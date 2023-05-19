Центр Ярославля представляют особый интерес как образец градостроительной политики 18-го века и является особо охраняемой ЮНЭСКО – как памятника мирового значения. Город – один из немногих областных центров России, где сохранились в значительном количестве постройки почти всех стилей русского зодчества последних пяти столетий.

Вы увидите:

Волжская набережная.

церковь Ильи Пророка.

церковь Рождества Христова.

церковь Николы Надеина.

церковь Спаса на Городу.

Спасо - Афанасьевский монастырь.

Губернаторский дом,

особняк Вахромеева,

усадьба Матвеевских.

Демидовский сквер.

Важно знать:

Вместимость в ретромобиль не более 7 пассажиров (в т. ч. дети).