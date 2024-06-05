1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
«Где размещался Ярославский кремль»
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800₽ за человека
Индивидуальная
1 час
А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
Узнать историю обители, познакомиться с её архитектурой и вспомнить, где вы видели Святые ворота
Начало: На Богоявленской площади (это центр Ярославля)
«Бывший Спасо-Преображенский собор, который часто ошибочно называют Ярославским кремлём — то самое место, с которого стоит начать знакомство с нашим городом»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Групповая
5.5 часов
Из Ярославля - в Ростов
Прогуляться по Ростовскому кремлю, попробовать медовуху и узнать об изготовлении финифти
Начало: У ДК «Железнодорожник»
«Архиерейский двор, музей-заповедник «Ростовский кремль» — одни из самых посещаемых мест Золотого кольца»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
Открыть деревенский кремль, наследие Шехтеля, единственный в мире Музей ямщика и «Сады Аурики»
«В одном из старейших поселений Верхневолжья вы рассмотрите небольшой комплекс построек, недавно названный Великосельским кремлем»
13 июня в 14:00
1 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия с посещением Ярославского кремля
Начало: По договорённости
«Величественный архитектурный ансамбль XII века Продолжим знакомство с городом посещением Спасо-Преображенского монастыря (Ярославского «Кремля»)»
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла5 июня 2024Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и
- ННаталья1 июня 2024Очень понравилась экскурсия, которую проводила Анастасия)
- NNIKA27 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия. Девушка, которая ее вела, была очень живая и энергичная, классно подавала информацию. Вообще не пожалели, что попали именно к ней, было очень интересно
- ЕЕлена8 мая 20247 мая мы познакомились с замечательным экскурсоводом по Ярославлю -Ларисой. Её рассказ был наполнен интересными фактами и эпизодами, шутками и
- ЮЮлия15 апреля 2024Обзорная экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю началась снаружи, где мы ознакомились с историей Ярославля и самого монастыря. Дальше экскурсовод показала все
- ТТатьяна28 марта 2024Все здорово! Красота-дух захватывает!
- ИИнна9 января 2024Спасибо Ольге за интересную экскурсию! А водителю Александру за безопасное вождение!
- ССветлана3 января 2024Очень понравилось,все организовано отлично. Ростовский Кремль необыкновенной красоты,очень вкусные пироги и кофе. Завезли в магазин Ростовской финифти,накупила там подарков и
- ТТатьяна15 сентября 2023На экскурсию 06.09.2023 в Ростов поехала впервые. Понравился комфортабельный микроавтобус, небольшие группы (на сборы требуется меньше времени), увлекательный рассказ экскурсовода
- ЕЕлена9 августа 2023Есть ли Кремль в Ярославле?Экскурсию проводил Николай. Он обратил наше внимание на уникальные особенности архитектуры города и рассказал об уникальных исторических объектах и фактах.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Кремль»
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