Если вы вдруг окажетесь в этом невероятном городе, вам нужен настолько же невероятный и профессиональный экскурсовод - это как раз про Анну. Анна провела нам чудесную пешеходную экскурсию по городу, было настолько интересно, что мы даже не заметили как за это время пролетело 15 тысяч шагов. Анна обязательно сделает вам памятные фотографии, покажет где купить лучшие сувениры и угощения, и что важно ответит на все ваши вопросы касающиеся города и его истории. Я очень рада, что мы попали именно к ней. Спасибо вам Анна! Будем советовать вас всем друзьям и знакомым!