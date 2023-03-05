Найдено 3 экскурсии в категории « Аудиогиды » в Ярославле, цены от 1 090 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 1 час Аудиогид Иммерсивная экскурсия «Купеческий Ярославль» Прикоснуться к купеческим историям города в формате аудиопроменада Начало: У театра Волкова 5 200 ₽ за всё до 7 чел. Пешая 3 часа Аудиогид Ярославль: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру Откройте исторический Ярославль в увлекательной аудиоэкскурсии. Станьте частью вековых традиций Начало: Улица Ушинского, 38/2 (Волковская площадь) «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 1 090 ₽ за человека Пешая 3 часа Аудиогид Ярославль: обзорная аудиоэкскурсия по столице Золотого кольца Изучить средневековые памятники и понять особую роль города в судьбе России - на прогулке по центру Начало: На Волковской площади «Как проходит экскурсия с аудиогидом» 1 090 ₽ за человека Другие экскурсии Ярославля Последние отзывы на экскурсии В Владимир Бульварная аудиоэкскурсия «Купеческое прошлое Ярославля» Содержательная, интересная экскурсия. Виктория просто молодец!!!! Много от неё узнали. Всё супер!!! Всем рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Аудиогиды»

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