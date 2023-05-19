Отправляясь в прогулку на ретромобиле, вы узнаете откуда начинался и как строился Ярославль, познакомитесь с историческими памятниками архитектуры и их истории, мы проедем по Волжской набережной и центральной площади города.
Ближайшие даты:
19
мая
мая
20
мая
мая
Что вас ожидает:
- Волжская набережная
- Церковь Ильи Пророка
- Церковь Рождества Христова
- Церковь Николы Надеина
- Церковь Спаса на Городу
- Спасо - Афанасьевский монастырь
- Губернаторский дом и беседка
- Особняк Вахромеева и Дедюлина
- Усадьба Матвеевских
- Демидовский сквер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Центр Ярославля представляют особый интерес как образец градостроительной политики 18-го века и является особо охраняемой ЮНЭСКО – как памятника мирового значения. Город – один из немногих областных центров России, где сохранились в значительном количестве постройки почти всех стилей русского зодчества последних пяти столетий.
Вы увидите:
- Волжская набережная.
- церковь Ильи Пророка.
- церковь Рождества Христова.
- церковь Николы Надеина.
- церковь Спаса на Городу.
- Спасо - Афанасьевский монастырь.
- Губернаторский дом,
- особняк Вахромеева,
- усадьба Матвеевских.
- Демидовский сквер.
Важно знать:
Вместимость в ретромобиль не более 7 пассажиров (в т. ч. дети).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Авторский аудиогид
- Услуги трансфера
- Место начала и завершения?
- Ярославль, ул. Советская площадь, д. 7
- Когда начало
- Выберите дату при бронировании
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Вместимость в ретромобиль не более 7 пассажиров (в т. ч. дети)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании