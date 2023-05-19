Экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля

Описание
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Отправляясь в прогулку на ретромобиле, вы узнаете откуда начинался и как строился Ярославль, познакомитесь с историческими памятниками архитектуры и их истории, мы проедем по Волжской набережной и центральной площади города.
Экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля
Экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля
Экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля
Экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля
Ближайшие даты:
19
мая
20
мая

Что вас ожидает:

  • Волжская набережная
  • Церковь Ильи Пророка
  • Церковь Рождества Христова
  • Церковь Николы Надеина
  • Церковь Спаса на Городу
  • Спасо - Афанасьевский монастырь
  • Губернаторский дом и беседка
  • Особняк Вахромеева и Дедюлина
  • Усадьба Матвеевских
  • Демидовский сквер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Центр Ярославля представляют особый интерес как образец градостроительной политики 18-го века и является особо охраняемой ЮНЭСКО – как памятника мирового значения. Город – один из немногих областных центров России, где сохранились в значительном количестве постройки почти всех стилей русского зодчества последних пяти столетий.

Вы увидите:

  • Волжская набережная.
  • церковь Ильи Пророка.
  • церковь Рождества Христова.
  • церковь Николы Надеина.
  • церковь Спаса на Городу.
  • Спасо - Афанасьевский монастырь.
  • Губернаторский дом,
  • особняк Вахромеева,
  • усадьба Матвеевских.
  • Демидовский сквер.

Важно знать:

Вместимость в ретромобиль не более 7 пассажиров (в т. ч. дети).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Авторский аудиогид
  • Услуги трансфера
Место начала и завершения?
Ярославль, ул. Советская площадь, д. 7
Когда начало
Выберите дату при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Вместимость в ретромобиль не более 7 пассажиров (в т. ч. дети)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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