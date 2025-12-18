Пассажиры мотоциклов отправляются в захватывающее путешествие по Ярославлю, чтобы увидеть его знаменитые достопримечательности, такие как Ярославский кремль и Богоявленская площадь. Профессиональные пилоты и современные мотоциклы гарантируют комфорт и безопасность.
Путешествие включает в себя посещение таких мест, как Дмитриевская площадь и скульптура «Паруса молодости».
Это идеальная возможность для тех, кто хочет совместить любовь к скорости с изучением истории города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏍️ Незабываемое мотоприключение
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🎧 Голосовая связь и музыка
- 🌟 Профессиональные пилоты
- 📚 Увлекательные исторические факты
Что можно увидеть
- Ярославский кремль
- Богоявленская площадь
- Дмитриевская площадь
- Церковь Иоанна Предтечи
- Скульптура «Паруса молодости»
Описание экскурсии
- Ярославский кремль — место, полное истории и красоты
- Богоявленская площадь с памятником Ярославу Мудрому
- Дмитриевская площадь с церквями Димитрия Солунского и Похвалы Пресвятой Богородицы
- Ярославский государственный педагогический университет
- Аллея космонавтов
- Улица Победы и Вознесенские казармы — символ Ярославля
- Скульптура «Паруса молодости» — две алюминиевые конструкции, напоминающие паруса
- Великая русская река Волга
- Церковь Иоанна Предтечи — уникальный памятник русской архитектуры 17 века
- А также: река Которосль, колесо обозрения «Золотое кольцо», стадион «Шинник», Юбилейный и Октябрьский мосты
Мы поговорим о мототуризме и современном Ярославле прямо на сидениях современных мотоциклов.
Вы узнаете:
- Где было найдено «Слово о полку Игореве»
- Какой мост в городе называют «старым»
- В каком месте и когда был основан Нижний Новгород
- Почему на гербе города изображён медведь с секирой
- И многое другое
Организационные детали
- Поедем на люксовых мотоциклах Honda
- Перед поездкой проведём инструктаж
- По вашему желанию заберём вас от дома и привезём обратно — 750 ₽ с человека в одну сторону
- С вами поедет опытный пилот из нашей команды
Особенности программы
- За каждым участником закреплён отдельный мотоцикл и пилот. Каждый обязательно надевает шлем с профессиональной голосовой связью, одноразовые подшлемники и перчатки
- Вес одного участника — не более 115 кг
- Программа подходит участникам с 12 лет
- В дождливую погоду каждому путешественнику выдаём непродуваемую и непромокаемую одежду
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|8650 ₽
|Увеличенный
|10 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Подзеленье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
