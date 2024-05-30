1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Христианский Ярославль: погружение в историю храмов и монастырей
Откройте для себя уникальную историю Ярославля через его древние храмы и Толгский монастырь, исследуя вековые традиции
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославский феномен: уникальное путешествие в историю Ярославля
Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи
Начало: У театра Волкова
15 июня в 14:00
1 авг в 10:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции
Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы
Начало: На Богоявленской площади
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей
Начало: У Знаменской башни
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Золото Ярославля: уникальное путешествие в историю города
Познайте историческое наследие Ярославля, открывая двери в прошлое через эксклюзивные рассказы и уникальные памятники
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Каменные сказы Ярославля
Оценить шедевры древнерусского зодчества на обзорной экскурсии
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
12 июня в 13:30
15 июня в 09:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль и Москва: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир исторических связей Ярославля и Москвы, открывая тайны веков
Начало: В Кировском районе
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина30 мая 2024Юлия знает очень много легенд города, пеший маршрут составлен очень грамотно, интерес сохраняется на всю экскурсию. Уникальные места города, закрытые
- ССветлана27 мая 2024Интересный маршрут. Ольга, профессионал! И милая, приятная девушка 🌸.
- ИИрина27 мая 2024Большое спасибо выражаем Елене от всей нашей команды за прогулку по вечернему Ярославлю!!! Мы с коллегами, находясь в командировке, после
- ЕЕвгения27 мая 2024Много узнала про город. Видно что экскурсовод горит своим делом. Спасибо большое!
- ООльга21 мая 2024Очень понравилась всей нашей компании экскурсия с гидом Ириной. Приятно слушать интеллигентного человека, прекрасно знающего и любящего свой город. Ирина готова ответить на любые вопросы и по истории города и по интересному досугу в Ярославле. Спасибо большое!
- YYury20 мая 2024Ольга отличный специалист своего дела, большое спасибо! Рекомендую!!
- ТТатьяна16 мая 2024Очень понравилось: было познавательно, очень интересное изложение исторических фактов, некоторые даже с юмором, все организованно комфортно. Организаторы обаятельные люди. Спасибо им от всей души))))
- ООльга15 мая 2024Ирина,очень доступно и интересно рассказала историю Ярославля, познакомила с его богатейшими красотами, очень видно что Ирина влюблена в свой край и поэтому экскурсия получилась очень насыщенная и интересная. спасибо большое
- ЕЕлена14 мая 2024Очень нескучный рассказ об истории. Постоянно был диалог. Получили ответы на все вопросы, даже на сложные, поскольку в Ярославле были не в первый раз. Очень рекомендую
- ЯЯна10 мая 2024Чудесная экскурсия! Замечательный гид Елена! Спасибо большое 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Церковь Богоявления»
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