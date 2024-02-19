Экскурсии от вашего отеля в Ярославле

Найдено 4 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Ярославле, цены от 7 340 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Монастыри и храмы земли Ярославской
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Монастыри и храмы Ярославля: погружение в историю и духовность
Откройте для себя уникальные святыни и духовные сокровища Ярославля в индивидуальной экскурсии по его знаменитым монастырям
Начало: В вашей гостинице, если она расположена в центре г...
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
7 340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 500 за всё до 3 чел.
Сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия по городу + Толгский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Сквозь эпохи: уникальное путешествие по Ярославлю и Толге
Откройте для себя богатую историю Ярославля и Толгского монастыря в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 12 300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная автобусная экскурсия «1000-летний Ярославль»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Экскурсия «1000-летний Ярославль»: путешествие по страницам истории
Откройте исторические сокровища Ярославля в комфортной автобусной экскурсии с индивидуальным подходом
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 7 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    19 февраля 2024
    Монастыри и храмы земли Ярославской
    Все очень понравилось, Руслан великолепный экскурсовод. Интересно и подробно рассказал, показал, ответил на все вопросы, дал свободное время для осмысления
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    увиденного. Время пролетело не заметно. Погрузил в историю и современность этого потрясающе красивого и великого города. После его экскурсии хочется возвращаться в Ярославль снова и снова. Всем рекомендую. Спасибо огромное за великолепную экскурсию!

  • Е
    Евгения
    1 октября 2023
    Сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия по городу + Толгский монастырь
    Потрясающая экскурсия! Город понравился. 2 слова - ещё вернёмся) это главное! Хотелось бы сказать спасибо нашему гиду, Эльвире, за чудесный
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    и познавательный день. Она очень глубоко знает свою работу, любит её и с удовольствием делится своими знаниями, очень доступно доносит сложную историческую информацию, что не мало важно. Сразу складывается цепочка и все укладывается в голове. А так же это очень добрый, милый человек. Который реагирует на просьбы и на высшем уровне все делает для вас!

  • В
    Вагина
    16 августа 2023
    Сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия по городу + Толгский монастырь
    Очень понравился экскурсовод Ирина
  • С
    Снежана
    5 августа 2023
    Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь
    Замечательный экскурсовод Галина Константиновна и галантный Водитель Евгений! Спасибо за экскурсию! Очень приятно, что в вашем городе такие душевные и интеллигентные люди, любящие свой город и историю!!!
  • А
    Алексей
    29 июля 2023
    Сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия по городу + Толгский монастырь
    Экскурсия удалась! И всё это благодаря экскурсоводу Ирине, которая с великой отдачей подходит к своему делу и любовью к собственному городу!
  • М
    Мария
    14 июня 2022
    Монастыри и храмы земли Ярославской
    Третий день опять проводим с Русланом. и опять потрясающе. Самые красивые храмы находятся на окраине Ярославля. А древний Толгский монастырь…
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    Это же просто чудо! Сколько невероятных усилий прикладывают его монахини, чтобы возрождать из руин такую божественную красоту. И еще у них вкусные обеды и выпечка. Спасибо Руслану: благодаря ему всего за три дня мы полюбили эти места навсегда

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Монастыри и храмы земли Ярославской
  2. Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь
  3. Сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия по городу + Толгский монастырь
  4. Индивидуальная автобусная экскурсия «1000-летний Ярославль»
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Храм Иоанна Предтечи
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2024
Сейчас в Ярославле в категории "От вашего отеля" можно забронировать 4 экскурсии от 7 340 до 12 300. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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