Исторический путь Ярославля

Погрузитесь в атмосферу Ярославля, открыв для себя его исторические памятники и культурное наследие. Узнайте о выдающихся личностях и событиях
Обзорная экскурсия по Ярославлю предлагает уникальную возможность познакомиться с его главными достопримечательностями. Увидите Успенский кафедральный собор, усадьбу Вахрамеевых и знаменитую Стрелку. Узнаете о роли купечества в развитии города, ярославских святых князьях и местных храмах.

Все объекты осматриваются снаружи, что позволяет сосредоточиться на исторических фактах и архитектурных особенностях
4.8
26 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю Ярославля
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🕍 Посещение знаковых храмов
  • 🏰 Знакомство с архитектурой 17 века
  • 🎭 Истории о выдающихся людях
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Успенский кафедральный собор
  • Усадьба Вахрамеевых
  • Стрелка
  • Памятник Тысячелетия
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Театр им. Фёдора Волкова
  • Знаменская башня

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Успенский кафедральный собор
  • Усадьбу Вахрамеевых
  • Стрелку — место слияния рек Волга и Которосль
  • Памятник Тысячелетия
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Театр им. Фёдора Волкова и памятник его основателю
  • Знаменскую башню

Вы узнаете:

  • Какую роль в развитии города сыграло купечество
  • Что известно о ярославских святых князьях
  • Как Фёдор Чермный получил уважение хана и женился на его дочери
  • Почему в Ярославле так много храмов 17 века
  • Кто был лучшим главой города за всю его историю
  • В декоре какого местного храма впервые применили изразцы

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У скульптуры медведя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем
Артем — ваш гид в Ярославле
Провёл экскурсии для 181 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Артём, я лицензированный гид. В Ярославле живу с рождения и очень его люблю. С радостью покажу вам все самые интересные места и поделюсь накопленными знаниями.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
2
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Исторический путь Ярославля (Анна)Исторический путь Ярославля (Анна)Исторический путь Ярославля (Анна)Исторический путь Ярославля (Анна)Исторический путь Ярославля (Светлана)Исторический путь Ярославля (Светлана)Исторический путь Ярославля (ЮЛИЯ)Исторический путь Ярославля (Людмила)Исторический путь Ярославля (Людмила)Исторический путь Ярославля (Людмила)Исторический путь Ярославля (Людмила)Исторический путь Ярославля (Людмила)Исторический путь Ярославля (Людмила)Исторический путь Ярославля (Людмила)Исторический путь Ярославля (Людмила)Исторический путь Ярославля (Людмила)Исторический путь Ярославля (Алексей)Исторический путь Ярославля (Алексей)Исторический путь Ярославля (Алексей)Исторический путь Ярославля (Алексей)
Л
Людмила
29 окт 2025
Интересный продуманный маршрут. Это было наше первое знакомство с городом и мы увидели Ярославль с его парадной стороны. Очень красивый город. Дождь мог бы помешать, но гид легко адаптировал посещение
читать дальше

достопримечательностей. По середине маршрута было запланировано посещение трапезной, где мы смогли согреться горячим чаем, что было очень кстати в такую промозглую погоду. 3 часа пролетели как на одном дыхании. Обязательно приедем еще.

Анна
Анна
9 окт 2025
Ездили самостоятельно с подругой по Золотому кольцу и в Ярославле решили взять экскурсию.
От экскурсии с Артемом остались в полном восторге! Легко, с юмором и интересно.

Артем очень терпеливо ждал, когда мы
читать дальше

резко меняли маршрут, чтобы потрогать красивости)))! Обычно после экскурсий мы вообще ничего не запоминаем, но Артём смог рассказать нам миллион интересностей, которые задержались в наших "светлых" головушках (и про Вахромеевых - известнейший род в Ярославле (основатель рода ввиду домашнего обучения всю жизнь делал 3 ошибки в слове из четырех букв, это не помешало ему стать известнейшим и богатейшим человеком города, и про Некрасова, который 3 раза оставался в 5м классе на второй год, и про дом, в котором располагалась наша гостиница) и еще много чего!
Мы ни разу не пожалели, что с нами по городу бродил Артем. Вместо положенных 2.5 часов, он провел с нами больше 4х…
В конце экскурсии требовали от него пояснений: откуда столько места в его молодой голове, как там все умещается, и почему на все наши вопросы (местами тупенькие и не имеющие прямого отношения к истории города) у него были ответы? Хотите знать? Закажите экскурсию у него и спросите сами, ответ вас удивит;)

Д
Дмитрий
13 сен 2025
Экскурсию проводил Артём Г. очень понравилось как он знает свой город и рассказал нам о нём всё очень понравилось
Татьяна
Татьяна
12 сен 2025
Спасибо Артёму за прекрасный рассказ о истории и настоящем города. Можем порекомендовать его, как знающего и любящего свой город гида.
Светлана
Светлана
9 авг 2025
Артем, к сожалению, приболел, и доверил меня своей коллеге Вере. Экскурсия прошла хорошо. Очень много материала, насыщенная прогулка. Считаю, что для одного дня в Ярославле то, что нужно. Базовая, но
читать дальше

достаточно масштабная обзорная экскурсия. В основном все осматривали снаружи, хотя в некоторые места заходили и внутрь. Вера прислушивалась к пожеланиям, построила маршрут так, что в конечном счёте мы оказались в шоколадном магазине. Там экскурсия закончилась и я зависла над выбором вкусностей в качестве сувенира. Вера рассказала про огромное количество всяких храмов, а также про огромное количество музеев. Я даже и не думала, что их там так много, поэтому если вы едете не на 1 день, как я, смело записывайте все варианты. В общем никаких нареканий у меня нет, цена вообще огонь, Вере огромное спасибо. Видно, что любит свой город и отлично знает его историю! Кстати, Вера часто сама предлагала меня сфотографировать, тоже за это отдельное спасибо, а то обычно лишний раз гида не хочется просить, всё-таки это не их работа

Н
Наталья
17 июл 2025
Наш гид провел нас по самым знаковым местам, рассказывал много интересных деталей про каждый из об’ектов. Все было очень ненавязчиво и хорошо запоминалось. Отличное знакомство с городом!
М
Марина
3 июл 2025
Полностью довольны экскурсией. Артем очень отзывчивый человек, любящий свой город. Рассказывал о нем увлеченно, интересно. Экскурсия продлилась даже дольше запланированного времени. Мы с удовольствием познакомились с городом. Спасибо!
А
Александр
16 мая 2025
Отличная экскурсия. За 3 часа прошли 6 км по городу, успели узнать очень много фактов. Экскурсовод отлично знает историю своего города, отдельных зданий, разбирается в особенностях архитектуры церковных и гражданских строений. Рекомендую всем, кто хочет узнать весь город, а не краткую обзорную экскурсию.
Спасибо за очень познавательный рассказ и позитивное общение.
Л
Лев
11 мая 2025
Артем профессионал высокого уровня и просто хороший человек, заинтересует любого. Такая любовь и воодушевлённость к любимому городу. Знает такие тонкости истории о которых и представить невозможно.
К
Кирилл
8 мая 2025
Спасибо Артёму за интересную экскурсию, отвечал на все вопросы, возникающие во время прогулки. Старался что-то рассказать от себя. 2,5 часа прошли незаметно.
Ф
Флюра
26 апр 2025
Несмотря на шквалистый ветер и холодную погоду провёл экскурсию достойно, увлекательно. Было интересно.
Ю
ЮЛИЯ
21 апр 2025
Гид показал нам красивый Ярославль. Мы прогулялись по набережной, послушали о достопримечательностях. Артем-экскурсовод молодой, немного путается в информации. Когда наберется опыта-будет "отлично".
Анастасия
Анастасия
21 апр 2025
Путешествовали с мамой. Ей очень нравятся экскурсии по историческим местам. Артём смог увлеч и меня, и её. 3 часа у нас пролетели очень быстро. Артём подстроился под наш темп.
Да, у
читать дальше

него есть специфическое произношение и дикция, но мы его нормально понимали, он очень старался. На наши вопросы все отвечал. Даты нам учить наизусть не нужно, поэтому мы получали от экскурсии удовольствие.
Все объекты мы смотрели с Артёмом с улицы, не заходили внутрь. Без него бы мы так не изучили город, т. к. некоторые достопримечательности находятся в переулках.
А потом после экскурсии посетили все эти церкви и храмы внутри. Внешняя прелесть некоторых, не совпалала с внутренней. Старых фресок не много сохранилось, а многие храмы внутри просто побелены.
На следующий день мы сами уехали на такси в Свято-Введенский Толгский монастырь, а после него в Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках, погуляли и там, и там, а также по-разным берегам Волги. Эти два места тоже стоит посетить. Были там и на колокольнях.
Не впечатлило в городе Ярославская крепость и музей, внутри несколько музеев, у нас по комплексному билету не вошла звонница, которая наверное только и стоит, если туда идти. Собор и храм закрыты, туда не пускают, из-за этого и ощущение пустое осталось от данного места.

Ольга
Ольга
6 апр 2025
Заказала экскурсию в Ярославле буквально в последний момент и ни на секунду не пожалела! Артем - замечательный экскурсовод: умный, начитанный, искренний, рассказывает нетривиальные вещи о городе и простым языком объясняет
читать дальше

сложные исторические события. Несмотря на холодную погоду, экскурсия вышла очень познавательная и увлекательная! Мы с семьей даже не заметили, как за два часа обошли весь центр города! Обязательно порекомендую этого экскурсовода друзьям, которые собираются посетить Ярославль!

Л
Людмила
25 мар 2025
Артём заболел, экскурсию проводила Вера. Очень приятная, отлично владеющая материалом! Спокойно и интересно провели время в центре Ярославля. Спасибо.
