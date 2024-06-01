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гид Артём прямо у вагона поезда!!! А это было в 7 утра! И дальше 4 дня пролетели как одно мгновение вместе с нашим гидом! Все экскурсии были организованы прекрасно, на хорошем микроавтобусе, с отличными водителями. Знания в истории городов Золотого кольца у Артёма просто безграничные!!! На любой вопрос тут же готов ответ, да не просто так, а с присказками на Старорусском наречии! Это гениально, учитывая, те места, где мы находились! Не буду долго описывать все экскурсии, скажу просто, что если вам посчастливится встретиться с таким чудесным гидом, как Артём, то непременно захочется вернуться ещё много раз! Что мы обязательно и сделаем весной-летом! Огромное спасибо Артёму Полухину за незабываемое путешествие!!!