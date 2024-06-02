Митрополичьи палаты – экскурсии в Ярославле

Найдено 9 экскурсий в категории «Митрополичьи палаты» в Ярославле, цены от 1 090 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Ярославлю - на самокате
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2.5 часа
82 отзыва
По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия
В легком темпе и дружеском формате объедете главные достопримечательности Ярославля, узнаете о его истории и архитектуре, почувствуете дух города
Начало: У стадиона «Спартаковец»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 670 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
272 отзыва
Популярное предложение
Добро пожаловать в Ярославль: Погружение в историю и культуру
Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Богоявления или по договорённости
Завтра в 14:00
11 июня в 16:00
4 000 за всё до 6 чел.
Ярославль сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Авторская прогулка по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Авторская прогулка по Ярославлю
Следовать за нескучной историей, открывать тайны и легенды, влюбляться в древний город
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 900 за всё до 3 чел.
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории
Начало: В районе Волжской набережной
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
По следам Екатерины Великой в Ярославле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По следам Екатерины Великой в Ярославле
Посетить места, в которых побывала императрица, и осознать её роль в судьбе города
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340 за всё до 4 чел.
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
Начало: Которосльная набережная, 57°37’13.2 «N 39°53’25.0»...
Расписание: По договоренности
12 июня в 14:00
15 июня в 09:00
от 3 800 за всё до 9 чел.
Путешествие в историю: легенды старого Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Путешествие в историю: легенды старого Ярославля
Начало: Ярославль, Углическая башня Богоявленская пл., 25
Расписание: ПН - ВС
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4 200 за всё до 3 чел.
Ярославль: обзорная пешеходная аудиоэкскурсия по столице Золотого кольца
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
Ярославль: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Откройте исторический Ярославль в увлекательной аудиоэкскурсии. Станьте частью вековых традиций
Начало: Улица Ушинского, 38/2 (Волковская площадь)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 090 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Добро пожаловать в Ярославль
    Огромное спасибо Наталье за экскурсию - все было очень интересно и комфортно. 3 часа пролетели незаметно. Чувствуется, что человек увлечена
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    и занят своим делом - прекрасное знание истории города, много интересных деталей, хорошая подача материала, юмор. Светлая энергия) Легкость в общении) Сегодня пойдем добирать самостоятельно по следам вчерашней экскурсии - заходить внутрь храмов) спасибо большое, мы получили удовольствие) Наталью рекомендую)

  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    По Ярославлю - на самокате
    Очень понравилась экскурсия! Было интересно, позновательно и динамично!!!
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    По Ярославлю - на самокате
    Потрясающая экскурсия! Формат на самокате просто👍👍👍 Альбертина нас погрузила в мир Ярославля сквозь века! Очень благодарны за такое прекрасное путешествие!
  • L
    Larisa
    27 мая 2024
    Добро пожаловать в Ярославль
    Сегодня с огромным удовольствием и благодарностью пишу отзыв о нашем маленьком однодневном путешествии в столицу "Золотого кольца" - Ярославль, с
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    экскурсоводом Натальей. Мы много путешествуем самостоятельно, и всегда пользуемся услугами гидов-экскурсоводов, поэтому есть с чем сравнить. Наталья, высокоинтеллектуальный человек с глубоким знанием истории, 3 часа нашей экскурсии прошли на одном дыхании. Чувствуется что человек любит свою работу. С ней было невероятно комфортно, легко, в кайф. Очень хочется поблагодарить за профессионализм, любовь к своей работе, за лёгкость, за комфортное времяпровождение, за ответственное и уважительное отношение к туристам. Спасибо! Желаем Вам удачи и доброго здоровья.

    Сегодня с огромным удовольствием и благодарностью пишу отзыв о нашем маленьком однодневном путешествии в столицу "ЗолотогоСегодня с огромным удовольствием и благодарностью пишу отзыв о нашем маленьком однодневном путешествии в столицу "ЗолотогоСегодня с огромным удовольствием и благодарностью пишу отзыв о нашем маленьком однодневном путешествии в столицу "ЗолотогоСегодня с огромным удовольствием и благодарностью пишу отзыв о нашем маленьком однодневном путешествии в столицу "ЗолотогоСегодня с огромным удовольствием и благодарностью пишу отзыв о нашем маленьком однодневном путешествии в столицу "Золотого
  • В
    Виктория
    13 мая 2024
    Добро пожаловать в Ярославль
    Впервые были в Ярославле с семьёй. Выбирали экскурсию на tripstere исходя из рейтинга на сайте - и не прогадали. С
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    первых минут Наталья заинтересовала не только взрослых, но и детей, задавая наводящие вопросы. В лёгкой и непринужденной атмосфере, мы не заметили, как прошло 3 часа. Экскурсия с гидом гораздо более всеобъемлющая, нежели самостоятельная прогулка по городу. Особенно хочется отметить грамотную и благозвучную речь Натальи, отчего ее хочется слушать все больше и больше. Как путешественники со стажем, хотим отметить, что прогулка по Ярославлю с гидом Натальей, была незабываемой. Спасибо вам за незабываемую экскурсию, впечатления от которой останутся у нас надолго!

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    «Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
    Экскурсия понравилась. Было интересно.
  • А
    Алексей
    11 мая 2024
    «Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
    Очень приятный экскурсовод! Очень интересный и профессиональный рассказ об истории Ярославля! мы все были впечатлены рассказом Юлии! Рекомендуем!
  • А
    Андрей
    10 мая 2024
    По Ярославлю - на самокате
    Отличная и удобная экскурсия. Григорий спасибо за интересное содержание и ответы на сопутствующие вопросы!
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Ярославль сквозь века
    Очень понравилась экскурсия с Ириной! Человек очень эрудирован, владеет большим количеством информации! Мы в первый раз в Ярославле и было
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    очень интересно увидеть значимые места для города! Не повезло с погодой, но даже это не испортило нашего впечатления от города и Ирины! Спасибо большое за экскурсию! Однозначно порекомендую друзьям! ☺

  • Н
    Наталия
    1 мая 2024
    Ярославль сквозь века
    Экскурсия очень понравилась, содержательно. Экскурсовод ориентировалась на нашу реакцию и чувствовалось, что готова работать с разной аудиторией. Все участники были довольны, и дети и взрослые. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Митрополичьи палаты»

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Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Митрополичьи палаты" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 090 до 7 340. Туристы уже оставили гидам 509 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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