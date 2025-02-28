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взаимодействовал с детьми. Несмотря на то, что мои дети не самые заинтересованные в истории, кое-что из рассказа у них отложилось. Сам маршрут был несколько утомительным для младшего, но это было ожидаемо. Все получили удовольствие в конечном итоге и это главное.