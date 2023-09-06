Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа
Приглашаю на атмосферную прогулку по Ярославлю. Вы узнаете главное о городе из уст коренной ярославны. Познакомитесь с его ключевыми вехами и памятниками старины.
А тем временем приглашённый профессиональный фотограф запечатлеет ваши эмоции в моменте и поймает удачные ракурсы с видом на достопримечательности центра.
А тем временем приглашённый профессиональный фотограф запечатлеет ваши эмоции в моменте и поймает удачные ракурсы с видом на достопримечательности центра.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Я расскажу, как зарождался город, и раскрою секрет Ярославского кремля.
- Вы узнаете о знаменитых архитектурных памятниках, поймёте роль золотого 17 века и купечества в наследии Ярославля.
- Поговорим о наших знаменитых земляках (Л. Собинове, Н. Некрасове, В. Терешковой, Елисеевых)
- Вы откроете уютные места, в которые захочется вернуться. А яркие и живые кадры станут для вас теплым воспоминанием о поездке сюда.
Маршрут прогулки: часовня Казанской иконы Богоматери, Ярославский музей-заповедник (внешний осмотр), церковь Михаила Архангела, Которосльная набережная, Стрелка, Успенский Кафедральный собор, Вечный огонь, Демидовский сквер, Советская площадь, церковь Ильи Пророка, усадьба конца 18 века.
Организационные детали
- После встречи я пришлю в электронном виде 10 обработанных кадров каждому участнику прогулки и примерно 50 исходников
- Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому возьмите с собой вещи в соответствии с погодой
- Дополнительных расходов не предвидится
в пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Ярославского музея-заповедника
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 17:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 146 туристов
Будем знакомы. Меня зовут Полина. Родилась в Ярославле и здесь же получила высшее историческое образование. За плечами опыт работы экскурсоводом в Турции, Доминикане, Сочи, а теперь я провожу экскурсии и в моём родном Ярославле (аккредитованный гид). Активно участвую в жизни города, например, в раскопках на территории Ярославского кремля. С радостью поделюсь с вами своими знаниями о городе и своим личным к нему отношением.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра
6 сен 2023
Потрясающая экскурсия! Полина отлично знает свой город и его историю. Рассказ увлекательный, на все вопросы гид с удовольствием отвечал. Фотографу Юлии отдельный поклон и благодарность! На память у нас останутся чудесные фотографии.
Фотопрогулку однозначно рекомендую!
Фотопрогулку однозначно рекомендую!
Владимир
19 авг 2023
Интересная, не выматывающая прогулка с фотосессией. Отличное дополнение к большой автобусной экскурсии. Узнали много интересного о городе, хорошо провели время. Через пять дней получили ссылку на облачное хранилище фото. Очень удобно, не нужно мучаться с селфи, выбирать лучшие локации, есть возможность самому отобрать и отредактировать фотографии. Огромное спасибо экскурсоводу Полине и фотографу Юлии.
Н
Надежда
15 авг 2023
Отлично организованная прогулка-экскурсия.
Елена
12 авг 2023
Замечательная экскурссия. Доступность материала, познавательный маршрут, обояние Полины и приятное времяпровождение. Фотопрогулка познавательна и остаются на память прекрасные фото. Чудесное сочетание. Рекомендую всем. Не пожалеете
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