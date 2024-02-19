1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Монастыри и храмы Ярославля: погружение в историю и духовность
Откройте для себя уникальные святыни и духовные сокровища Ярославля в индивидуальной экскурсии по его знаменитым монастырям
Начало: В вашей гостинице, если она расположена в центре г...
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сквозь эпохи: уникальное путешествие по Ярославлю и Толге
Откройте для себя богатую историю Ярославля и Толгского монастыря в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 12 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «1000-летний Ярославль»: путешествие по страницам истории
Откройте исторические сокровища Ярославля в комфортной автобусной экскурсии с индивидуальным подходом
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 7 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия19 февраля 2024Все очень понравилось, Руслан великолепный экскурсовод. Интересно и подробно рассказал, показал, ответил на все вопросы, дал свободное время для осмысления
- ЕЕвгения1 октября 2023Потрясающая экскурсия! Город понравился. 2 слова - ещё вернёмся) это главное! Хотелось бы сказать спасибо нашему гиду, Эльвире, за чудесный
- ВВагина16 августа 2023Очень понравился экскурсовод Ирина
- ССнежана5 августа 2023Замечательный экскурсовод Галина Константиновна и галантный Водитель Евгений! Спасибо за экскурсию! Очень приятно, что в вашем городе такие душевные и интеллигентные люди, любящие свой город и историю!!!
- ААлексей29 июля 2023Экскурсия удалась! И всё это благодаря экскурсоводу Ирине, которая с великой отдачей подходит к своему делу и любовью к собственному городу!
- ММария14 июня 2022Третий день опять проводим с Русланом. и опять потрясающе. Самые красивые храмы находятся на окраине Ярославля. А древний Толгский монастырь…
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «От вашего отеля»
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