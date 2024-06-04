1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Посетить действующую женскую обитель на берегу Волги и раскрыть ее богатую историю
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Христианский Ярославль: погружение в историю храмов и монастырей
Откройте для себя уникальную историю Ярославля через его древние храмы и Толгский монастырь, исследуя вековые традиции
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Три жемчужины в ожерелье Ярославля: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Ярославля: Коровницкую слободу, храм Иоанна Предтечи и Толгский монастырь. Узнайте их истории и легенды
Начало: В любом удобном месте по договоренности
Сегодня в 17:00
10 июня в 07:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Монастыри и храмы Ярославля: погружение в историю и духовность
Откройте для себя уникальные святыни и духовные сокровища Ярославля в индивидуальной экскурсии по его знаменитым монастырям
Начало: В вашей гостинице, если она расположена в центре г...
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Посетить один из самых значимых духовных центров региона и прикоснуться к его многовековой истории
Начало: Напротив вокзала Ярославля
Расписание: в понедельник в 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024Замечательная экскурсия! Узнала много интересного. Экскурсовод Юрий- знаток своего дела: внимательный, эрудированный, доброжелательный. Рекомендую.
- ССветлана27 мая 2024Интересный маршрут. Ольга, профессионал! И милая, приятная девушка 🌸.
- ККсения24 мая 2024Прекрасная экскурсия
- ЕЕЛЕНА22 мая 2024Очень благодарны экскурсоводу Юрию. Прислушался и выполнил все наши пожелания по организации экскурсии, так как с нами были пожилые люди.
- YYury20 мая 2024Ольга отличный специалист своего дела, большое спасибо! Рекомендую!!
- ТТатьяна16 мая 2024Очень понравилось: было познавательно, очень интересное изложение исторических фактов, некоторые даже с юмором, все организованно комфортно. Организаторы обаятельные люди. Спасибо им от всей души))))
- ЕЕкатерина14 мая 2024Отличная экскурсия, Ольга замечательный рассказчик. Спасибо, обязательно порекомендуем друзьям!
- ЕЕлена13 мая 2024Мне очень понравилась поездка. Во-первых, Толгский монастырь, безусловно, место, которое следует посетить. Во-вторых, экскурсия прошла очень хорошо: Мария - отличный
- ООльга7 мая 2024Экскурсию проводила представитель организатора - Лада. Любящий и знающий свой город экскурсовод. Путевая информация, экскурсия в монастыре интересно было и старшим и младшим. Удобный автомобиль, аккуратный и внимательный водитель. Рекомендую к сотрудничеству.
- ЛЛилия19 февраля 2024Все очень понравилось, Руслан великолепный экскурсовод. Интересно и подробно рассказал, показал, ответил на все вопросы, дал свободное время для осмысления
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Толгский монастырь»
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