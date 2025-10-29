читать дальше

него есть специфическое произношение и дикция, но мы его нормально понимали, он очень старался. На наши вопросы все отвечал. Даты нам учить наизусть не нужно, поэтому мы получали от экскурсии удовольствие.

Все объекты мы смотрели с Артёмом с улицы, не заходили внутрь. Без него бы мы так не изучили город, т. к. некоторые достопримечательности находятся в переулках.

А потом после экскурсии посетили все эти церкви и храмы внутри. Внешняя прелесть некоторых, не совпалала с внутренней. Старых фресок не много сохранилось, а многие храмы внутри просто побелены.

На следующий день мы сами уехали на такси в Свято-Введенский Толгский монастырь, а после него в Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках, погуляли и там, и там, а также по-разным берегам Волги. Эти два места тоже стоит посетить. Были там и на колокольнях.

Не впечатлило в городе Ярославская крепость и музей, внутри несколько музеев, у нас по комплексному билету не вошла звонница, которая наверное только и стоит, если туда идти. Собор и храм закрыты, туда не пускают, из-за этого и ощущение пустое осталось от данного места.