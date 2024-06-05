Экскурсии по Кремлю Ярославля

Найдено 5 экскурсий в категории «Кремль» в Ярославле, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
26 отзывов
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
«Где размещался Ярославский кремль»
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800 за человека
А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
Узнать историю обители, познакомиться с её архитектурой и вспомнить, где вы видели Святые ворота
Начало: На Богоявленской площади (это центр Ярославля)
«Бывший Спасо-Преображенский собор, который часто ошибочно называют Ярославским кремлём — то самое место, с которого стоит начать знакомство с нашим городом»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
2 600 за всё до 10 чел.
Из Ярославля - в Ростов
🚗 На машине
Групповая
5.5 часов
23 отзыва
Из Ярославля - в Ростов
Прогуляться по Ростовскому кремлю, попробовать медовуху и узнать об изготовлении финифти
Начало: У ДК «Железнодорожник»
«Архиерейский двор, музей-заповедник «Ростовский кремль» — одни из самых посещаемых мест Золотого кольца»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 950 за человека
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
Открыть деревенский кремль, наследие Шехтеля, единственный в мире Музей ямщика и «Сады Аурики»
«В одном из старейших поселений Верхневолжья вы рассмотрите небольшой комплекс построек, недавно названный Великосельским кремлем»
13 июня в 14:00
1 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Ярославского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Обзорная экскурсия с посещением Ярославского кремля
Начало: По договорённости
«Величественный архитектурный ансамбль XII века Продолжим знакомство с городом посещением Спасо-Преображенского монастыря (Ярославского «Кремля»)»
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    5 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и
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    зажигательный человек) Она говорила с большим увеличением, меняя интонацию, с эмоциями, поэтому ливень практически не мешал в этом путешествии по истории города) Маршрут также хорошо продуман - проходя по дворам с памятниками и церквями, в итоге оказываемся на стрелке, где экскурсия завершается и далее можно по ней прогуляться самостоятельно. В общем однозначно рекомендую))

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Очень понравилась экскурсия, которую проводила Анастасия)
  • N
    NIKA
    27 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Нам очень понравилась экскурсия. Девушка, которая ее вела, была очень живая и энергичная, классно подавала информацию. Вообще не пожалели, что попали именно к ней, было очень интересно
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
    7 мая мы познакомились с замечательным экскурсоводом по Ярославлю -Ларисой. Её рассказ был наполнен интересными фактами и эпизодами, шутками и
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    прибаутками, стихотворениями и цитатами. Наиболее крылатые фразы мы усердно записывали за ней. Время пролетело незаметно, несмотря на холодную погоду. Лариса- эрудированный и обаятельный собеседник. Общение с ней оставило незабываемое впечатление. Очень рекомендую Ларису для знакомства с Ярославлем.

  • Ю
    Юлия
    15 апреля 2024
    А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
    Обзорная экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю началась снаружи, где мы ознакомились с историей Ярославля и самого монастыря. Дальше экскурсовод показала все
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    основные интересные места внутри. Многое вспомнили и многое узнали. Было уделено внимание Слову о полку Игореве, о роли Ярославля при рождении династии Романовых, архитектуре монастыря разных эпох и многому другому. Экскурсовод рассказывала интересно с деталями. В речи отсутствовали слова-паразиты. Немного длинной показалась начальная часть снаружи - стояли долго на одном месте. Очень рекоммендуем.

  • Т
    Татьяна
    28 марта 2024
    Из Ярославля - в Ростов
    Все здорово! Красота-дух захватывает!
  • И
    Инна
    9 января 2024
    Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
    Спасибо Ольге за интересную экскурсию! А водителю Александру за безопасное вождение!
  • С
    Светлана
    3 января 2024
    Из Ярославля - в Ростов
    Очень понравилось,все организовано отлично. Ростовский Кремль необыкновенной красоты,очень вкусные пироги и кофе. Завезли в магазин Ростовской финифти,накупила там подарков и
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    себя тоже порадовала. Спасибо за отдых и за гида Наталью, очень интересно рассказала историю города и много интересного о Некрасове, Шувалове…

    Очень понравилось,все организовано отлично. Ростовский Кремль необыкновенной красоты,очень вкусные пироги и кофе. Завезли в магазин РостовскойОчень понравилось,все организовано отлично. Ростовский Кремль необыкновенной красоты,очень вкусные пироги и кофе. Завезли в магазин РостовскойОчень понравилось,все организовано отлично. Ростовский Кремль необыкновенной красоты,очень вкусные пироги и кофе. Завезли в магазин РостовскойОчень понравилось,все организовано отлично. Ростовский Кремль необыкновенной красоты,очень вкусные пироги и кофе. Завезли в магазин Ростовской
  • Т
    Татьяна
    15 сентября 2023
    Из Ярославля - в Ростов
    На экскурсию 06.09.2023 в Ростов поехала впервые. Понравился комфортабельный микроавтобус, небольшие группы (на сборы требуется меньше времени), увлекательный рассказ экскурсовода
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    не только про Ростов, но и про Ярославль и все объекты, которые мы проезжали. Минус был в том, что время очень ограничено, особенно в Кремле. И очень отвлекает то, что тебя заводят во время экскурсии в торговые лавки и на это тратится время. А его и так мало. А сувениры я и без экскурсии могу купить

  • Е
    Елена
    9 августа 2023
    Есть ли Кремль в Ярославле?
    Экскурсию проводил Николай. Он обратил наше внимание на уникальные особенности архитектуры города и рассказал об уникальных исторических объектах и фактах.
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    Экскурсия была насыщенной и интересной, без всякой мути из интернета. Очень понравилось, что были учтены все наши индивидуальные пожелания, которые мы обсудили с организатором заранее.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Кремль»

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  3. Из Ярославля - в Ростов
  4. Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
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  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Кремль" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 800 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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