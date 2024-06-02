1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия
В легком темпе и дружеском формате объедете главные достопримечательности Ярославля, узнаете о его истории и архитектуре, почувствуете дух города
Начало: У стадиона «Спартаковец»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Добро пожаловать в Ярославль: Погружение в историю и культуру
Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Богоявления или по договорённости
Завтра в 14:00
11 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская прогулка по Ярославлю
Следовать за нескучной историей, открывать тайны и легенды, влюбляться в древний город
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории
Начало: В районе Волжской набережной
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам Екатерины Великой в Ярославле
Посетить места, в которых побывала императрица, и осознать её роль в судьбе города
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
Начало: Которосльная набережная, 57°37’13.2 «N 39°53’25.0»...
Расписание: По договоренности
12 июня в 14:00
15 июня в 09:00
от 3 800₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в историю: легенды старого Ярославля
Начало: Ярославль, Углическая башня Богоявленская пл., 25
Расписание: ПН - ВС
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4 200₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
3 часа
Ярославль: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Откройте исторический Ярославль в увлекательной аудиоэкскурсии. Станьте частью вековых традиций
Начало: Улица Ушинского, 38/2 (Волковская площадь)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 090₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 июня 2024Огромное спасибо Наталье за экскурсию - все было очень интересно и комфортно. 3 часа пролетели незаметно. Чувствуется, что человек увлечена
- ССветлана31 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Было интересно, позновательно и динамично!!!
- ННаталья29 мая 2024Потрясающая экскурсия! Формат на самокате просто👍👍👍 Альбертина нас погрузила в мир Ярославля сквозь века! Очень благодарны за такое прекрасное путешествие!
- LLarisa27 мая 2024Сегодня с огромным удовольствием и благодарностью пишу отзыв о нашем маленьком однодневном путешествии в столицу "Золотого кольца" - Ярославль, с
- ВВиктория13 мая 2024Впервые были в Ярославле с семьёй. Выбирали экскурсию на tripstere исходя из рейтинга на сайте - и не прогадали. С
- ООльга13 мая 2024Экскурсия понравилась. Было интересно.
- ААлексей11 мая 2024Очень приятный экскурсовод! Очень интересный и профессиональный рассказ об истории Ярославля! мы все были впечатлены рассказом Юлии! Рекомендуем!
- ААндрей10 мая 2024Отличная и удобная экскурсия. Григорий спасибо за интересное содержание и ответы на сопутствующие вопросы!
- ААнна10 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Ириной! Человек очень эрудирован, владеет большим количеством информации! Мы в первый раз в Ярославле и было
- ННаталия1 мая 2024Экскурсия очень понравилась, содержательно. Экскурсовод ориентировалась на нашу реакцию и чувствовалось, что готова работать с разной аудиторией. Все участники были довольны, и дети и взрослые. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Митрополичьи палаты»
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