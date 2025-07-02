Участники узнают историю этой удивительной техники, познакомятся с произведениями известных художников и смогут создать собственное произведение под руководством мастера. Картина обжигается в муфельной печи, а готовая работа оформляется в дизайнерскую рамку. Это уникальный опыт, который останется в памяти надолго
5 причин купить этот билет
- 🎨 Уникальная техника горячей эмали
- 🏛️ Посещение музея «Эмалис»
- 🖌️ Создание собственной картины
- 👨🎨 Руководство опытного мастера
- 🖼️ Дизайнерская рамка для готовой работы
Что можно увидеть
- Музей «Эмалис»
Описание билета
Создайте свою уникальную картину
Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где вы сможете погрузиться в мир удивительного искусства горячей эмали. В рамках мероприятия гости получат бесплатный доступ к музею эмальерного искусства, где откроют для себя историю возникновения этой уникальной техники.
Что вас ждет на мастер-классе?
- Знакомство с произведениями ведущих художников России и Европы.
- Изучение технологии росписи красками на основе стекла по медной основе.
- Создание своей собственной картины под руководством опытного мастера.
- Обжиг готовой работы в муфельной печи при температуре до 850°С.
Ваши идеи — ваше вдохновение
Каждый участник мастер-класса сможет выбрать тему для своей картины, опираясь на личные предпочтения. Это отличная возможность выразить себя и создать что-то уникальное.
Подарок для всех
Мастер-класс станет особенно ценным подарком для тех, кто не имеет опыта в рисовании или испытывает страх перед созданием искусства. Здесь нет шансов испортить работу, так как картины из горячей эмали обладают особой прочностью и красотой.
Не упустите возможность открыть для себя мир эмальерного искусства и создать свою уникальную картину!
Ежедневно в 10:30, 12:00,16:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы сможете увидеть огромную коллекцию эмалей
- Которая формировалась с 1992 года. В коллекции музея находятся работы художников из России
- Беларуси
- Казахстана
- Украины
- Германии
- Италии
- Австрии
- Испании
- Голландии
- Венгрии
- Японии
- Китая
- Мексики и США
Что включено
- Экскурсия по музею
- Входной билет
- Мастер-класс
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и как рано покупать?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Через некоторое время с Вами свяжется наш администратор для подтверждения брони