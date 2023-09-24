Добро пожаловать в прекрасный Ярославль, где каждый камень, каждый переулок хранят богатую историю и таинственные легенды.
На этой интерактивной экскурсии вы совершите захватывающее путешествие по Волжской и Которосльной набережным, откроете для себя загадочные купеческие усадьбы и ярославские истории, которые оживают перед вашими глазами.
На этой интерактивной экскурсии вы совершите захватывающее путешествие по Волжской и Которосльной набережным, откроете для себя загадочные купеческие усадьбы и ярославские истории, которые оживают перед вашими глазами.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Раскрываем тайны прошлого.
- Вы совершите интерактивную прогулку по Волжской и Которосльной набережным, загляните в купеческие усадьбы, узнаете ярославские истории, а самые отважные встретятся с Медведем. Раскроете секреты Ярослава Мудрого, Ярославских князей и Ярославского купечества.
- Увидите Парадную резиденцию губернатора. Узнаете, что такое кодекс чести по-ярославски., где делали самые лучшие фотографии ярославские знаменитости XIX века, когда появляется самая первая киностудия в Ярославле и как возник «Спор о бороде».
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Каждый день в 11.00, 14.00, 16.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Квест-прогулка
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Центральный вход Театра Драмы им. Федора ВолковаЗавершение: Площадь Богоявления
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 11.00, 14.00, 16.00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
24 сен 2023
Все супер!
М
Марина
15 авг 2023
Анна, спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось! Дочка в восторге! достаточно по времени и очень познавательно! спасибо за труд и интересное знакомство с городом!!!
А
АА
11 авг 2023
Ну вот и мы побывали на экскурсии у Анны))) Спасибо за экскурсию! Нам очень понравилось. Узнали много интересного, сформировалось понимание города и его истории. У Вас информативный и структурированный рассказ профессионального экскурсовода, информация очень легко воспринималась- а это очень важно для туристов обязательно буду рекомендовать Вас своим друзьям как профессионала и при этом очень приятную девушку!!! Удачи Вам в своем интересном деле)))
В
Вера
10 авг 2023
Анна, благодарим за детскую экскурсию с элементами квеста по городу. И детям и взрослым было интересно. Отличная познавательная прогулка получилась!
Е
Елена
9 авг 2023
Анна, спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию. Мы были с ребенком и очень важно, что ребенок не заскучал, ему тоже было интересно А ещё нам понравилась подача информации. Очень доступно и неутомительно.
М
Марина
9 авг 2023
В выходные побывали с детьми на увлекательном историческом квесте. Дети познакомились с историей города. Взрослых особенно впечатлила Власьевская аптека) Спасибо Анне за приобщение детей к истории родного города.
К
Катя
7 авг 2023
Если вы вдруг окажетесь в этом невероятном городе, вам нужен настолько же невероятный и профессиональный экскурсовод - это как раз про Анну. Анна провела нам чудесную пешеходную экскурсию по городу, было настолько интересно, что мы даже не заметили как за это время пролетело 15 тысяч шагов. Анна обязательно сделает вам памятные фотографии, покажет где купить лучшие сувениры и угощения, и что важно ответит на все ваши вопросы касающиеся города и его истории. Я очень рада, что мы попали именно к ней. Спасибо вам Анна! Будем советовать вас всем друзьям и знакомым!
Ю
Юля
8 мая 2023
Анна спасибо большое за интереснейшую экскурсию-квест. Мы были в Ярославле впервые, и успели посмотреть с вами весь центр и основные достопримечательности) Были с детьми, шли по вашей карте, и детям и взрослым было очень интересно. Так же очень понравилось как вы рассказывали, понятным языком и интересные истории про город и известных людей. Спасибо вам! Будем обязательно рекомендовать вас друзьям)
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