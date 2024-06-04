Экскурсии в храм Иоанна Предтечи

Найдено 14 экскурсий в категории «Храм Иоанна Предтечи» в Ярославле, цены от 1 300 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ярославль - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
118 отзывов
Ярославль - любовь с первого взгляда: исторические сокровища и живая история
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: от старинных храмов до купеческих особняков. Уникальный формат экскурсии-спектакля
Начало: В любой гостинице города
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340 за всё до 4 чел.
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
79 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300 за человека
Тысячерублёвый Ярославль
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
20 отзывов
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000 за человека
Ярославль сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Три жемчужины в ожерелье Ярославля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
126 отзывов
Три жемчужины в ожерелье Ярославля: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Ярославля: Коровницкую слободу, храм Иоанна Предтечи и Толгский монастырь. Узнайте их истории и легенды
Начало: В любом удобном месте по договоренности
Сегодня в 17:00
10 июня в 07:00
8 000 за всё до 6 чел.
Неизведанный Ярославль
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Неизведанный Ярославль
Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра
Начало: На улице Первомайская
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
99909 491 за всё до 4 чел.
Второй раз в Ярославле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города
Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 150 за всё до 10 чел.
Древний Ярославль, устремлённый в будущее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900 за всё до 10 чел.
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Золото Ярославля: уникальное путешествие в историю города
Познайте историческое наследие Ярославля, открывая двери в прошлое через эксклюзивные рассказы и уникальные памятники
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 400 за всё до 10 чел.
Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»
Отправиться в старинную слободу Ярославля и познакомиться с древними ремёслами
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
1 990 за всё до 4 чел.
Монастыри и храмы земли Ярославской
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Монастыри и храмы Ярославля: погружение в историю и духовность
Откройте для себя уникальные святыни и духовные сокровища Ярославля в индивидуальной экскурсии по его знаменитым монастырям
Начало: В вашей гостинице, если она расположена в центре г...
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340 за всё до 4 чел.
Ярославль - древний город символов
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
139 отзывов
Ярославль: путешествие по древнему городу символов
Откройте для себя тайны Ярославля, где каждый символ и легенда оживают в увлекательной истории
Начало: Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стор...
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
70006 650 за всё до 6 чел.
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
4 100 за всё до 10 чел.
Ярославское узорочье
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Ярославское узорочье
Исследовать живописные слободы, раскрыть их истории и прочувствовать эстетику древних храмов
Начало: Советская площадь д. 7
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
7 500 за всё до 18 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anatoly
    4 июня 2024
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Профессионал, влюблённый в историю страны и города. Углублённые знания и желание передать это гостям! Даже дождь не смог помешать. СПАСИБО!
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Три жемчужины в ожерелье Ярославля
    Замечательная экскурсия! Узнала много интересного. Экскурсовод Юрий- знаток своего дела: внимательный, эрудированный, доброжелательный. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Неизведанный Ярославль
    Хотим поблагодарить Егора за чудесную, незабываемую экскурсию!!! Его экскурсия/ как бальзам на душу!! Настолько интересно доступно и познавательно излагает материал.
    читать дальше

    Человек глубоких знаний, приятный в общении, идущий навстречу твоим пожеланиям!! После не совсем удачной экскурсии по Костроме, эта экскурсия нас просто вдохновила!! Мы от всей души желаем Егору успехов! Спасибо огромное! Просидели в машине с открытыми ртами -3 часа пролетели незаметно. Кто уже бывал в Ярославке и видел центр - настоятельно рекомендуем экскурсию»Неизведанный Ярославль!!

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Великолепная экскурсия! Руслан прекрасный рассказчик, покажет Ярославль со всех сторон. Ответит на любые вопросы, даст советы по всем направлениям. И
    читать дальше

    воцерковленным и светским будет интересно и познавательно. Я человек с ограниченными возможностями и Руслан грамотно выстроил нашу экскурсию, а это очень важно, кто понимает. Матушке Руслана поклон от нас за следки, пригодились уже в поездке. Мы рекомендуем.

  • К
    Кузнецова
    30 мая 2024
    Ярославль - древний город символов
    Для тех, кто интересуется альтернативной историей - крайне интересно, разнообразно и познавательно. Единственно, рассчитывайте свои силы - три часа достаточно тяжело проходить)) Спасибо за замечательный день!
  • Г
    Галина
    28 мая 2024
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Прекрасное знакомство с городом и его историей! Руслан очень интересно рассказывает! За короткое время - большой объем информации, с искренней любовью к городу. Огромная благодарность🙏
  • И
    Игорь
    24 мая 2024
    Тысячерублёвый Ярославль
    Очень душевно, и со знанием своего дела. Большое спасибо Полине.
  • К
    Ксения
    24 мая 2024
    Три жемчужины в ожерелье Ярославля
    Прекрасная экскурсия
  • Е
    ЕЛЕНА
    22 мая 2024
    Три жемчужины в ожерелье Ярославля
    Очень благодарны экскурсоводу Юрию. Прислушался и выполнил все наши пожелания по организации экскурсии, так как с нами были пожилые люди.
    читать дальше

    Очень познавательно, а в нашем случае комфортно было воспринимать весь материал экскурсии. Уже несколько раз пользовались этим сайтом бронирования именно индивидуальных экскурсий всегда все складывалось отлично.

  • М
    Марина
    21 мая 2024
    Ярославль - древний город символов
    Егор,спасибо! Нам, как любителям альтернативной истории, было интересно. Узнали некоторые новые моменты. Так держать и удачи Вам!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Храм Иоанна Предтечи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Ярославль - любовь с первого взгляда
  2. Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
  3. Тысячерублёвый Ярославль
  4. Ярославль сквозь века
  5. Три жемчужины в ожерелье Ярославля
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Храм Иоанна Предтечи" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 1 300 до 9 491 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 691 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 14 экскурсий в Ярославле на 2024 год по теме «Храм Иоанна Предтечи», 691 ⭐ отзыв, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам