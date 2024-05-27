1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Христианский Ярославль: погружение в историю храмов и монастырей
Откройте для себя уникальную историю Ярославля через его древние храмы и Толгский монастырь, исследуя вековые традиции
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 300₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2.5 часа
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Многоликий Ярославль»: путешествие в историю
Исследуйте Ярославль: от императорского величия до ярославской Венеции в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Монастыри и храмы Ярославля: погружение в историю и духовность
Откройте для себя уникальные святыни и духовные сокровища Ярославля в индивидуальной экскурсии по его знаменитым монастырям
Начало: В вашей гостинице, если она расположена в центре г...
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана27 мая 2024Интересный маршрут. Ольга, профессионал! И милая, приятная девушка 🌸.
- ИИгорь24 мая 2024Очень душевно, и со знанием своего дела. Большое спасибо Полине.
- YYury20 мая 2024Ольга отличный специалист своего дела, большое спасибо! Рекомендую!!
- ВВалентина17 мая 2024Огромное спасибо, за познавательную, необычаемую, увлекательную экскурсию! Было очень приятно слушать нашего экскурсовода Полину! Выражаем свою признательность!
- ТТатьяна16 мая 2024Очень понравилось: было познавательно, очень интересное изложение исторических фактов, некоторые даже с юмором, все организованно комфортно. Организаторы обаятельные люди. Спасибо им от всей души))))
- ООльга12 мая 2024Полина, спасибо за экскурсию! Два с половиной часа пролетели очень быстро и увлекательно! Посетили все основные места Ярославля, узнали много
- ЛЛилия19 февраля 2024Все очень понравилось, Руслан великолепный экскурсовод. Интересно и подробно рассказал, показал, ответил на все вопросы, дал свободное время для осмысления
- ТТатьяна16 августа 2022Как нам показалось уклон в экскурсии был на архитектуру города. В целом экскурсия хорошая, но не хватало микрофона. Местами было плохо слышно, так как маршрут проходит по оживленной местности.
- ДДарья28 июля 2022Очень интересный маршрут и интересный рассказ. Видно, что Руслан многое знает и главное, что ему интересна история своего города. Для знакомства с городом must have
- ЕЕлена25 июля 2022Отличная экскурсия для знакомства с городом. Замечательный гид, который как будто между делом, ненавязчиво рассказывает о памятниках настолько увлекательно и
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Казанский женский монастырь»
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