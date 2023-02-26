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Неспешная прогулка по Волжской набережной

Индивидуальная экскурсия по историческим местам Ярославля на Волжской набережной
Эта экскурсия подойдёт тем, кто желает получить общее представление о Ярославле не утомляясь. Её маршрут короткий (всего 1,5 км), но очень насыщенный памятниками архитектуры разных эпох.

Это совмещение приятной неспешной прогулки с осмотром достопримечательностей и ненавязчивой информацией.

Особенно это актуально для семей с маленькими детьми: дети гуляют и наслаждаются Волжскими просторами, а родители удовлетворяют свои познавательные потребности.
5
6 отзывов
Неспешная прогулка по Волжской набережной
Неспешная прогулка по Волжской набережной
Неспешная прогулка по Волжской набережной

Описание экскурсии

Что вас ждет: Я познакомлю вас с историей создания Волжской набережной, с её разновременной застройкой, где переплетаются и роскошные здания XVIII-XIXвв., и храмы, и дома советского периода, и вековые липы. Кульминацией этой прогулки станет панорама Стрелки — места слияния двух рек и знакомство с ранней историей Ярославля. Известный драматург А. Н. Островский, посетив Ярославль ещё в середине XIX века, записал в своём дневнике «Набережная на Волге уж куда как хороша!» Убедитесь в этом сами, посетив эту экскурсию!

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник Н.А. Некрасову
  • Волжская набережная
  • Церковь Рождества Христова XVII в
  • Беседка-ротонда XIX в
  • Церковь Николы Надеина XVII в
  • Губернаторский дом
  • Бывший особняк купца Кузнецова XIX в
  • Бывший дом общества врачей XVIII в
  • Волжская башня XVII в
  • Дом Болконского
  • Ильинско-Тихоновская церковь XIX в
  • Митрополичьи палаты XVII в
  • Успенский кафедральный собор
  • Скульптурная композиция «Троица»
  • Памятный камень об основании Ярославля
  • Стрелка
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Н.А. Некрасову
Завершение: Стрелка
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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1
Д
Понравилось знание предмета Экскурсии, умение интересно преподнести информацию, непосредственное и не консервативное общение.
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Понравилось знание предмета Экскурсии, умение интересно преподнести информацию, непосредственное и не консервативное общение.
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