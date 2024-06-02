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первых минут Наталья заинтересовала не только взрослых, но и детей, задавая наводящие вопросы. В лёгкой и непринужденной атмосфере, мы не заметили, как прошло 3 часа. Экскурсия с гидом гораздо более всеобъемлющая, нежели самостоятельная прогулка по городу. Особенно хочется отметить грамотную и благозвучную речь Натальи, отчего ее хочется слушать все больше и больше. Как путешественники со стажем, хотим отметить, что прогулка по Ярославлю с гидом Натальей, была незабываемой. Спасибо вам за незабываемую экскурсию, впечатления от которой останутся у нас надолго!