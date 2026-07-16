Чем живёт и дышит Ярославль? Каким было его прошлое? На прогулке вы получите ответы на главные вопросы о городе.
Я расскажу об истории и архитектуре волжского красавца, его золотом веке, купечестве и знаменитых личностях.
Покажу знаковые достопримечательности и поделюсь советами: что посетить самостоятельно и куда пойти за гастрономическими открытиями.
Я расскажу об истории и архитектуре волжского красавца, его золотом веке, купечестве и знаменитых личностях.
Покажу знаковые достопримечательности и поделюсь советами: что посетить самостоятельно и куда пойти за гастрономическими открытиями.
Описание экскурсии
Я расскажу интересные факты о городе простым языком без сухих дат и фраз.
- Встреча состоится в историческом центре города
- Мы прогуляемся по набережной и полюбуемся панорамной Стрелкой
- Попутно я развею миф про Ярославский кремль и расскажу о сенсационных открытиях в ходе раскопок на его территории
- Пройдём по местам съёмок знаменитых фильмов
- Вы оцените красоту выдающихся памятников архитектуры мирового значения
- Рассмотрите скульптурные композиции, которыми знаменит Ярославль, и узнаете, почему в городе повсюду встречается медвежья символика
- Разберёмся, что за спор затеяли ярославцы в митрополичьих палатах и почему борода для них была дороже жизни
- Приведу в пример несколько ярославских слов и выражений, которые вызовут у вас улыбку и запомнятся на всю жизнь
- Познакомлю с народными ярославскими промыслами и вы узнаете, что можно привезти на память из нашего города
Кроме того, в программе: часовня Казанской иконы Богоматери, церковь Михаила Архангела, Успенский собор, Демидовский сквер, Спасо-Афанасьевский монастырь, Вечный огонь и усадьба конца 18 века.
Экскурсия подойдёт и взрослым, и детям. И тем, кто впервые в городе, и тем, кто хочет освежить знания о Ярославле.
В благодарность за ваше доверие после экскурсии вас будет ждать сюрприз. Он выполняется под заказ специально для наших гостей.
Организационные детали
- За доплату возможно проведение экскурсии для большего количества участников — 700 ₽ за каждого следующего
- Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому возьмите с собой вещи в соответствии с прогнозом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ярославский музей-заповедник
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6487 туристов
Будем знакомы. Меня зовут Полина. Родилась и получила высшее историческое образование в городе Ярославле. За плечами опыт работы в туризме более 15 лет. Работала гидом в Турции, Доминикане, на нашем
Входит в следующие категории Ярославля
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