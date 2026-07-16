Чем живёт и дышит Ярославль? Каким было его прошлое? На прогулке вы получите ответы на главные вопросы о городе. Я расскажу об истории и архитектуре волжского красавца, его золотом веке, купечестве и знаменитых личностях. Покажу знаковые достопримечательности и поделюсь советами: что посетить самостоятельно и куда пойти за гастрономическими открытиями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 7 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Я расскажу интересные факты о городе простым языком без сухих дат и фраз.

Встреча состоится в историческом центре города

Мы прогуляемся по набережной и полюбуемся панорамной Стрелкой

Попутно я развею миф про Ярославский кремль и расскажу о сенсационных открытиях в ходе раскопок на его территории

Пройдём по местам съёмок знаменитых фильмов

Вы оцените красоту выдающихся памятников архитектуры мирового значения

Рассмотрите скульптурные композиции, которыми знаменит Ярославль, и узнаете, почему в городе повсюду встречается медвежья символика

Разберёмся, что за спор затеяли ярославцы в митрополичьих палатах и почему борода для них была дороже жизни

Приведу в пример несколько ярославских слов и выражений, которые вызовут у вас улыбку и запомнятся на всю жизнь

Познакомлю с народными ярославскими промыслами и вы узнаете, что можно привезти на память из нашего города

Кроме того, в программе: часовня Казанской иконы Богоматери, церковь Михаила Архангела, Успенский собор, Демидовский сквер, Спасо-Афанасьевский монастырь, Вечный огонь и усадьба конца 18 века.

Экскурсия подойдёт и взрослым, и детям. И тем, кто впервые в городе, и тем, кто хочет освежить знания о Ярославле.

В благодарность за ваше доверие после экскурсии вас будет ждать сюрприз. Он выполняется под заказ специально для наших гостей.

Организационные детали