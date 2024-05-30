Церковь Богоявления – экскурсии в Ярославле

Найдено 11 экскурсий в категории «Церковь Богоявления» в Ярославле, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
136 отзывов
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670 за всё до 10 чел.
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Христианский Ярославль: погружение в историю храмов и монастырей
Откройте для себя уникальную историю Ярославля через его древние храмы и Толгский монастырь, исследуя вековые традиции
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 300 за всё до 3 чел.
Ярославль сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Древний Ярославль, устремлённый в будущее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Ярославский феномен: уникальное путешествие в историю Ярославля
Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи
Начало: У театра Волкова
15 июня в 14:00
1 авг в 10:00
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославль: история, сладости и чай
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
90 отзывов
Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции
Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы
Начало: На Богоявленской площади
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900 за всё до 10 чел.
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
14 отзывов
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей
Начало: У Знаменской башни
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
1 200 за человека
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Золото Ярославля: уникальное путешествие в историю города
Познайте историческое наследие Ярославля, открывая двери в прошлое через эксклюзивные рассказы и уникальные памятники
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 400 за всё до 10 чел.
Ярославль: городские легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
3 200 за всё до 5 чел.
Каменные сказы Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Каменные сказы Ярославля
Оценить шедевры древнерусского зодчества на обзорной экскурсии
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
12 июня в 13:30
15 июня в 09:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Ярославль - Москва: связанные навеки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Ярославль и Москва: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир исторических связей Ярославля и Москвы, открывая тайны веков
Начало: В Кировском районе
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    30 мая 2024
    Ярославль: городские легенды
    Юлия знает очень много легенд города, пеший маршрут составлен очень грамотно, интерес сохраняется на всю экскурсию. Уникальные места города, закрытые
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    для туристов, были очень интересны, особенно с порцией историй. Рекомендации по досугу, приглашение на разнообразные программы, готовность отвечать на все вопросы оставили самое приятное впечатление от Ярославля и Юлии. Спасибо! Рекомендуем!

  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
    Интересный маршрут. Ольга, профессионал! И милая, приятная девушка 🌸.
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Вечерний Ярославль
    Большое спасибо выражаем Елене от всей нашей команды за прогулку по вечернему Ярославлю!!! Мы с коллегами, находясь в командировке, после
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    работы полностью переключились в историю и атмосферу старинного Ярославля! Благодаря Елене у нас получилось узнать много новых и очень интересных фактов об истории города и ее жителях и всё это в очень доходчивой интерактивной форме! Елена - коренная ярославна, безумно и трепетно любящая свой город, и именно поэтому мы в свою очередь получили огромное удовольствие от нашей встречи и прогулки! Елена - очень внимательный, доброжелательный и чуткий человек, подождала нас, несмотря на то, что мы сместили время встречи почти на час!!!, отвечала на наши индивид. вопросы помимо программы. Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся еще к Вам!

  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
    Много узнала про город. Видно что экскурсовод горит своим делом. Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Древний Ярославль, устремлённый в будущее
    Очень понравилась всей нашей компании экскурсия с гидом Ириной. Приятно слушать интеллигентного человека, прекрасно знающего и любящего свой город. Ирина готова ответить на любые вопросы и по истории города и по интересному досугу в Ярославле. Спасибо большое!
  • Y
    Yury
    20 мая 2024
    Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
    Ольга отличный специалист своего дела, большое спасибо! Рекомендую!!
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
    Очень понравилось: было познавательно, очень интересное изложение исторических фактов, некоторые даже с юмором, все организованно комфортно. Организаторы обаятельные люди. Спасибо им от всей души))))
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Древний Ярославль, устремлённый в будущее
    Ирина,очень доступно и интересно рассказала историю Ярославля, познакомила с его богатейшими красотами, очень видно что Ирина влюблена в свой край и поэтому экскурсия получилась очень насыщенная и интересная. спасибо большое
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Ярославль: история, сладости и чай
    Очень нескучный рассказ об истории. Постоянно был диалог. Получили ответы на все вопросы, даже на сложные, поскольку в Ярославле были не в первый раз. Очень рекомендую
  • Я
    Яна
    10 мая 2024
    Вечерний Ярославль
    Чудесная экскурсия! Замечательный гид Елена! Спасибо большое 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Церковь Богоявления»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Вечерний Ярославль
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  3. Ярославль сквозь века
  4. Древний Ярославль, устремлённый в будущее
  5. Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Церковь Богоявления" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 200 до 10 300. Туристы уже оставили гидам 462 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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