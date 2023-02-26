Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Эта экскурсия подойдёт тем, кто желает получить общее представление о Ярославле не утомляясь. Её маршрут короткий (всего 1,5 км), но очень насыщенный памятниками архитектуры разных эпох.



Это совмещение приятной неспешной прогулки с осмотром достопримечательностей и ненавязчивой информацией.



Особенно это актуально для семей с маленькими детьми: дети гуляют и наслаждаются Волжскими просторами, а родители удовлетворяют свои познавательные потребности. 5 6 отзывов

Юлия Ваш гид в Ярославле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 3500 ₽ за экскурсию Цена за 1-50 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 6 отзывов 1 час Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет: Я познакомлю вас с историей создания Волжской набережной, с её разновременной застройкой, где переплетаются и роскошные здания XVIII-XIXвв., и храмы, и дома советского периода, и вековые липы. Кульминацией этой прогулки станет панорама Стрелки — места слияния двух рек и знакомство с ранней историей Ярославля. Известный драматург А. Н. Островский, посетив Ярославль ещё в середине XIX века, записал в своём дневнике «Набережная на Волге уж куда как хороша!» Убедитесь в этом сами, посетив эту экскурсию!

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Памятник Н.А. Некрасову

Волжская набережная

Церковь Рождества Христова XVII в

Беседка-ротонда XIX в

Церковь Николы Надеина XVII в

Губернаторский дом

Бывший особняк купца Кузнецова XIX в

Бывший дом общества врачей XVIII в

Волжская башня XVII в

Дом Болконского

Ильинско-Тихоновская церковь XIX в

Митрополичьи палаты XVII в

Успенский кафедральный собор

Скульптурная композиция «Троица»

Памятный камень об основании Ярославля

Стрелка Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Памятник Н.А. Некрасову Завершение: Стрелка Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.