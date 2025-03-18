Фабрики-кухни, клубы, отказ от украшательства, упор на функциональность… Социализм нужно было строить — и без новой архитектуры это было невозможно. Экспериментальные кварталы стали появляться даже в таких древних городах, как Ярославль.
Гуляя по соцгородку, вы погрузитесь в атмосферу советской эпохи под рассказы о строительстве района в историческом контексте.
Гуляя по соцгородку, вы погрузитесь в атмосферу советской эпохи под рассказы о строительстве района в историческом контексте.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Главные точки маршрута
- Жилые дома 30-х годов.
- Фабрика-кухня.
- Детский парк отдыха.
- Детский сад.
- Клуб «Гигант».
Мы поговорим:
- об особенностях первых пятилеток и их влиянии на развитие страны.
- первых стройках промышленных гигантов, которые стали символом индустриализации и экономического роста.
- новом быте: как изменились повседневные жизни людей и роль женщин в обществе.
- агитации.
А также:
- обратим внимание на общественные здания, которые стали важной частью городской инфраструктуры.
- проанализируем архитектуру конструктивизма.
- рассмотрим переход к сталинской архитектуре и её влияние на облик городов.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Ярославле
Меня зовут Алёна, я родилась и выросла в Ярославле и уже много лет изучаю его историю, которой с удовольствием поделюсь с вами. Особое внимание я уделяю нетуристическим районам и советской архитектуре. Окончила школу гидов «Москва глазами инженера».Задать вопрос
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