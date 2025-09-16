Приглашаю на атмосферную прогулку по Ярославлю. Вы узнаете главное о городе из уст коренной ярославны. Познакомитесь с его ключевыми вехами и памятниками старины.
А тем временем приглашённый профессиональный фотограф запечатлеет ваши эмоции в моменте и поймает удачные ракурсы с видом на достопримечательности центра.
А тем временем приглашённый профессиональный фотограф запечатлеет ваши эмоции в моменте и поймает удачные ракурсы с видом на достопримечательности центра.
Описание фото-прогулки
- Я расскажу, как зарождался город, и раскрою секрет Ярославского кремля.
- Вы узнаете о знаменитых архитектурных памятниках, поймёте роль золотого 17 века и купечества в наследии Ярославля.
- Поговорим о наших знаменитых земляках (Л. Собинове, Н. Некрасове, В. Терешковой, Елисеевых)
- Вы откроете уютные места, в которые захочется вернуться. А яркие и живые кадры станут для вас теплым воспоминанием о поездке сюда.
Маршрут прогулки: часовня Казанской иконы Богоматери, Ярославский музей-заповедник (внешний осмотр), церковь Михаила Архангела, Которосльная набережная, Стрелка, Успенский Кафедральный собор, Вечный огонь, Демидовский сквер, Советская площадь, церковь Ильи Пророка, усадьба конца 18 века.
Организационные детали
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon R или Canon EOS 5D Mark IV
- После встречи я пришлю в электронном виде 10 обработанных кадров каждому участнику прогулки и исходники
- Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому возьмите с собой вещи в соответствии с погодой
- Дополнительных расходов не предвидится
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ярославского музея-заповедник
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 6795 туристов
Будем знакомы. Меня зовут Полина. Родилась и получила высшее историческое образование в городе Ярославле. За плечами опыт работы в туризме более 15 лет. Работала гидом в Турции, Доминикане, на нашем
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Нам очень понравилась экскурсия. Мы были с 2-мя большими собаченьками и все прошло великолепно, очень хорошо нас приняли. Экскурсия без сухих фактов и очень плавный, понятный рассказ. Приятная прогулка с интересным рассказчиком. А фото на закате очень классные! Если хотите приятную прогулку с интересными историями и запоминающимися фото, то вам точно нужна эта экскурсия:)
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Потрясающая экскурсия! Полина отлично знает свой город и его историю. Рассказ увлекательный, на все вопросы гид с удовольствием отвечал. Фотографу Юлии отдельный поклон и благодарность! На память у нас останутся чудесные фотографии.
Фотопрогулку однозначно рекомендую!
Фотопрогулку однозначно рекомендую!
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Полина прекрасный экскурсовод. Отличный рассказчик. Очень внимательна к каждому экскурсанту. Обращает внимание на мелочи. Персональный подход к каждому. Очень рекомендую посетить экскурсии этой группы гидов.
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Интересная, не выматывающая прогулка с фотосессией. Отличное дополнение к большой автобусной экскурсии. Узнали много интересного о городе, хорошо провели время. Через пять дней получили ссылку на облачное хранилище фото. Очень удобно, не нужно мучаться с селфи, выбирать лучшие локации, есть возможность самому отобрать и отредактировать фотографии. Огромное спасибо экскурсоводу Полине и фотографу Юлии.
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С
Пришелся по душе такой формат экскурсии. Полина смогла создать очень легкую и приятную атмосферу. Информации было в меру, без претензии на академическую глубину, но и не в этом суть мероприятия. Время пролетело незаметно: немного освежили в памяти историю Ярославля, основные архитектурные особенности, полюбовались историческим центром. С нетерпением ждем фото.
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Замечательная экскурссия. Доступность материала, познавательный маршрут, обояние Полины и приятное времяпровождение. Фотопрогулка познавательна и остаются на память прекрасные фото. Чудесное сочетание. Рекомендую всем. Не пожалеете
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