Что вас ждет:
- Я познакомлю вас с историей создания Волжской набережной, с её разновременной застройкой, где переплетаются и роскошные здания XVIII-XIXвв., и храмы, и дома советского периода, и вековые липы. Кульминацией этой прогулки станет панорама Стрелки — места слияния двух рек и знакомство с ранней историей Ярославля.
Известный драматург А. Н. Островский, посетив Ярославль ещё в середине XIX века, записал в своём дневнике «Набережная на Волге уж куда как хороша. » Убедитесь в этом сами, посетив эту экскурсию!