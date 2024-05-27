Казанский женский монастырь – экскурсии в Ярославле

Найдено 4 экскурсии в категории «Казанский женский монастырь» в Ярославле, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Христианский Ярославль: погружение в историю храмов и монастырей
Откройте для себя уникальную историю Ярославля через его древние храмы и Толгский монастырь, исследуя вековые традиции
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 300 за всё до 3 чел.
Тысячерублёвый Ярославль
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
20 отзывов
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000 за человека
Многоликий Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Многоликий Ярославль»: путешествие в историю
Исследуйте Ярославль: от императорского величия до ярославской Венеции в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
4 000 за всё до 8 чел.
Монастыри и храмы земли Ярославской
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Монастыри и храмы Ярославля: погружение в историю и духовность
Откройте для себя уникальные святыни и духовные сокровища Ярославля в индивидуальной экскурсии по его знаменитым монастырям
Начало: В вашей гостинице, если она расположена в центре г...
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
    Интересный маршрут. Ольга, профессионал! И милая, приятная девушка 🌸.
  • И
    Игорь
    24 мая 2024
    Тысячерублёвый Ярославль
    Очень душевно, и со знанием своего дела. Большое спасибо Полине.
  • Y
    Yury
    20 мая 2024
    Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
    Ольга отличный специалист своего дела, большое спасибо! Рекомендую!!
  • В
    Валентина
    17 мая 2024
    Тысячерублёвый Ярославль
    Огромное спасибо, за познавательную, необычаемую, увлекательную экскурсию! Было очень приятно слушать нашего экскурсовода Полину! Выражаем свою признательность!
    Огромное спасибо, за познавательную, необычаемую, увлекательную экскурсию! Было очень приятно слушать нашего экскурсовода Полину!Огромное спасибо, за познавательную, необычаемую, увлекательную экскурсию! Было очень приятно слушать нашего экскурсовода Полину!
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
    Очень понравилось: было познавательно, очень интересное изложение исторических фактов, некоторые даже с юмором, все организованно комфортно. Организаторы обаятельные люди. Спасибо им от всей души))))
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Тысячерублёвый Ярославль
    Полина, спасибо за экскурсию! Два с половиной часа пролетели очень быстро и увлекательно! Посетили все основные места Ярославля, узнали много
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    интересного об истории города и достопримечательностях. Всё организовано очень четко и пончтно: начиная от встречи и заканчивая личными советами и рекомендациями в конце экскурсии! Всем рекомендую!

  • Л
    Лилия
    19 февраля 2024
    Монастыри и храмы земли Ярославской
    Все очень понравилось, Руслан великолепный экскурсовод. Интересно и подробно рассказал, показал, ответил на все вопросы, дал свободное время для осмысления
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    увиденного. Время пролетело не заметно. Погрузил в историю и современность этого потрясающе красивого и великого города. После его экскурсии хочется возвращаться в Ярославль снова и снова. Всем рекомендую. Спасибо огромное за великолепную экскурсию!

  • Т
    Татьяна
    16 августа 2022
    Многоликий Ярославль
    Как нам показалось уклон в экскурсии был на архитектуру города. В целом экскурсия хорошая, но не хватало микрофона. Местами было плохо слышно, так как маршрут проходит по оживленной местности.
  • Д
    Дарья
    28 июля 2022
    Многоликий Ярославль
    Очень интересный маршрут и интересный рассказ. Видно, что Руслан многое знает и главное, что ему интересна история своего города. Для знакомства с городом must have
  • Е
    Елена
    25 июля 2022
    Многоликий Ярославль
    Отличная экскурсия для знакомства с городом. Замечательный гид, который как будто между делом, ненавязчиво рассказывает о памятниках настолько увлекательно и
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    вместе с тем с таким прекрасным знанием фактов, что прошлое города буквально оживает. И всегда был готов ответить на любые вопросы, возникавшие у нас по ходу экскурсии, более подобробно остановиться на каком-то моменте, который нам показался любопытным.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Казанский женский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
  2. Тысячерублёвый Ярославль
  3. Многоликий Ярославль
  4. Монастыри и храмы земли Ярославской
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Казанский женский монастырь" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 10 300. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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