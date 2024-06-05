🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 525 отзывов Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов Начало: На площади Волкова Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 46 отзывов Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города Начало: Ярославский музей-заповедник Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 454 отзыва Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города 4 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 2.5 часа 20 отзывов Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого... Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 79 отзывов Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 14 отзывов Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей Начало: У Знаменской башни Расписание: в пятницу и субботу в 17:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 5 отзывов Фотоэкскурсия по Ярославлю Влюбиться в город и сохранить яркие фотовоспоминания на память о путешествии Начало: на стрелке 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 2 отзыва Ярославль в лицах Познакомится с городом через воспоминания о нём великих авторов (в группе) Начало: На Богоявленской площади Расписание: в понедельник в 16:00, в среду в 12:45, в пятницу в 17:15, в субботу и воскресенье в 18:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 3 часа 139 отзывов Ярославль: путешествие по древнему городу символов Откройте для себя тайны Ярославля, где каждый символ и легенда оживают в увлекательной истории Начало: Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стор... 7000 6 650 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 2 отзыва Экскурсия-квест для детей в Ярославле Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате Начало: На Богоявленской площади 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Ярославль - город богатырей и воинов Узнать старейший город России на «воинственной» пешеходной экскурсии от 10 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 7 отзывов Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа Начало: На Волковской площади Расписание: в пятницу и субботу в 17:00 2 000 ₽ за человека