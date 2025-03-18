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Фабрики-кухни, клубы, отказ от украшательства, упор на функциональность… Социализм нужно было строить — и без новой архитектуры это было невозможно. Экспериментальные кварталы стали появляться даже в таких древних городах, как Ярославль.



Гуляя по соцгородку, вы погрузитесь в атмосферу советской эпохи под рассказы о строительстве района в историческом контексте.