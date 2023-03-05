1 час
Аудиогид
Иммерсивная экскурсия «Купеческий Ярославль»
Прикоснуться к купеческим историям города в формате аудиопроменада
Начало: У театра Волкова
2 окт в 09:30
3 окт в 09:30
5 200₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Аудиогид
Ярославль: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Откройте исторический Ярославль в увлекательной аудиоэкскурсии. Станьте частью вековых традиций
Начало: Улица Ушинского, 38/2 (Волковская площадь)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1 090₽ за человека
3 часа
Аудиогид
Ярославль: обзорная аудиоэкскурсия по столице Золотого кольца
Изучить средневековые памятники и понять особую роль города в судьбе России - на прогулке по центру
Начало: На Волковской площади
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
1 090₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир5 марта 2023Бульварная аудиоэкскурсия «Купеческое прошлое Ярославля»Содержательная, интересная экскурсия. Виктория просто молодец!!!! Много от неё узнали. Всё супер!!! Всем рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Аудиогиды»
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