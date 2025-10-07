Вы отправитесь в речное путешествие по Которосли и Волге, чтобы увидеть Ярославль с необычного ракурса — с палубы уютного моторного катера.
С воды город раскрывается иначе: храмы и набережные, мосты и монастырские стены кажутся особенно величественными, а вид на слияние двух рек напоминает о месте, где зародился древний Ярославль.
С воды город раскрывается иначе: храмы и набережные, мосты и монастырские стены кажутся особенно величественными, а вид на слияние двух рек напоминает о месте, где зародился древний Ярославль.
Описание экскурсии
Ярославль с воды
- Вы пройдёте мимо Доманского острова и выйдете к Стрелке — знаковому месту встречи Волги и Которосли
- Увидите Златоустовскую церковь, старинные набережные и мосты через Волгу
- Причалите к Толгскому женскому монастырю, где у вас будет час свободного времени для прогулки по территории
Комфорт и безопасность
За штурвалом будет опытный капитан с более чем 30-летним стажем. Перед отправлением вы прослушаете инструктаж и получите спасательные жилеты, а в прохладную погоду — ещё и уютные пледы. Всё, что останется вам — наслаждаться видами и свежим ветром над водой.
Организационные детали
- Максимальное количество участников — 3 взрослых + 1 ребёнок
- Возможен расширенный маршрут. Вы отправитесь вверх по Волге, к Воздвиженскому бору и живописной реке Ить. Подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Ярославле
Меня зовут Александр! Опытный капитан на быстром катере со знаниями истории своего родного города Ярославля и водных просторов. Также являюсь опытным рыбаком. С радостью прокачу вас с ветерком или неспешно под рассказы о нашем прекрасном городе! Могу организовать рыбалку. А также желающих обучу и поставлю на водные лыжи, что принесёт вам море позитивных эмоций!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Всë очень понравилось. Хороший, быстрый катер. Отличные виды на Ярославль с воды. Куча впечатлений за приемлемые деньги.
К
Очень понравилась прогулка на катере, прокатились и с ветерком и тихо вдоль красивых мест, посетили Томской монастырь-красивейшое место!
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии на «Прогулка по водным просторам Ярославля»
Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль: городские легенды
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
9 мая в 14:30
10 мая в 14:30
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль для новичков
Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
7 мая в 13:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль для детей
Без дат и скучных фактов: узнать о городе и его жителях, а также заглянуть в музей истории пряника
Завтра в 09:00
6 мая в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
Посетить знаковые святыни и узнать религиозную историю первого православного города на Волге
Начало: В Ярославле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 ₽ за всё до 2 чел.
от 10 000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.