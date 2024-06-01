Экскурсии из Ярославля в Ростов Великий

Найдено 4 экскурсии в категории «Ростов Великий» в Ярославле, цены от 2 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие из Ярославля в Ростов Великий
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Историческое путешествие: Ярославль - Ростов Великий, кремль, монастырь
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, его культуру и архитектуру, исследуйте кремль и монастырь
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500 за всё до 3 чел.
Из Ярославля - в Ростов
🚗 На машине
Групповая
5.5 часов
23 отзыва
Из Ярославля - в Ростов
Прогуляться по Ростовскому кремлю, попробовать медовуху и узнать об изготовлении финифти
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 950 за человека
Из Ярославля - в Ростов Великий и Переславль-Залесский
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Ярославля - в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Познакомиться с историей и главными памятниками старейших городов Золотого кольца
Начало: В городе Ярославль
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
23 000 за всё до 17 чел.
Ярославль и Ростов Великий за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Ярославль и Ростов Великий за один день
Богатая история и современная жизнь чудесных русских городов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Любое место в Ярославле
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
22 000 за всё до 18 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Путешествие из Ярославля в Ростов Великий
    Экскурсия понравилась, узнали много интересных исторических фактов
  • А
    Алексей
    3 мая 2024
    Путешествие из Ярославля в Ростов Великий
    Экскурсия очень интересная, гид Николай не только знающий профессионал, но и великолепный рассказчик. Единственное, чего нам не хватило, это обзорной прогулки по Ростову.
  • Т
    Татьяна
    28 марта 2024
    Из Ярославля - в Ростов
    Все здорово! Красота-дух захватывает!
  • С
    Светлана
    3 января 2024
    Из Ярославля - в Ростов
    Очень понравилось,все организовано отлично. Ростовский Кремль необыкновенной красоты,очень вкусные пироги и кофе. Завезли в магазин Ростовской финифти,накупила там подарков и
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    себя тоже порадовала. Спасибо за отдых и за гида Наталью, очень интересно рассказала историю города и много интересного о Некрасове, Шувалове…

    Очень понравилось,все организовано отлично. Ростовский Кремль необыкновенной красоты,очень вкусные пироги и кофе. Завезли в магазин РостовскойОчень понравилось,все организовано отлично. Ростовский Кремль необыкновенной красоты,очень вкусные пироги и кофе. Завезли в магазин РостовскойОчень понравилось,все организовано отлично. Ростовский Кремль необыкновенной красоты,очень вкусные пироги и кофе. Завезли в магазин РостовскойОчень понравилось,все организовано отлично. Ростовский Кремль необыкновенной красоты,очень вкусные пироги и кофе. Завезли в магазин Ростовской
  • Е
    Екатерина
    25 декабря 2023
    Из Ярославля - в Ростов Великий и Переславль-Залесский
    Поездка просто замечательная! Гид Артем очень эмоционально и интересно рассказывает! Нам немного не повезло с погодой, но Артем скрасил этот момент. Благодарю!
  • М
    Марина
    30 сентября 2023
    Путешествие из Ярославля в Ростов Великий
    Спасибо гиду Илье и водителю Сергею за комфортное, интересное и познавательное путешествие!
  • Т
    Татьяна
    15 сентября 2023
    Из Ярославля - в Ростов
    На экскурсию 06.09.2023 в Ростов поехала впервые. Понравился комфортабельный микроавтобус, небольшие группы (на сборы требуется меньше времени), увлекательный рассказ экскурсовода
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    не только про Ростов, но и про Ярославль и все объекты, которые мы проезжали. Минус был в том, что время очень ограничено, особенно в Кремле. И очень отвлекает то, что тебя заводят во время экскурсии в торговые лавки и на это тратится время. А его и так мало. А сувениры я и без экскурсии могу купить

  • Е
    Елена
    8 ноября 2022
    Из Ярославля - в Ростов Великий и Переславль-Залесский
    Артём отличный гид, влюблённый в своё дело. Интересный рассказчик, очень приятный, доброжелательный. С удовольствием вернулись бы к нему на другие экскурсии! Спасибо большое!
  • А
    Александр
    12 июля 2022
    Из Ярославля - в Ростов Великий и Переславль-Залесский
    Наша автомобильная поездка в Ростов Великий и Переяславль-Залесский прошла очень хорошо. Большое спасибо гиду Артему, который активно делился информацией о посещаемых нами объектах и организовал посещение ресторана с дегустацией ряпушки. Результат - крайне познавательный и полезный.
  • М
    Марина
    24 ноября 2021
    Ярославль и Ростов Великий за один день
    В холодном дождливом ноябре мы большой семьёй отправились на экскурсии по Ярославлю, Ростову и Костроме из Питера. Нас встретил замечательный
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    гид Артём прямо у вагона поезда!!! А это было в 7 утра! И дальше 4 дня пролетели как одно мгновение вместе с нашим гидом! Все экскурсии были организованы прекрасно, на хорошем микроавтобусе, с отличными водителями. Знания в истории городов Золотого кольца у Артёма просто безграничные!!! На любой вопрос тут же готов ответ, да не просто так, а с присказками на Старорусском наречии! Это гениально, учитывая, те места, где мы находились! Не буду долго описывать все экскурсии, скажу просто, что если вам посчастливится встретиться с таким чудесным гидом, как Артём, то непременно захочется вернуться ещё много раз! Что мы обязательно и сделаем весной-летом! Огромное спасибо Артёму Полухину за незабываемое путешествие!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Ростов Великий»

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Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Ростов Великий" можно забронировать 4 экскурсии от 2 950 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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