«До скорова свиданя» — так заканчивал каждое письмо своей семье фронтовик-кочегар Михаил Кувшинов. Этот аудиоспектакль — о жизни фабрики «Упорный труд» в годы Великой Отечественной войны.
Вы пройдёте по действующим цехам, а в наушниках будут звучать истории о людях, дух которых не сломили ни голод, ни холод. Диалоги придуманы, но судьбы за ними — настоящие.
Описание аудиогида
Главный герой аудиоспектакля — почтальон Вова. С ним вы окунётесь в атмосферу фабрики и услышите маленькие истории людей во времена большой трагедии:
- Путешествие начнётся у проходной — там, где начинался день сотен женщин, подростков и стариков, что заменили у станков ушедших на фронт
- Вы пройдёте по действующим производственным цехам, которые станут живыми декорациями
- Почувствуете густой запах овечьей шерсти на складе
- Услышите оглушительный грохот машин в чесальном цеху
- Увидите механизмы, что хранят память о героическом труде
- Узнаете, какую роль в годы войны играли весточки с фронта
Кому будет интересно
- Школьникам 5–11 классов, для которых история Великой Отечественной войны зазвучит здесь особенно пронзительно и ярко
- Взрослым — жителям Ярославля и путешественникам, которые увлекается историей страны, ценят промышленное наследие региона и ищут небанальнык форматы погружения в прошлое
Организационные детали
- Вас встречу я или другой гид из нашей команды: выдадим наушники и расскажем о технике безопасности
- Аудиоспектакль длится 40 минут. После него вы осмотрите выставку с документами, фото и письмами, которые легли в основу сюжета аудиоспектакля
- В цехах поддерживаются особые температура и влажность: может быть жарко, пыльно и присутствовать мелкие частички шерсти в воздухе
в субботу в 12:00
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У проходной фабрики
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 29 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 699 туристов
Сотрудничаем с Ярославской фабрикой валяной обуви — старейшим действующим предприятием в стране по производству валенок. Мы единственные в Ярославле гиды по предприятию. Проведём для вас экскурсию по цехам, расскажем о создании традиционной русской обуви.
