Неспешная прогулка по Волжской набережной

Эта экскурсия подойдёт тем, кто желает получить общее представление о Ярославле не утомляясь

Эта экскурсия подойдёт тем, кто желает получить общее представление о Ярославле не утомляясь.

Её маршрут короткий (всего 1, 5 км), но очень насыщенный памятниками архитектуры разных эпох.

Это совмещение приятной неспешной прогулки с осмотром достопримечательностей и ненавязчивой информацией.

Особенно это актуально для семей с маленькими детьми: дети гуляют и наслаждаются Волжскими просторами, а родители удовлетворяют свои познавательные потребности.
Неспешная прогулка по Волжской набережной
Неспешная прогулка по Волжской набережной
Неспешная прогулка по Волжской набережной
Неспешная прогулка по Волжской набережной
Неспешная прогулка по Волжской набережной
Неспешная прогулка по Волжской набережной

Что вы увидите 🤩

  • Памятник Н. А. Некрасову
  • Волжская набережная
  • Церковь Рождества Христова XVII в.
  • Беседка-ротонда XIX в.
  • Церковь Николы Надеина XVII в.
  • Губернаторский дом
  • Бывший особняк купца Кузнецова XIX в.
  • Бывший дом общества врачей XVIII в.
  • Волжская башня XVII в.
  • Дом Болконского
  • Ильинско-Тихоновская церковь XIX в.
  • Митрополичьи палаты XVII в.
  • Успенский кафедральный собор
  • Скульптурная композиция «Троица»
  • Памятный камень об основании Ярославля
  • Стрелка

Что вас ждет:

  • Я познакомлю вас с историей создания Волжской набережной, с её разновременной застройкой, где переплетаются и роскошные здания XVIII-XIXвв., и храмы, и дома советского периода, и вековые липы. Кульминацией этой прогулки станет панорама Стрелки — места слияния двух рек и знакомство с ранней историей Ярославля.
Известный драматург А. Н. Островский, посетив Ярославль ещё в середине XIX века, записал в своём дневнике «Набережная на Волге уж куда как хороша. » Убедитесь в этом сами, посетив эту экскурсию!

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Стандартное предложение
1 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Памятник Н. А. Некрасову
Завершение: Стрелка
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Юлия П.
Юлия П.
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