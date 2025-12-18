Мои заказы

Мотопульс Ярославля

Погрузитесь в атмосферу Ярославля, путешествуя на люксовых мотоциклах. Увидите исторические места и узнаете интересные факты о городе
Пассажиры мотоциклов отправляются в захватывающее путешествие по Ярославлю, чтобы увидеть его знаменитые достопримечательности, такие как Ярославский кремль и Богоявленская площадь. Профессиональные пилоты и современные мотоциклы гарантируют комфорт и безопасность.

Путешествие включает в себя посещение таких мест, как Дмитриевская площадь и скульптура «Паруса молодости».

Это идеальная возможность для тех, кто хочет совместить любовь к скорости с изучением истории города

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏍️ Незабываемое мотоприключение
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🎧 Голосовая связь и музыка
  • 🌟 Профессиональные пилоты
  • 📚 Увлекательные исторические факты
Что можно увидеть

  • Ярославский кремль
  • Богоявленская площадь
  • Дмитриевская площадь
  • Церковь Иоанна Предтечи
  • Скульптура «Паруса молодости»

Описание экскурсии

  • Ярославский кремль — место, полное истории и красоты
  • Богоявленская площадь с памятником Ярославу Мудрому
  • Дмитриевская площадь с церквями Димитрия Солунского и Похвалы Пресвятой Богородицы
  • Ярославский государственный педагогический университет
  • Аллея космонавтов
  • Улица Победы и Вознесенские казармы — символ Ярославля
  • Скульптура «Паруса молодости» — две алюминиевые конструкции, напоминающие паруса
  • Великая русская река Волга
  • Церковь Иоанна Предтечи — уникальный памятник русской архитектуры 17 века
  • А также: река Которосль, колесо обозрения «Золотое кольцо», стадион «Шинник», Юбилейный и Октябрьский мосты

Мы поговорим о мототуризме и современном Ярославле прямо на сидениях современных мотоциклов.

Вы узнаете:

  • Где было найдено «Слово о полку Игореве»
  • Какой мост в городе называют «старым»
  • В каком месте и когда был основан Нижний Новгород
  • Почему на гербе города изображён медведь с секирой
  • И многое другое

Организационные детали

  • Поедем на люксовых мотоциклах Honda
  • Перед поездкой проведём инструктаж
  • По вашему желанию заберём вас от дома и привезём обратно — 750 ₽ с человека в одну сторону
  • С вами поедет опытный пилот из нашей команды

Особенности программы

  • За каждым участником закреплён отдельный мотоцикл и пилот. Каждый обязательно надевает шлем с профессиональной голосовой связью, одноразовые подшлемники и перчатки
  • Вес одного участника — не более 115 кг
  • Программа подходит участникам с 12 лет
  • В дождливую погоду каждому путешественнику выдаём непродуваемую и непромокаемую одежду

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный8650 ₽
Увеличенный10 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Подзеленье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
читать дальше

(коляской), подогревом и ветрозащитой. В прохладную погоду выдаём непродуваемую и непромокаемую одежду, дождевики. За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот, а все шлемы оснащены голосовой связью. Прокатим с ветерком и в полной безопасности. Поехали!

