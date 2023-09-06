Полина — ваш гид в Ярославле

Провела экскурсии для 146 туристов

Будем знакомы. Меня зовут Полина. Родилась в Ярославле и здесь же получила высшее историческое образование. За плечами опыт работы экскурсоводом в Турции, Доминикане, Сочи, а теперь я провожу экскурсии и в моём родном Ярославле (аккредитованный гид). Активно участвую в жизни города, например, в раскопках на территории Ярославского кремля. С радостью поделюсь с вами своими знаниями о городе и своим личным к нему отношением.

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