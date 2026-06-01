Вы увидите города, которые значили для Древней Руси больше, чем многие столицы. Сначала зайдёте в кремль и главные монастыри Ростова Великого.
А затем в Переславле-Залесском встанете у храма Юрия Долгорукого, пройдёте
А затем в Переславле-Залесском встанете у храма Юрия Долгорукого, пройдёте
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Ярославля
По дороге — короткий вводный рассказ о том, что связывает главные города нашей области.
9:00–11:30 — Ростов Великий
- История создания, процветание и упадок грандиозного сооружения, которое задумал митрополит Иона Сысоевич
- Аврамиев монастырь и храм — ровесник собора Василия Блаженного
- Спасо-Яковлевский монастырь, где служил знаменитый богослов Димитрий Ростовский
11:30–13:00 — обед (в месте на ваш выбор)
13:30–16:30 — Переславль-Залесский
- Самый древний храм города, построенный при Юрии Долгоруком. Тот самый, где крестили Александра Невского
- Прогулка по древним валам 12 века — они помнят ещё домонгольскую Русь.
- Никитский монастырь — самый древний на переславской земле
- Данилов монастырь, где духовник Василия III крестил новорождённого Ивана Грозного
16:30–18:30— возвращение в Ярославль
Организационные детали
- Едем на вашем автомобиле. В нём должно быть свободное место для гида
- Для группы до 4 чел. можно заказать машину за доплату 5000 ₽. Если нужен более вместительный транспорт, обсудим отдельно
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провели экскурсии для 3159 туристов
Я объездил всю нашу великую страну: от Владивостока до Выборга; от Кавказских гор до Ледовитого океана; от Карпат до Тянь-Шаня. Жил в Красноярске, Алма-Ате, Новосибирске, Москве, Улан-Уде, а Петербург —
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