1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов
Начало: На площади Волкова
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
750₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города
Начало: Ярославский музей-заповедник
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города
Сегодня в 08:00
11 июня в 12:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей
Начало: У Знаменской башни
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
1 200₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия по Ярославлю
Влюбиться в город и сохранить яркие фотовоспоминания на память о путешествии
Начало: на стрелке
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Ярославль в лицах
Познакомится с городом через воспоминания о нём великих авторов (в группе)
Начало: На Богоявленской площади
Расписание: в понедельник в 16:00, в среду в 12:45, в пятницу в 17:15, в субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 000₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Ярославль: путешествие по древнему городу символов
Откройте для себя тайны Ярославля, где каждый символ и легенда оживают в увлекательной истории
Начало: Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стор...
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
70006 650₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль - город богатырей и воинов
Узнать старейший город России на «воинственной» пешеходной экскурсии
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 10 200₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа
Начало: На Волковской площади
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
От древности до современности - со своим личным «голосом города»
Сегодня в 10:00
12 июня в 13:00
от 3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Большое спасибо гиду Илье за интересную и познавательную прогулку по Ярославлю!
- ВВалентина5 июня 2024Все супер. Очень понравилась экскурсия!
- ИИгорь3 июня 2024Отличная экскурсия по историческому центру Ярославля. Только приятные и позитивные впечатления!
- ннаталия3 июня 2024Экскурсовод Светлана потрясающий позитивный рассказчик, хочется слушать и слушать… Все просто отлично и замечательно.
- ЕЕвгений3 июня 2024Здравствуйте! Замечательная экскурсия. Содержательно, интересно! Всё понравилось.
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась гид Валентина. Интересная подача материала, воспринимается легко и в то же время много интересного и познавательного. Благодаря Валентине
- ЕЕлена3 июня 2024Ознакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. Прошлись по экскурсионному маршруту. Жаль времени было очень мало. Наверное формат такой экскурсии подразумевает больше времени. Особенно при групповой. Рекомендую.
- ААнастасия31 мая 2024Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%
- ККузнецова30 мая 2024Для тех, кто интересуется альтернативной историей - крайне интересно, разнообразно и познавательно. Единственно, рассчитывайте свои силы - три часа достаточно тяжело проходить)) Спасибо за замечательный день!
- ЕЕвгения27 мая 2024Много узнала про город. Видно что экскурсовод горит своим делом. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Ярославский кремль»
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