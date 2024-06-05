Экскурсии с посещением Кремля

Найдено 13 экскурсий в категории «Ярославский кремль» в Ярославле, цены от 750 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первые шаги в Ярославле
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
525 отзывов
Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов
Начало: На площади Волкова
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
750 за человека
Экспресс-знакомство с Ярославлем
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
46 отзывов
Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города
Начало: Ярославский музей-заповедник
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750 за человека
Здравствуй, Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
454 отзыва
Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города
Сегодня в 08:00
11 июня в 12:00
4 670 за всё до 5 чел.
Тысячерублёвый Ярославль
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
20 отзывов
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000 за человека
Древний Ярославль, устремлённый в будущее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900 за всё до 10 чел.
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
14 отзывов
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей
Начало: У Знаменской башни
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
1 200 за человека
Фотоэкскурсия по Ярославлю
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Фотоэкскурсия по Ярославлю
Влюбиться в город и сохранить яркие фотовоспоминания на память о путешествии
Начало: на стрелке
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.
Ярославль в лицах
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
2 отзыва
Ярославль в лицах
Познакомится с городом через воспоминания о нём великих авторов (в группе)
Начало: На Богоявленской площади
Расписание: в понедельник в 16:00, в среду в 12:45, в пятницу в 17:15, в субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 000 за человека
Ярославль - древний город символов
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
139 отзывов
Ярославль: путешествие по древнему городу символов
Откройте для себя тайны Ярославля, где каждый символ и легенда оживают в увлекательной истории
Начало: Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стор...
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
70006 650 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5 000 за всё до 7 чел.
Ярославль - город богатырей и воинов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Ярославль - город богатырей и воинов
Узнать старейший город России на «воинственной» пешеходной экскурсии
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 10 200 за всё до 10 чел.
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа
Начало: На Волковской площади
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
2 000 за человека
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
От древности до современности - со своим личным «голосом города»
Сегодня в 10:00
12 июня в 13:00
от 3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Первые шаги в Ярославле
    Большое спасибо гиду Илье за интересную и познавательную прогулку по Ярославлю!
  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Экспресс-знакомство с Ярославлем
    Все супер. Очень понравилась экскурсия!
  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Здравствуй, Ярославль
    Отличная экскурсия по историческому центру Ярославля. Только приятные и позитивные впечатления!
  • н
    наталия
    3 июня 2024
    Экспресс-знакомство с Ярославлем
    Экскурсовод Светлана потрясающий позитивный рассказчик, хочется слушать и слушать… Все просто отлично и замечательно.
  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Здравствуй, Ярославль
    Здравствуйте! Замечательная экскурсия. Содержательно, интересно! Всё понравилось.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Первые шаги в Ярославле
    Очень понравилась гид Валентина. Интересная подача материала, воспринимается легко и в то же время много интересного и познавательного. Благодаря Валентине
    читать дальше

    влюбилась в Ярославль. Почувствовала с какой любовью она подходит к работе и к нам слушателям. Экскурсия получилась волшебная. Буду всем рекомендовать.

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Первые шаги в Ярославле
    Ознакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. Прошлись по экскурсионному маршруту. Жаль времени было очень мало. Наверное формат такой экскурсии подразумевает больше времени. Особенно при групповой. Рекомендую.
    Ознакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. ПрошлисьОзнакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. ПрошлисьОзнакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. Прошлись
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Экскурсия-квест для детей в Ярославле
    Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%
    Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%
  • К
    Кузнецова
    30 мая 2024
    Ярославль - древний город символов
    Для тех, кто интересуется альтернативной историей - крайне интересно, разнообразно и познавательно. Единственно, рассчитывайте свои силы - три часа достаточно тяжело проходить)) Спасибо за замечательный день!
  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
    Много узнала про город. Видно что экскурсовод горит своим делом. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Ярославский кремль»

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  3. Здравствуй, Ярославль
  4. Тысячерублёвый Ярославль
  5. Древний Ярославль, устремлённый в будущее
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  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
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