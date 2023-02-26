Эта экскурсия подойдёт тем, кто желает получить общее представление о Ярославле не утомляясь. Её маршрут короткий (всего 1,5 км), но очень насыщенный памятниками архитектуры разных эпох.
Это совмещение приятной неспешной прогулки с осмотром достопримечательностей и ненавязчивой информацией.
Особенно это актуально для семей с маленькими детьми: дети гуляют и наслаждаются Волжскими просторами, а родители удовлетворяют свои познавательные потребности.
Это совмещение приятной неспешной прогулки с осмотром достопримечательностей и ненавязчивой информацией.
Особенно это актуально для семей с маленькими детьми: дети гуляют и наслаждаются Волжскими просторами, а родители удовлетворяют свои познавательные потребности.
Описание экскурсииЧто вас ждет: Я познакомлю вас с историей создания Волжской набережной, с её разновременной застройкой, где переплетаются и роскошные здания XVIII-XIXвв., и храмы, и дома советского периода, и вековые липы. Кульминацией этой прогулки станет панорама Стрелки — места слияния двух рек и знакомство с ранней историей Ярославля. Известный драматург А. Н. Островский, посетив Ярославль ещё в середине XIX века, записал в своём дневнике «Набережная на Волге уж куда как хороша!» Убедитесь в этом сами, посетив эту экскурсию!
Вы сами выбираете дату и время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Н.А. Некрасову
- Волжская набережная
- Церковь Рождества Христова XVII в
- Беседка-ротонда XIX в
- Церковь Николы Надеина XVII в
- Губернаторский дом
- Бывший особняк купца Кузнецова XIX в
- Бывший дом общества врачей XVIII в
- Волжская башня XVII в
- Дом Болконского
- Ильинско-Тихоновская церковь XIX в
- Митрополичьи палаты XVII в
- Успенский кафедральный собор
- Скульптурная композиция «Троица»
- Памятный камень об основании Ярославля
- Стрелка
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Н.А. Некрасову
Завершение: Стрелка
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Понравилось знание предмета Экскурсии, умение интересно преподнести информацию, непосредственное и не консервативное общение.
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