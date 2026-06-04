Когда: в понедельник в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, во вторник и четверг в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в среду, пятницу и субботу в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала