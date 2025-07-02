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Экскурсия и мастер-класс по росписи картины

Узнайте историю эмальерного искусства и создайте свою картину в музее «Эмалис». Это уникальная возможность для каждого почувствовать себя художником
Музей «Эмалис» в Ярославле приглашает на экскурсию и мастер-класс по росписи картины. Здесь собрана крупнейшая коллекция работ в технике горячей эмали.

Участники узнают историю этой удивительной техники, познакомятся с произведениями известных художников и смогут создать собственное произведение под руководством мастера. Картина обжигается в муфельной печи, а готовая работа оформляется в дизайнерскую рамку. Это уникальный опыт, который останется в памяти надолго

5 причин купить этот билет

  • 🎨 Уникальная техника горячей эмали
  • 🏛️ Посещение музея «Эмалис»
  • 🖌️ Создание собственной картины
  • 👨‍🎨 Руководство опытного мастера
  • 🖼️ Дизайнерская рамка для готовой работы
Экскурсия и мастер-класс по росписи картины
Экскурсия и мастер-класс по росписи картины
Экскурсия и мастер-класс по росписи картины
Ближайшие даты:
2
июл3
июл4
июл5
июл6
июл7
июл8
июл
Время начала: 10:30, 12:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Музей «Эмалис»

Описание билета

Создайте свою уникальную картину

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где вы сможете погрузиться в мир удивительного искусства горячей эмали. В рамках мероприятия гости получат бесплатный доступ к музею эмальерного искусства, где откроют для себя историю возникновения этой уникальной техники.

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Знакомство с произведениями ведущих художников России и Европы.
  • Изучение технологии росписи красками на основе стекла по медной основе.
  • Создание своей собственной картины под руководством опытного мастера.
  • Обжиг готовой работы в муфельной печи при температуре до 850°С.

Ваши идеи — ваше вдохновение

Каждый участник мастер-класса сможет выбрать тему для своей картины, опираясь на личные предпочтения. Это отличная возможность выразить себя и создать что-то уникальное.

Подарок для всех

Мастер-класс станет особенно ценным подарком для тех, кто не имеет опыта в рисовании или испытывает страх перед созданием искусства. Здесь нет шансов испортить работу, так как картины из горячей эмали обладают особой прочностью и красотой.

Не упустите возможность открыть для себя мир эмальерного искусства и создать свою уникальную картину!

Ежедневно в 10:30, 12:00,16:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вы сможете увидеть огромную коллекцию эмалей
  • Которая формировалась с 1992 года. В коллекции музея находятся работы художников из России
  • Беларуси
  • Казахстана
  • Украины
  • Германии
  • Италии
  • Австрии
  • Испании
  • Голландии
  • Венгрии
  • Японии
  • Китая
  • Мексики и США
Что включено
  • Экскурсия по музею
  • Входной билет
  • Мастер-класс
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Тверицкая набережная, д. 15
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 10:30, 12:00,16:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Через некоторое время с Вами свяжется наш администратор для подтверждения брони
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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