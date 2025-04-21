Мои заказы

Аудиоспектакль по местам Фёдора Волкова в Ярославле

Узнайте, как создавался первый русский театр в Ярославле. Погрузитесь в атмосферу XVIII века и почувствуйте себя частью истории
Станьте свидетелями создания первого профессионального театра в России. Прогулка по Ярославлю перенесёт вас в эпоху Фёдора Волкова. Вы услышите голоса прошлого, посетите значимые места и узнаете интересные факты. Это не просто экскурсия, а настоящий спектакль в ваших наушниках. Прогулка включает посещение церкви Николы Надеина и проходит в сопровождении администратора. В случае непогоды дата может быть изменена, но впечатления останутся неизменными
5
2 отзыва

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎭 Погружение в историю театра
  • 🎧 Профессиональная озвучка
  • 🏛 Посещение архитектурных памятников
  • 🗺 Интересный маршрут по Ярославлю
  • 📅 Гибкость в выборе даты
Аудиоспектакль по местам Фёдора Волкова в Ярославле© Анна
Аудиоспектакль по местам Фёдора Волкова в Ярославле© Анна
Аудиоспектакль по местам Фёдора Волкова в Ярославле© Анна
Ближайшие даты:
15
ноя30
ноя13
дек
Время начала: 13:00

Что можно увидеть

  • Церковь Николы Надеина

Описание аудиогида

Мы подготовили для вас спектакль, который озвучили профессиональные актёры. Вы услышите историю театра и переживёте события прошлого вместе с его участниками. Вас ждёт путешествие из центра современного Ярославля в середину восемнадцатого века!

Вы пройдёте по местам города, так или иначе связанных с созданием первого русского театра. Заглянете в потайные дворики и на оживлённые улицы. Увидите памятники архитектуры и места силы Фёдора Волкова, скрытые от глаз прохожих.

Организационные детали

  • Аудиопрогулка проходит в сопровождении администратора
  • Наушники вы получаете на месте
  • В стоимость входит билет в церковь Николы Надеина (в летний период)
  • При покупке льготных билетов возьмите с собой подтверждающее удостоверение
  • В случае плохих погодных условий дата экскурсии может измениться. Вы можете перенести бронь на другой удобный для вас день или оформить возврат

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный1100 ₽
Пенсионеры750 ₽
Школьники750 ₽
Студенты750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Ярославле
Провела экскурсии для 138 туристов
Наш проект — это театрализованные представления, экскурсии и аудиоспектакли на улицах города, без занавеса и границ круглый год. Кроме того, это ежегодный фестиваль на родине первого русского театра, где площадками для современных театральных постановок становятся памятники архитектуры, знаковые и легендарные места города, особняки, рестораны, промышленные объекты.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Наталья
Наталья
21 апр 2025
«… Волкову, Волкову, Волкову всем мы обязаны!» -произнес однажды Михаил Щепкин. А я обязана своим прекрасным настроение на целый день (радость еще не прошла:)) команде, которая создала такую невероятную экскурсию
о Фёдоре Волкове. Музыка, голоса актеров, волжские просторы, городские улицы, дворы и площади - всё вместе переносит тебя в середину 18 века и, действительно, становишься свидетелем рождения Русского театра. Посетив аудиоспектакль, вы легко сможете продолжить этот ряд синонимов: круто, невероятно, восхитительно, незабываемо….

Грибанова
Грибанова
19 апр 2025
"Волков. Голос" - это лучшее, что могло произойти со мной этим солнечным весенним днём!
Необычная городская прогулка в формате прослушивания аудиоспектакля. Качественный чистый звук бархатных голосов профессиональных актеров, продуманный сценарий, сюжетное
музыкальное сопровождение, безопасность на маршруте - это всё очень толково и талантливо сделано. И ведь весьма удобно, что можно прийти и в компании с друзьями и одному, да хоть с любимым питомцем, прогулка то по улице))).
А как забавно наблюдать, когда не знакомые люди вместе одновременно выполняют не хитрые, но оригинальные задания, бубнят что-то себе под нос, удивляются, улыбаются и, проживая в моменте те же эмоции, что и ты, получают удовольствие. И все довольны. И тебе от этого радостно и приятно!
В общем, всем у кого есть ноги, здоровое любопытство и воображение - моя рекомендация, а организаторам процветания!
P. S. почти без спойлеров))

Входит в следующие категории Ярославля

