Эта экскурсия подойдёт тем, кто желает получить общее представление о Ярославле не утомляясь.



Её маршрут короткий (всего 1, 5 км), но очень насыщенный памятниками архитектуры разных эпох.



Это совмещение приятной неспешной прогулки с осмотром достопримечательностей и ненавязчивой информацией.



Особенно это актуально для семей с маленькими детьми: дети гуляют и наслаждаются Волжскими просторами, а родители удовлетворяют свои познавательные потребности.