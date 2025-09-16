Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

А Анастасия Нам очень понравилась экскурсия. Мы были с 2-мя большими собаченьками и все прошло великолепно, очень хорошо нас приняли. Экскурсия без сухих фактов и очень плавный, понятный рассказ. Приятная прогулка с интересным рассказчиком. А фото на закате очень классные! Если хотите приятную прогулку с интересными историями и запоминающимися фото, то вам точно нужна эта экскурсия:) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Александра Потрясающая экскурсия! Полина отлично знает свой город и его историю. Рассказ увлекательный, на все вопросы гид с удовольствием отвечал. Фотографу Юлии отдельный поклон и благодарность! На память у нас останутся чудесные фотографии.

Фотопрогулку однозначно рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Надежда Полина прекрасный экскурсовод. Отличный рассказчик. Очень внимательна к каждому экскурсанту. Обращает внимание на мелочи. Персональный подход к каждому. Очень рекомендую посетить экскурсии этой группы гидов. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Владимир Интересная, не выматывающая прогулка с фотосессией. Отличное дополнение к большой автобусной экскурсии. Узнали много интересного о городе, хорошо провели время. Через пять дней получили ссылку на облачное хранилище фото. Очень удобно, не нужно мучаться с селфи, выбирать лучшие локации, есть возможность самому отобрать и отредактировать фотографии. Огромное спасибо экскурсоводу Полине и фотографу Юлии. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Пришелся по душе такой формат экскурсии. Полина смогла создать очень легкую и приятную атмосферу. Информации было в меру, без претензии на академическую глубину, но и не в этом суть мероприятия. Время пролетело незаметно: немного освежили в памяти историю Ярославля, основные архитектурные особенности, полюбовались историческим центром. С нетерпением ждем фото. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет