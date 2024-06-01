1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Историческое путешествие: Ярославль - Ростов Великий, кремль, монастырь
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, его культуру и архитектуру, исследуйте кремль и монастырь
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
5.5 часов
Из Ярославля - в Ростов
Прогуляться по Ростовскому кремлю, попробовать медовуху и узнать об изготовлении финифти
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Ярославля - в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Познакомиться с историей и главными памятниками старейших городов Золотого кольца
Начало: В городе Ярославль
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
23 000₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
10 часов
Ярославль и Ростов Великий за один день
Богатая история и современная жизнь чудесных русских городов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Любое место в Ярославле
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
22 000₽ за всё до 18 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 июня 2024Экскурсия понравилась, узнали много интересных исторических фактов
- ААлексей3 мая 2024Экскурсия очень интересная, гид Николай не только знающий профессионал, но и великолепный рассказчик. Единственное, чего нам не хватило, это обзорной прогулки по Ростову.
- ТТатьяна28 марта 2024Все здорово! Красота-дух захватывает!
- ССветлана3 января 2024Очень понравилось,все организовано отлично. Ростовский Кремль необыкновенной красоты,очень вкусные пироги и кофе. Завезли в магазин Ростовской финифти,накупила там подарков и
- ЕЕкатерина25 декабря 2023Поездка просто замечательная! Гид Артем очень эмоционально и интересно рассказывает! Нам немного не повезло с погодой, но Артем скрасил этот момент. Благодарю!
- ММарина30 сентября 2023Спасибо гиду Илье и водителю Сергею за комфортное, интересное и познавательное путешествие!
- ТТатьяна15 сентября 2023На экскурсию 06.09.2023 в Ростов поехала впервые. Понравился комфортабельный микроавтобус, небольшие группы (на сборы требуется меньше времени), увлекательный рассказ экскурсовода
- ЕЕлена8 ноября 2022Артём отличный гид, влюблённый в своё дело. Интересный рассказчик, очень приятный, доброжелательный. С удовольствием вернулись бы к нему на другие экскурсии! Спасибо большое!
- ААлександр12 июля 2022Наша автомобильная поездка в Ростов Великий и Переяславль-Залесский прошла очень хорошо. Большое спасибо гиду Артему, который активно делился информацией о посещаемых нами объектах и организовал посещение ресторана с дегустацией ряпушки. Результат - крайне познавательный и полезный.
- ММарина24 ноября 2021В холодном дождливом ноябре мы большой семьёй отправились на экскурсии по Ярославлю, Ростову и Костроме из Питера. Нас встретил замечательный
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Ростов Великий»
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