Обзорная экскурсия по Ярославлю предлагает уникальную возможность познакомиться с его главными достопримечательностями. Увидите Успенский кафедральный собор, усадьбу Вахрамеевых и знаменитую Стрелку. Узнаете о роли купечества в развитии города, ярославских святых князьях и местных храмах.
Все объекты осматриваются снаружи, что позволяет сосредоточиться на исторических фактах и архитектурных особенностях
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Успенский кафедральный собор
- Усадьба Вахрамеевых
- Стрелка
- Памятник Тысячелетия
- Спасо-Преображенский монастырь
- Театр им. Фёдора Волкова
- Знаменская башня
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Успенский кафедральный собор
- Усадьбу Вахрамеевых
- Стрелку — место слияния рек Волга и Которосль
- Памятник Тысячелетия
- Спасо-Преображенский монастырь
- Театр им. Фёдора Волкова и памятник его основателю
- Знаменскую башню
Вы узнаете:
- Какую роль в развитии города сыграло купечество
- Что известно о ярославских святых князьях
- Как Фёдор Чермный получил уважение хана и женился на его дочери
- Почему в Ярославле так много храмов 17 века
- Кто был лучшим главой города за всю его историю
- В декоре какого местного храма впервые применили изразцы
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У скульптуры медведя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваш гид в Ярославле
Провёл экскурсии для 181 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Артём, я лицензированный гид. В Ярославле живу с рождения и очень его люблю. С радостью покажу вам все самые интересные места и поделюсь накопленными знаниями.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 26 отзывах
Фотографии от путешественников
Л
Людмила
29 окт 2025
Интересный продуманный маршрут. Это было наше первое знакомство с городом и мы увидели Ярославль с его парадной стороны. Очень красивый город. Дождь мог бы помешать, но гид легко адаптировал посещение
Анна
9 окт 2025
Ездили самостоятельно с подругой по Золотому кольцу и в Ярославле решили взять экскурсию.
От экскурсии с Артемом остались в полном восторге! Легко, с юмором и интересно.
Артем очень терпеливо ждал, когда мы
Д
Дмитрий
13 сен 2025
Экскурсию проводил Артём Г. очень понравилось как он знает свой город и рассказал нам о нём всё очень понравилось
Татьяна
12 сен 2025
Спасибо Артёму за прекрасный рассказ о истории и настоящем города. Можем порекомендовать его, как знающего и любящего свой город гида.
Светлана
9 авг 2025
Артем, к сожалению, приболел, и доверил меня своей коллеге Вере. Экскурсия прошла хорошо. Очень много материала, насыщенная прогулка. Считаю, что для одного дня в Ярославле то, что нужно. Базовая, но
Н
Наталья
17 июл 2025
Наш гид провел нас по самым знаковым местам, рассказывал много интересных деталей про каждый из об’ектов. Все было очень ненавязчиво и хорошо запоминалось. Отличное знакомство с городом!
М
Марина
3 июл 2025
Полностью довольны экскурсией. Артем очень отзывчивый человек, любящий свой город. Рассказывал о нем увлеченно, интересно. Экскурсия продлилась даже дольше запланированного времени. Мы с удовольствием познакомились с городом. Спасибо!
А
Александр
16 мая 2025
Отличная экскурсия. За 3 часа прошли 6 км по городу, успели узнать очень много фактов. Экскурсовод отлично знает историю своего города, отдельных зданий, разбирается в особенностях архитектуры церковных и гражданских строений. Рекомендую всем, кто хочет узнать весь город, а не краткую обзорную экскурсию.
Спасибо за очень познавательный рассказ и позитивное общение.
Л
Лев
11 мая 2025
Артем профессионал высокого уровня и просто хороший человек, заинтересует любого. Такая любовь и воодушевлённость к любимому городу. Знает такие тонкости истории о которых и представить невозможно.
К
Кирилл
8 мая 2025
Спасибо Артёму за интересную экскурсию, отвечал на все вопросы, возникающие во время прогулки. Старался что-то рассказать от себя. 2,5 часа прошли незаметно.
Ф
Флюра
26 апр 2025
Несмотря на шквалистый ветер и холодную погоду провёл экскурсию достойно, увлекательно. Было интересно.
Ю
ЮЛИЯ
21 апр 2025
Гид показал нам красивый Ярославль. Мы прогулялись по набережной, послушали о достопримечательностях. Артем-экскурсовод молодой, немного путается в информации. Когда наберется опыта-будет "отлично".
Анастасия
21 апр 2025
Путешествовали с мамой. Ей очень нравятся экскурсии по историческим местам. Артём смог увлеч и меня, и её. 3 часа у нас пролетели очень быстро. Артём подстроился под наш темп.
Да, у
Ольга
6 апр 2025
Заказала экскурсию в Ярославле буквально в последний момент и ни на секунду не пожалела! Артем - замечательный экскурсовод: умный, начитанный, искренний, рассказывает нетривиальные вещи о городе и простым языком объясняет
Л
Людмила
25 мар 2025
Артём заболел, экскурсию проводила Вера. Очень приятная, отлично владеющая материалом! Спокойно и интересно провели время в центре Ярославля. Спасибо.
