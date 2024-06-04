Экскурсии в Толгский монастырь

Найдено 5 экскурсий в категории «Толгский монастырь» в Ярославле, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Посетить действующую женскую обитель на берегу Волги и раскрыть ее богатую историю
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
6 000 за всё до 3 чел.
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Христианский Ярославль: погружение в историю храмов и монастырей
Откройте для себя уникальную историю Ярославля через его древние храмы и Толгский монастырь, исследуя вековые традиции
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 300 за всё до 3 чел.
Три жемчужины в ожерелье Ярославля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
126 отзывов
Три жемчужины в ожерелье Ярославля: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Ярославля: Коровницкую слободу, храм Иоанна Предтечи и Толгский монастырь. Узнайте их истории и легенды
Начало: В любом удобном месте по договоренности
Сегодня в 17:00
10 июня в 07:00
8 000 за всё до 6 чел.
Монастыри и храмы земли Ярославской
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Монастыри и храмы Ярославля: погружение в историю и духовность
Откройте для себя уникальные святыни и духовные сокровища Ярославля в индивидуальной экскурсии по его знаменитым монастырям
Начало: В вашей гостинице, если она расположена в центре г...
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340 за всё до 4 чел.
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
🚗 На машине
Групповая
4 часа
26 отзывов
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Посетить один из самых значимых духовных центров региона и прикоснуться к его многовековой истории
Начало: Напротив вокзала Ярославля
Расписание: в понедельник в 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Три жемчужины в ожерелье Ярославля
    Замечательная экскурсия! Узнала много интересного. Экскурсовод Юрий- знаток своего дела: внимательный, эрудированный, доброжелательный. Рекомендую.
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
    Интересный маршрут. Ольга, профессионал! И милая, приятная девушка 🌸.
  • К
    Ксения
    24 мая 2024
    Три жемчужины в ожерелье Ярославля
    Прекрасная экскурсия
  • Е
    ЕЛЕНА
    22 мая 2024
    Три жемчужины в ожерелье Ярославля
    Очень благодарны экскурсоводу Юрию. Прислушался и выполнил все наши пожелания по организации экскурсии, так как с нами были пожилые люди.
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    Очень познавательно, а в нашем случае комфортно было воспринимать весь материал экскурсии. Уже несколько раз пользовались этим сайтом бронирования именно индивидуальных экскурсий всегда все складывалось отлично.

  • Y
    Yury
    20 мая 2024
    Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
    Ольга отличный специалист своего дела, большое спасибо! Рекомендую!!
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
    Очень понравилось: было познавательно, очень интересное изложение исторических фактов, некоторые даже с юмором, все организованно комфортно. Организаторы обаятельные люди. Спасибо им от всей души))))
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
    Отличная экскурсия, Ольга замечательный рассказчик. Спасибо, обязательно порекомендуем друзьям!
    Отличная экскурсия, Ольга замечательный рассказчик. Спасибо, обязательно порекомендуем друзьям!
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
    Мне очень понравилась поездка. Во-первых, Толгский монастырь, безусловно, место, которое следует посетить. Во-вторых, экскурсия прошла очень хорошо: Мария - отличный
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    экскурсовод, не только знающий, но и гибкий, отзывчивый на собеседника. Мне было интересно и полезно с ней общаться. Водитель тоже был очень хороший. В общем, если буду в Ярославле - буду заказывать еще экскурсии.

  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
    Экскурсию проводила представитель организатора - Лада. Любящий и знающий свой город экскурсовод. Путевая информация, экскурсия в монастыре интересно было и старшим и младшим. Удобный автомобиль, аккуратный и внимательный водитель. Рекомендую к сотрудничеству.
  • Л
    Лилия
    19 февраля 2024
    Монастыри и храмы земли Ярославской
    Все очень понравилось, Руслан великолепный экскурсовод. Интересно и подробно рассказал, показал, ответил на все вопросы, дал свободное время для осмысления
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    увиденного. Время пролетело не заметно. Погрузил в историю и современность этого потрясающе красивого и великого города. После его экскурсии хочется возвращаться в Ярославль снова и снова. Всем рекомендую. Спасибо огромное за великолепную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Толгский монастырь»

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  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Толгский монастырь" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 500 до 10 300. Туристы уже оставили гидам 228 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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