Приглашаем в художественную мастерскую и галерею живописи, где рождается мозаика.
Вы прикоснётесь к древнему искусству, выложите подставку под чашку из стеклянных кусочков и с помощью мастера создадите оригинальное изделие. Опыт не требуется — только желание творить.
Вы прикоснётесь к древнему искусству, выложите подставку под чашку из стеклянных кусочков и с помощью мастера создадите оригинальное изделие. Опыт не требуется — только желание творить.
Описание мастер-класса
- Мы обучим вас технике прямого набора мозаики.
- За работой поговорим о развитии мозаики, творческих приёмах и даже Римской империи.
- В студии есть всё необходимое — элементы из стекла, смальты, натурального камня, зеркала, клей и затирк.
- С идеей тоже поможем:).
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 4 лет.
- Мастер-класс проведёт один из художников из нашей команды.
в понедельник в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, во вторник и четверг в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в среду, пятницу и субботу в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Почтовой
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, во вторник и четверг в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в среду, пятницу и субботу в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбертина — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 10808 туристов
Я — художник, искусствовед, эмальер, арт-менеджер и архитектор (школа МАРХИ). И в последней ипостаси готова говорить с вами о родном городе на языке музыки, застывшей в камне. Мой Ярославль прекрасен и,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это наш второй МК от данного организатора, в этот раз были смешанной компанией от 8 до 45 лет, очень понравилось, каждый ушел с чудесной подставкой. Рекомендую и сама тоже еще вернусь, спасибо!
Альбертина
Ответ организатора:
Юлия, так приятно снова встречать знакомые лица и вместе совершенствовать навык! Будем рады новым встречам!
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Ю
Были на мастер-классе с ребенком 6 лет- остались в полном восторге! 👍❤️ Такая клевая подставка получилась у меня, хотя я сомневалась в своих силах🙈, а у дочки так вообще такая крутая капибара, хоть на выставку 😍😍😍Еще хочется отметить очень уютную и комфортную атмосфера в студии и замечательного педагога🫶🔥
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Е
Отличный мастер-класс, было интересно и девочке и мальчику (обоим 10 лет), поставки выполняют теперь у нас не только декоративную, но и прикладную функцию.
Большое спасибо организаторам, был сам впечатлен их мастерской.
Однозначно рекомендую!
Большое спасибо организаторам, был сам впечатлен их мастерской.
Однозначно рекомендую!
Альбертина
Ответ организатора:
Евгений! Мы благодарим Вас за чудесный отзыв и ждем вашу семью на новые творческие эксперименты! Приятно слышать!
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