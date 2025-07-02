Музей «Эмалис» в Ярославле приглашает на экскурсию и мастер-класс по росписи картины. Здесь собрана крупнейшая коллекция работ в технике горячей эмали. Участники узнают историю этой удивительной техники, познакомятся с произведениями известных художников и смогут создать собственное произведение под руководством мастера. Картина обжигается в муфельной печи, а готовая работа оформляется в дизайнерскую рамку. Это уникальный опыт, который останется в памяти надолго

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Описание билета

Создайте свою уникальную картину

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где вы сможете погрузиться в мир удивительного искусства горячей эмали. В рамках мероприятия гости получат бесплатный доступ к музею эмальерного искусства, где откроют для себя историю возникновения этой уникальной техники.

Что вас ждет на мастер-классе?

Знакомство с произведениями ведущих художников России и Европы.

Изучение технологии росписи красками на основе стекла по медной основе.

Создание своей собственной картины под руководством опытного мастера.

Обжиг готовой работы в муфельной печи при температуре до 850°С.

Ваши идеи — ваше вдохновение

Каждый участник мастер-класса сможет выбрать тему для своей картины, опираясь на личные предпочтения. Это отличная возможность выразить себя и создать что-то уникальное.

Подарок для всех

Мастер-класс станет особенно ценным подарком для тех, кто не имеет опыта в рисовании или испытывает страх перед созданием искусства. Здесь нет шансов испортить работу, так как картины из горячей эмали обладают особой прочностью и красотой.

Не упустите возможность открыть для себя мир эмальерного искусства и создать свою уникальную картину!