1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ярославль - любовь с первого взгляда: исторические сокровища и живая история
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: от старинных храмов до купеческих особняков. Уникальный формат экскурсии-спектакля
Начало: В любой гостинице города
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Три жемчужины в ожерелье Ярославля: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Ярославля: Коровницкую слободу, храм Иоанна Предтечи и Толгский монастырь. Узнайте их истории и легенды
Начало: В любом удобном месте по договоренности
Сегодня в 17:00
10 июня в 07:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Неизведанный Ярославль
Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра
Начало: На улице Первомайская
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
99909 491₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города
Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 150₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Золото Ярославля: уникальное путешествие в историю города
Познайте историческое наследие Ярославля, открывая двери в прошлое через эксклюзивные рассказы и уникальные памятники
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»
Отправиться в старинную слободу Ярославля и познакомиться с древними ремёслами
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
1 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Монастыри и храмы Ярославля: погружение в историю и духовность
Откройте для себя уникальные святыни и духовные сокровища Ярославля в индивидуальной экскурсии по его знаменитым монастырям
Начало: В вашей гостинице, если она расположена в центре г...
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Ярославль: путешествие по древнему городу символов
Откройте для себя тайны Ярославля, где каждый символ и легенда оживают в увлекательной истории
Начало: Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стор...
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
70006 650₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
4 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославское узорочье
Исследовать живописные слободы, раскрыть их истории и прочувствовать эстетику древних храмов
Начало: Советская площадь д. 7
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
7 500₽ за всё до 18 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnatoly4 июня 2024Профессионал, влюблённый в историю страны и города. Углублённые знания и желание передать это гостям! Даже дождь не смог помешать. СПАСИБО!
- ННаталья4 июня 2024Замечательная экскурсия! Узнала много интересного. Экскурсовод Юрий- знаток своего дела: внимательный, эрудированный, доброжелательный. Рекомендую.
- ННаталья2 июня 2024Хотим поблагодарить Егора за чудесную, незабываемую экскурсию!!! Его экскурсия/ как бальзам на душу!! Настолько интересно доступно и познавательно излагает материал.
- ООльга30 мая 2024Великолепная экскурсия! Руслан прекрасный рассказчик, покажет Ярославль со всех сторон. Ответит на любые вопросы, даст советы по всем направлениям. И
- ККузнецова30 мая 2024Для тех, кто интересуется альтернативной историей - крайне интересно, разнообразно и познавательно. Единственно, рассчитывайте свои силы - три часа достаточно тяжело проходить)) Спасибо за замечательный день!
- ГГалина28 мая 2024Прекрасное знакомство с городом и его историей! Руслан очень интересно рассказывает! За короткое время - большой объем информации, с искренней любовью к городу. Огромная благодарность🙏
- ИИгорь24 мая 2024Очень душевно, и со знанием своего дела. Большое спасибо Полине.
- ККсения24 мая 2024Прекрасная экскурсия
- ЕЕЛЕНА22 мая 2024Очень благодарны экскурсоводу Юрию. Прислушался и выполнил все наши пожелания по организации экскурсии, так как с нами были пожилые люди.
- ММарина21 мая 2024Егор,спасибо! Нам, как любителям альтернативной истории, было интересно. Узнали некоторые новые моменты. Так держать и удачи Вам!:)
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Храм Иоанна Предтечи»
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