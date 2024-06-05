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не только про Ростов, но и про Ярославль и все объекты, которые мы проезжали. Минус был в том, что время очень ограничено, особенно в Кремле. И очень отвлекает то, что тебя заводят во время экскурсии в торговые лавки и на это тратится время. А его и так мало. А сувениры я и без экскурсии могу купить