёте события прошлого вместе с его участниками. Вас ждёт путешествие из центра современного Ярославля в середину восемнадцатого века!

Вы пройдёте по местам города, так или иначе связанных с созданием первого русского театра. Заглянете в потайные дворики и на оживлённые улицы. Увидите памятники архитектуры и места силы Фёдора Волкова, скрытые от глаз прохожих.

Организационные детали